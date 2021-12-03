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Любопытные факты о Южной Корее

Любопытные факты о Южной Корее

Южная Корея — страна с довольно большой историей и богатыми традициями, однако, согласитесь, что буквально пять лет в России назад многие и не думали о ее существовании.

А сейчас, только оглянитесь, корейские клипы транслируют по телевидению, корейские товары захватывают рынок, корейские технологии опережают многие страны, да и мы с вами пользуемся корейской косметикой и смотрим дорамы! Не хотели бы вы узнать побольше о стране, которая так активно пытается с нами сблизиться? Мы подобрали для вас целых 60 интересных фактов, благодаря которым вы познакомитесь с Южной Кореей ближе. Давайте начнем!

Красота


1. Косметики у кореянок много. Очень. Очень-очень много. Если попытаться посчитать количество средств для вечернего ухода, то выйдет их около десяти: масло для снятия макияжа, пенка для умывания, скраб или пилинг, маска для лица, тоник, эссенция, лосьон (да-да, это не то же самое, что тоник), сыворотка или эмульсия, крем, тканевая маска и, наконец, ночная маска. Только представьте, сколько кореянки тратят на уход за собой времени и денег!

2. Любительницы корейской косметики в России уверены, что лучше Tony Moly, Etude House, The Skin House и других корейских марок лучше ничего быть не может.
А вот кореянки не замечают своего счастья и мечтают обладать заветными баночками L’oreal и подобных марок! Дело в том, что импортные продукты в Корее стоят дороже, чем свои, а поэтому масс-маркет для нас приближается к «люксу» для них.

Любопытные факты о Южной Корее

3. Парни и мужчины тоже любят ухаживать за собой. Если европейские марки ограничиваются в производстве мужских линий средствами для бритья и умывания, то корейские марки делают для мужчин все то же самое, что и для женщин — от пенки для умывания до BB и CC крема. И, кстати, носить с собой зеркальце для корейцев также привычно, как для кореянок.

4. В случаях, когда косметики недостаточно, корейцы и кореянки без лишних раздумий прибегают к пластической хирургии. «Пластика» в Южной Корее — то же, что для нас поход, например, к парикмахеру, обычное дело. Обычным считается и такое явление, как пластическая операция «в подарок» детям от родителей на окончание школы или вуза.

5. Сложно поверить, но каждая пятая кореянка уже успела сделать себе пластическую операцию. А самой популярной операцией является изменение разреза глаз.

Любопытные факты о Южной Корее

6. Чтобы избежать трат на стоматологов, которые в Южной Корее могут довольно сильно ударить по карману, корейцы очень тщательно следят за своими зубами. И если в сумочке российской девушки можно найти все, что угодно, то в сумочке кореянки можно найти все, что угодно и зубную щетку :)

7. Корейцы редко страдают от излишнего веса, а главное достоинство практически всех кореянок — стройные и худые ножки.

8. Кстати, о ногах. Кореянки любят и часто носят мини — это не считается чем-то постыдным, а вот одеть платье или блузку с большим декольте уже непозволительно.

Любопытные факты о Южной Корее

9. Ухаживают корейцы и кореянки не только за лицом, но и за телом. Один из любимых ритуалов в Корее — посещение бани. В одном только Сеуле расположено около 3000 бань или, как они называются в Корее, чимчильбанов.

10. Внешность для корейцев стоит едва ли не на первом месте. Если вы будете выглядеть уставшим и потрепанным, то они непременно скажут вам об этом, но не для того, чтобы оскорбить, а исключительно для того, чтобы помочь вам :)

Еда


11. Одна из главных страстей всех корейцев — еда. Поесть они любят вкусно и много. Если вы закажете в кафе или ресторане какое-то блюдо, то к нему наверняка будет прилагаться сразу несколько дополнительных закусок и салатов.

Любопытные факты о Южной Корее

12. Продукты в корейских магазинах довольно дорогие, так что зачастую есть в кафе и ресторанах выгоднее, чем готовить самостоятельно.

13. Корейцы очень любят торговаться, для них это что-то вроде неотъемлемой части процесса покупок! Если вы знаете язык и окажетесь на рынке, то обязательно попытайтесь сбить цену на понравившийся товар, хотя бы ради интереса, будьте уверены, вы сможете получить желаемый товар в 3-5 раз дешевле.

14. Если вы окажетесь в Южной Корее и захотите попить чая, то сделать это будет проблематично. Чая в нашем понимании там практически нет, а вместо него корейцы пьют обычно отвары из различных трав.

Любопытные факты о Южной Корее

15. А вот кофе здесь можно встретить на каждом шагу, его корейцы обожают.

