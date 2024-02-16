Как живется китайцам в деревне на воде и почему они не стремятся на большую землю

Разведение рыбы, моллюсков, креветок и другой морской живности является традиционным занятием в Китае. Жители поселения Саньдуо нашли на воде место для своих домов, обустроили быт и обеспечили себя работой, которая кормит семью. Они могут неделями не появляться на суше, если нет срочной надобности, связанной, например, с получением медицинской помощи. В остальном они имеют все, что и люди на суше. Водный «огород» - одна из главных их забот, урожай которого продают оптовикам. Жизнь на воде - это колышущиеся дома, лодки и огороженные участки, которые видны даже с высоты птичьего полета.
Китайская деревня Саньдуо на воде
Китайская деревня Саньдуо, находящаяся в провинции Фуцзянь.
В Китае разведением рыб занимались еще до нашей эры, поэтому его можно назвать древним способ зарабатывания на жизнь. К этому подтолкнул случай, когда во время прилива на суше осталась рыба в углублениях, заполненных водой. Там она спокойно доросла до больших размеров, что и подтолкнуло на мысль об искусственном разведении рыб.
Китайские поселения были изначально на берегах, чтобы заниматься рыбным промыслом, а потом люди начали перебираться на площади, покрытые водой. Так стали образовываться водные поселения.
Деревня Саньдуо расположилась в провинции Фуцзянь. Так как береговая линия сильно изрезана, то по ее краю имеется множество заливов, где нет сильных ветров. В одном из них находится поселение, которое считается самым крупным, живущим на воде. По примерным подсчетам, количество жителей выросло до 10 тыс. человек.
Что движет людьми, которые переселяются на воду
Китайцы выбирают иногда жизнь на воде как способ жилья и вид работы.
Фуцзянь – одна из богатых провинций Китая, к тому же с большим количеством жителей, которым нужно где-то жить и работать. На ее территории выращивают знаменитые сорта чая, но еще она славится выращиванием моллюсков, опережая по их количеству другие районы.
Средство заработка во многом определило место жительства людей, переехавших на воду. Сначала это было небольшое количество китайцев, которые построили дома, чтобы не тратить время на дорогу и больше получать прибыли. Позже к ним присоединялись другие, организовывая целые фермы по выращиванию рыб и других морепродуктов.
Жилье на воде – это еще и дешевый способ места жительства. Домики не являются дворцами, чаще это небольшие сооружения, напоминающие палатку или времянку. В них находится только все самое необходимое для быта – кровать, стол и личные принадлежности. Каждая семья имеет плавсредства, более или менее дорогое. Это уже зависит от доходов и состояния. Поэтому жизнь на воде – это вариант обзавестись собственным домом.
Основная работа жителей деревни Саньдуо
Основная работа жителей деревни – разведение рыб и выращивание мидий.
Рыбный промысел в Саньдуо является основным занятием, поэтому жители к нему относятся как к обычной работе. Для своих «огородов» они закупают малька, откармливая его на протяжении нескольких лет. Обычно требуется 3 года, чтобы они выросли, а потом вылавливают крупные экземпляры и доставляют их в рестораны или продают оптовикам.
Выращивание мидии – это еще более простой способ заработать деньги с минимальным вложением и уходом. К тому же площадь залива как нельзя лучше подходит для этого дела. Привычная среда обитания для мидий, но без штормов и хищников, которые их поедают. Достаточно иметь места, в которые личинки моллюска приплывут и прикрепятся. Они не требуют дополнительного кормления, получая все из моря, поэтому только останется собрать «урожай».
Как устроен быт китайцев в деревне Саньдуо
Быт китайцев, живущих на воде.
Жители деревни могут неделями не сходить на сушу, если не нужно водить детей в школу или не требуется медицинская помощь. Все остальное есть под рукой или делаются запасы. Так происходит с питьевой водой и продуктами. Некоторые можно приобрести у продавцов продуктовых лодок, тем самым экономя свое время. Для приготовления блюд часто используют то, что сами вылавливают, поэтому голодными не остаются.
Деревня находится действительно на плаву, а не на сваях. Под домами в качестве основы, которая их держит на воде, используются пластиковые бочки, банки, цистерны и другие емкости с воздухом.
Незаконное поселение на воде грозит экологической катастрофой, но их не трогают
Большое количество мусора сильно загрязняет морское побережье.
Поселение на воде – это выбор человека, который не запрещается государством. На некоторое время такой вид жилья решает многие проблемы населения, которого и так много в провинции. Но все же есть недостатки таких населенных пунктов. Особенно они проявляются в экологической сфере.
Отходы жизнедеятельности жителей поселений на воде остаются на месте, их просто часто выбрасывают в море, что приводит к загрязнению территории. И хоть в некоторых деревнях есть специальные лодки для сбора мусора, сложно навести порядок там, где не придерживаются чистоты. Власти хотели запретить поселение на воде, но для этого нет законного основания, а вот прибыль от таких ферм значительная. К тому же такими деревнями заинтересовались туристы, которым интересен быт местных жителей.
Города на воде в Китае не только для аквакультуры, но и как местные достопримечательности
В Китае находится много городов, которые расположены на воде. Но здания построены настолько давно, что они относятся к архитектурным и историческим ценностям.
Чжуцзяцзяо - китайский город на воде.
Чжуцзяцзяо
Находится в 30 км от Шанхая. Добраться можно автобусом, чтобы посмотреть на старинные постройки, возведенные 1700 лет назад. В этом месте расположен не менее старинный монастырь. Перейти в современную часть можно, преодолев каменный мост – и тогда сразу становится видна разница в постройках.
Сучжоу - садовая столица Шанхая.
Сучжоу
При правлении Мин и Цин в городе Сучжоу проживала знать, а в современных условиях – это садовая столица. Центр города является историческим наследием, поэтому тут можно наслаждаться старинными каменными мостами, пагодами и садами.
Чибао - поселение на воде.
Чибао
Река, протекающая через Шанхай, способствовала образованию поселений на воде. Чибао относится к ним, считаясь к тому же самым древним поселком. Он был возведен в конце первого тысячелетия – начале второго. Тут и старые колодцы, и постройки, и узенькие улочки с неповторимыми мостами. Изюминкой места является старинный храм 907-960 годов, сберегающий легенду о спрятанных семи сокровищах.
Чжоучжуан - Венеция Востока.
Чжоучжуан
Под названием «Венеция востока» город существует 900 лет. Местные обычаи, извилистые каналы и мосты являются тем, на что туристу будет интересно посмотреть. Улица – это речка, по которой передвигаются на лодке, а дома расположены вдоль.
Ситан - самобытный китайский город, построенный во втором тысячелетии.
Ситан
Самобытный город, который был построен в середине второго тысячелетия. В нем находится более 100 мостов, соединяющих два берега или стороны улицы. Древний город так и «дышит» стариной, которая отражается в водной глади каналов, растянувшихся на километр.
Фэнхуан - красивый город с историческим прошлым.
Фэнхуан
Не менее красивым является Фэнхуан, здания которого напоминают историю давно минувших лет. Они возведены на сваях, в несколько этажей, но именно их колорит создает старинный дух. Вероятно, поэтому город воодушевляет творческих людей на создание талантливых произведений.
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