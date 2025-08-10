Даже самый большой город этот фотограф может превратить в крошечный макет. Знаменитый австралийский фотограф — Бен Томас — известен своими необычными снимками с эффектом tilt-shift (эффект диорамы или наклон-смещение), на которых можно увидеть большие города в миниатюре.



Смотрите, как фотограф умело превращает крупные мегаполисы в игрушечные миниатюры.

Париж

Мельбурн

Токио

Токио

Лас-Вегас

Токио

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Миниатюрный Париж

Париж

Сан-Франциско

Нью-Йорк

Токио

Токио