16. Рестораны и кафе можно разделить на четыре категории: корейские, японские, китайские и европейские. Самые дорогие и престижные — японские, далее идут европейские, а китайские и корейские можно найти как очень дорогие, так и совсем простенькие забегаловки.

17. Давать чаевые в Южной Корее не принято, а попытка сделать это может очень оскорбить официанта.

18. Корейцы очень любят выпить и даже существует специальный ритуал «хоешик», согласно которому коллеги должны собраться в баре после работы и выпить вместе раз месяц или даже чаще. Если вы откажетесь пить на «хоешике», то вас будут считать человеком со странностями :)

Любопытные факты о Южной Корее

19. Основной продукт на столе корейцев — это рис. Его используют в качестве гарнира, а обычную рисовую кашу на воде часто едят вместо хлеба, чтобы перебить остроту. Рис нужно обязательно доедать до конца, а если вы оставите его в тарелке, то вас будут считать очень невоспитанным человеком.

20. В Корее принято чавкать. Корейцы даже не думают о том, что это может выглядеть неприлично, ведь таким образом они показывают повару, что блюдо им очень понравилось, конечно, не принято это делать намеренно громко и вызывающе :) Но вот жевать с отрытым ртом или разговаривать, пока не прожевали пищу, считается дурным тоном точно также, как и у нас.

Любопытные факты о Южной Корее

Стиль жизни


21. Одно из проявлений дружбы для корейцев — это прикосновения. Не удивляйтесь, если увидите на улицах Кореи, как парни похлопывают друг друга по плечу, теребят волосы и даже делают легкий массаж шеи :)

22. В Корее любят пошуметь, там не принято жаловаться в полицию на соседей, которые громко слушают музыку. Громкая реклама на улицах — тоже в пределах нормы.

23. Южная Корея — довольно безопасная страна, здесь вы сможете без боязни пройтись поздней ночью по отдаленным кварталам.

Любопытные факты о Южной Корее

24. Популярные виды спорта — это бейсбол и гольф. Бейсболом занимаются дети и взрослые, а гольф — это развлечение для людей среднего возраста. Еще один вид физической нагрузки, которой любят заниматься все корейцы — ходить в горы.

25. Когда ехать в Корею? Зависит от того, чем вы хотите заняться. Если вы любитель горнолыжного спорта, то зима — идеальное время, если же вы больше любите греться на солнышке, то отправляйтесь в путешествие летом, так как в Южной Корее много пляжей, а если вы хотите просто полюбоваться этой страной, то планируйте поездку на весну, когда повсюду цветет сакура, или осенью, в то время, когда желтеют листья.

Любопытные факты о Южной Корее

26. Если вы решите написать письмо или открытку корейцу, то отложите в сторону красные чернила, так как считается, что имя, написанное ими навлечет на человека беду и даже смерть.

27. Уважение к старшим — самое главное в корейском этикете. Прежде, чем отправиться в эту страну, следует тщательно изучить все виды обращений, чтобы не оказаться в неудобной ситуации.

28. Отслужить в армии в Корее считается престижным, поэтому многие k-pop звезды отправляются служить даже не смотря на карьеру.

Любопытные факты о Южной Корее

29. Еще один интересный факт о корейской армии: для корейских студентов не существует отсрочки, но зато в армию не берут тех, кто имеет только начальное школьное образование.

30. Молодые пары в Корее не могут просто взять и решить «пожить вместе», так как это считается аморальным. Тех, кто осмелится сделать это, осуждать будут не только старшие, но и сверстники. Переехать в одну квартиру пара может только после свадьбы.

Любопытные факты о Южной Корее

Образование


31. Чтобы получить образование в Южной Корее, придется отдать кругленькую сумму, стоит оно действительно дорого. Кстати, в отличие от России, в Южной Корее юридическое образование пользуется намного меньшей популярностью.

32. К образованию в этой стране относятся очень серьезно. Даже школьный учебный день больше похож на рабочий, так как вместе со всеми занятиями, дополнительными, но практически обязательными, кружками и курсами заканчивается поздним вечером.

Любопытные факты о Южной Корее

33. Учебный год в корейской школе делится не на четверти, а на семестры и, соответственно, отдыхают школьники не четыре, а два раза в год: летом с середины июля до конца августа и зимой с середины февраля до начала марта.

34. Почти во всех корейских школах ученики носят форму.

Любопытные факты о Южной Корее

35. Физкультура не считается обязательным предметом во многих школах Южной Кореи, обычно ее вводят в качестве дополнительной дисциплины.

36. В начальной школе корейцы учатся 6 лет, в средней и в старшей — по 3 года. Далее можно поступить в колледж на 2 года, а после в университет — на 4.

