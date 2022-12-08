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В кадре модники или бомжи?

В новой коллекции для французского бренда Vetements дизайнер Демна Гвасалия обратился к образам 90-х, когда люди выносили на блошиные рынки все свое добро в стремлении выручить хоть какую-то копейку. Модели выглядели так, словно натянули на себя все содержимое старого шифоньера. Показ коллекции осень-зима 2018/2019 состоялся на блошином рынке Paul Bert Serpette в Париже.

В кадре модники или бомжи?




В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?


В кадре модники или бомжи?




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