Даже самый большой город этот фотограф может превратить в крошечный макет. Знаменитый австралийский фотограф — Бен Томас — известен своими необычными снимками с эффектом tilt-shift (эффект диорамы или наклон-смещение), на которых можно увидеть большие города в миниатюре.
Смотрите, как фотограф умело превращает крупные мегаполисы в игрушечные миниатюры.
Париж
Бен Томас родился в Аделаиде — столице штата Южная Австралия. Здесь он окончил Международный колледж цифровых эффектов и анимации (International Digital Effects and Animation College).
Мельбурн
После окончания колледжа Бен переехал жить во второй по величине город Австралии — Мельбурн. По словам фотографа, именно в Мельбурне у него открылись глаза и он начал серьезно заниматься фотографией, с помощью которых делится со всеми своими открытиями и впечатлениями.
Токио
С тех пор выставки его работ проходят по всему миру, в том числе в США, Франции, Германии, Японии.
Токио
В этом году вышла первая книга с фотографиями Бена под названием «Крошечный Токио: большой город в миниатюре» («Tiny Tokyo: The Big City Made Mini»).
Лас-Вегас
«Делать миниатюрные фотографии больших городов — это весело, но еще это большая работа. Больше всего мне нравится поиск разнообразных деталей — таких, которые мы не замечаем в повседневной жизни, но которые за счет применения техники наклона-смещения будут в центре внимания», — рассказывает фотограф.
Токио
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Миниатюрный Париж
Париж
Сан-Франциско
Нью-Йорк
Токио
Токио