37. Хоть в школе и можно проучиться всего 12 лет, но буквально стать «двенадцатиклассником» не получится. Дело в том, что после 6-го класса начальной школы идет первый класс средней школы и заканчивается обучение, соответственно, после 3 класса старшей школы.

38. Экзамены в корейских вузах — серьезное испытание. Доходит даже до того, что в газетах публикуются напоминания, чтобы девушки не перебарщивали с парфюмом и не носили обувь на высоких каблуках, чтобы не отвлекать себя и окружающих от судьбоносных экзаменов.

Любопытные факты о Южной Корее

39. Своеобразная форма нашего ЕГЭ есть и в Корее. Практически все экзамены и контрольные проходят виде тестов и студентам нужно просто запомнить огромный список правильных ответов.

40. Программа старшей школы в Корее готовит ученика к дальнейшему обучению по какой-то определенной специальности, однако, ее заканчивать не обязательно.

Работа


41. Корейцы очень трудолюбивые. Школьный режим дня сохраняется и на работе — начинается рабочий день в 7.30-9.00 в зависимости от компании и заканчивается поздним вечером. Хоть официально рабочий день должен длиться до 18.00, многие корейцы стараются не уходить раньше начальника.

42. Кстати, дожидаться ухода начальства принято только мужчинам, женщины могут уходить и раньше.

Любопытные факты о Южной Корее

43. 30-дневный отпуск для корейцев — непозволительная роскошь. Некоторые компании буквально вынуждают своих сотрудников уходить в отпуск на одну-две недели, так как упрямые корейцы отказываются отдыхать, чтобы доказать начальству свой профессионализм.

44. Жить в Сеуле, столице Южной Кореи, довольно дорого, поэтому многие, кто работает в этом городе покупают жилье в пригородах, где все сравнительно дешевле, однако за экономию денег приходится расплачиваться временем, которое уходит на дорогу.

45. Официальных выходных дней в Корее всего 11.

Любопытные факты о Южной Корее

46. Если государственные праздники выпадают на субботу или воскресенье, их не переносят на понедельник, так что некоторые годы становятся для корейцев особенно тяжелыми.

47. Единичные выходные корейцы проводят в кругу семьи — отправляются друг к другу в гости или вместе выбираются на природу.

48. В банковским работникам сложно надолго задерживаться на одном месте. Дело в том, что многие начальники считают, что за 2-3 года у работника появляется слишком много знакомых, связей и они становятся для него выше, чем интересы компании.

Любопытные факты о Южной Корее

49. Конкуренция в Южной Корее очень сильная. Если работник все же решит отправится в долгий отпуск, то вернувшись, скорее всего обнаружит свое место занятым.

50. Даже в маленьком семейном бизнесе действуют такие же строгие правила, как и в крупных корпорациях: точно такой же долгий рабочий день и точно такие же короткие отпуски.

Любопытные факты о Южной Корее

Семья


51. Предложение выйти замуж в Корее обычно делается чисто формально, когда уже заказан ресторан и составлен список гостей. Зачем тогда это вообще делать? Все просто — чтобы сделать приятно будущей невесте :)

52. Состоятельные семьи проводят две свадьбы — в европейском стиле и в традиционном корейском.

Любопытные факты о Южной Корее

53. Глава семьи в Корее — всегда мужчина, это не обсуждается.

54. Муж и жена не должны ссориться и отчитывать друзей в присутствии старших родственников.

55. О том, чтобы поднять голос на старшего члена семьи или даже посмотреть недовольным взглядом в корейской семье не идет даже речи. Уважение — превыше всего.

Любопытные факты о Южной Корее

56. Даже в кругу семьи не принято обращаться друг к другу по имени, это приравнивается к оскорблению. Для каждого члена семьи существует специальное уважительное обращение.

57. К беременной жене в корейской семье относятся очень бережно, за ней пытаются ухаживать и проявлять всевозможную заботу все близкие родственники. А вот встреча из роддома не проходит так празднично, как в России.

Любопытные факты о Южной Корее

58. Детей в Корее принято сильно баловать, им не отказывают практически ни в чем, однако от детей в ответ требуют большой отдачи в плане учебы.

59. Воспитывают детей в основном мамы, так как отцы проводят на работе большую часть дня и возвращаются ближе к ночи и общаются со своими детьми в основном по выходным. Однако папа все равно является авторитетом для ребенка.

60. Родителей мужа в Корее по отношению к ребенку называют «родными», а родителей жены — «внешними». Но это только лишь названия, обычно общаются с детьми и «родные» и «внешние» бабушки с дедушками одинаково горячо

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