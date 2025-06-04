История освоения женщинами «мужских» профессий

Сегодня никого не удивляют женщины за рулем автомобиля или дамы-стоматологи, однако еще 100 лет назад многие профессии считались исконно мужскими, и впускать слабый пол на свою территорию мужчины не спешили. Для того чтобы преодолеть стереотипы и стать первыми в «неженской» профессии многие женщины вынуждены были преодолевать настоящие трудности.
Люси Хоббс Тейлор
Эта смелая женщина родилась в 1833 году в небольшом городке штата Нью-Йорк. Проработав почти десять лет учительницей, девушка решила получить более интересную профессию. Однако даже подать документы на поступление в институт ей не удалось, ведь она выбрала тяжелую специальность, в которой, как считалось, женщинам не место. Сегодня это может удивить, но Люси всего лишь мечтала стать стоматологом. Не отказавшись от этой бредовой идеи, девушка начала брать частные уроки у профессора Колледжа стоматологической хирургии и все-таки открыла частную практику. Вероятно, с пациентами у нее сначала тоже были проблемы, ведь, по ее собственным словам, «люди были поражены, когда узнавали, что девушка готова забыть о своей женственности, чтобы учиться стоматологии.»
Только через пять лет успешной работы на этом поприще Люси наконец получила разрешение на вступление в Стоматологическое общество штата Айова и смогла поступить в Колледж стоматологический хирургии. В 1866 году она получила докторскую степень и стала первой женщиной-стоматологом в истории. Кстати, считается, что по ее стопам последовало множество дам, и уже к 1900 году количество дипломированных стоматологов в юбках увеличилось до тысячи, что можно считать просто взрывным освоением «неженской профессии».
Берта Бенц
С кем только не сравнивают женщин за рулем! А ведь в нашем веке автоледи становится все больше. Однако в данном случае мужчины ерничают зря, ведь водить машины дамы начали практически сразу после того, как самоходные аппараты появились на дорогах. Первой женщиной-водителем считают Берту Бенц, жену изобретателя автомобиля Карла Бенца. Эта техническая новинки в конце XIX века приживались плохо, изрыгающие клубы дыма и гремящие железные повозки нравились далеко не всем. Торговля семейного предприятия Бенц продвигалась плохо. Тогда, чтобы поддержать мужа в его начинании, смелая женщина решилась на очень смелый шаг. Взяв без спросу один из автомобилей, она посадила в него старших сыновей и поехала в соседний город. Проехав в общей сложности 200 километров, она показала, что с «самоходкой» может справиться даже женщина. Случилось это в 1888 году. Рекламный трюк удался, и вскоре торговля автомобилями оживилась. Кстати, после такой серьезной проверки у Берты родилось несколько соображений по усовершенствованию машины, которыми она поделилась с мужем. Например, именно ей принадлежит идея коробки передач.
Элизабет фон Папп и ее «конные коллеги»
Освоив однажды автомобиль, женщины, конечно, попытались захватить и профессии, связанные с этим видом транспорта. Кстати, сегодня есть даже женщины-дальнобойщики, но это все-таки исключение из правил, так как данная работа действительно для «слабого пола» очень тяжела. Но вот женщины-таксисты появились уже в начале XX века. В 1908 году стала немка Элизабет фон Папп села за руль такси после того, как осталась вдовой и была вынуждена кормить детей одна. Женщина даже прошла обучение в Берлинской школе водителей такси, но практически всю жизнь встречала очень разную реакцию среди коллег и пассажиров. Этим смелым шагом Элизабет опередила время примерно на 50 лет – женщины стали массово осваивать эту профессию только после войны. Надо сказать, что в Париже примерно в это же время произошел переворот в сознании обывателей: в феврале 1907 года на улицах города появились первые женщины-извозчики. Для того чтобы сдать экзамен и получить разрешение в полиции, трое эмансипированных дам отучились на месячных курсах, которые, кроме правил вождения, включали тогда основы ветеринарии, а также географии Парижа и пригородов. Кстати, первые извозчицы были аристократками и вскоре они забросили эту профессию, но уже через пару лет по Парижу колесили больше 40 дам! Правда, буквально через несколько лет их количество сократилось вдвое, а затем женщины-извозчицы исчезли, все-таки быть водителем конного экипажа в любую погоду – это достаточно сложно, да и общественное мнение подвергло смелых первопроходцев осмеянию.
Раймонда де Ларош
В юности француженка Элиза Дерош мечтала стать актрисой, поэтому сменила свое имя на более звучное, однако покорять ей довелось не сцену, а небо. Сначала девушка увлеклась воздушными шарами и несколько раз летала на этих аппаратах. Затем она так очаровала конструктора Шарля Вуазена, что тот разрешил ей немного покататься на аэроплане, но только, разумеется, по земле. Однако девица, к его огромному удивлению, тут же поднялась в небо, а затем вполне благополучно сумела приземлиться. Уже через несколько месяцев, в 1910-м году, Раймонда приняла участие в летных соревнованиях и получила диплом пилота. Правда, опасное увлечение в конце концов и погубило первую женщину, покорившую небо. Всего через несколько месяцев она попала в аварию, после которой ей удалось реабилитироваться, а еще через пару лет – во вторую, которая оказалась для нее гибельной. Правда, в этом несчастном случае Раймонда де Ларош была не виновата, в момент крушения она была не пилотом, а пассажиром аэроплана.
Валентина Терешкова
Всего лишь через пятьдесят лет совершила свой первый полет женщина-космонавт. Кстати, сегодня из всех людей, побывавших в космосе, женщины составляют 10%. А 82-летняя Валентина Владимировна, сохранившая в таком преклонном возрасте не только активность, но и женскую красоту, продолжает делиться опытом с молодежью. «Со временем космические корабли полетят не только к планетам, но и к далеким звездам. И в их экипажах обязательно будут женщины. Ведь мой полет еще раз доказал, что женщины наравне с мужчинами во всем. Кто теперь рискнет утверждать, что мы – "слабый пол"?» (Из интервью Валентины Терешковой после полета)
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