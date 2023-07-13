Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Коренной народ Индонезии ментавайцы населяет острова в провинции Западная Суматра. Отличительной чертой племени являются татуировки и обычай украшать свои жилища черепами убитых на охоте животных. Профессиональному фотографу Мохаммеду Салеху бин Доллаху (Mohammed Saleh Bin Dollah) представилась возможность некоторое время пожить вместе с общиной и познакомиться с их уникальным укладом жизни.







Мужчины коренного народа Индонезии ментавайцев на охоте. Численность народа составляет около 64 тысяч человек.







Пожилой воин народа ментавайцев прикуривает толстую самокрутку в своём доме, украшенном черепами животных, добытых на охоте.







Женщина народа ментавайцев ремонтирует рыбацкие снасти, сидя на деревянном полу в общинном доме. Ментавайцы живут в домах, построенных из бамбука, древесины и травы. Украшением домов служат черепа убитых ими животных.







Женщины в традиционных юбках на рыбалке.







Мальчик помогает женщине то ли чистить корни маниоки, то ли извлекать сердцевину пальмы. Эти два продукта внешне очень похожи. Выживание народа полностью зависит от щедрости природы.







Ментавайцы живут сельскими общинами, каждая из которых насчитывает от 30 до 80 человек. Народ ведёт полукочевой образ жизни.







Центром общины служит общинный дом, в котором живут семьи ментавайцев. Дома ментавайцев называются «умы».







Женщина народа ментавайцев курит на рыбалке.







Мужчина народа ментавайцев с мачете, копьём для рыбалки и снаряжением для охоты. Практически каждый мужчина считается на островах героем.







Женщины в традиционных юбках из листвы отправляются на рыбалку.







Татуировки украшают тело пожилого воина.







Пожилой воин народа ментавайцев учит мальчика складывать крупные банановые листья или листья пальмы.







Ментаваец на участке земли, где племя выращивает овощи.







Ментаваец в традиционном головном уборе и шейных украшениях сидит у реки.







По словам фотографа, ментавайцы любят гостей и с удовольствием демонстрируют свой уклад жизни.







У каждой общины есть лекарь, который отвечает за общение с духами. В случае невзгод или болезней лекаря приглашают, чтобы восстановить гармонию в жизни общины.







Ментавайцы верят, что все живые существа, в том числе растения, наделены душой.







Мальчики народа ментавайцев играют бамбуковыми палочками у реки.







Молодая семья делает необходимую утварь из природных материалов для общинного дома.







Ментаваец охотится с луком.







Воин народа ментавайцев в традиционном головном уборе и украшениях курит папиросу.







Дети наблюдают, как пожилая женщина ремонтирует рыбацкие снасти, в общинном доме народа ментавайцев.



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