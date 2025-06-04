История освоения женщинами «мужских» профессий

Сегодня никого не удивляют женщины за рулем автомобиля или дамы-стоматологи, однако еще 100 лет назад многие профессии считались исконно мужскими, и впускать слабый пол на свою территорию мужчины не спешили. Для того чтобы преодолеть стереотипы и стать первыми в «неженской» профессии многие женщины вынуждены были преодолевать настоящие трудности.

Люси Хоббс Тейлор

Берта Бенц

Элизабет фон Папп и ее «конные коллеги»

Раймонда де Ларош

Валентина Терешкова