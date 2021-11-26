Как почистить серебро, чтобы оно сверкало как новое

Серебряные украшения очень часто встречаются в женском гардеробе. Во – первых они имеют благородный цвет. Во-вторых, это драгоценный металл доступен по цене. В -третьих, изделия из него так многообразны, что каждая представительница прекрасного пола сможет найти что-нибудь подходящее. Но есть у этого металла один явный минус – серебро со временем темнеет и теряет свой первоначальный блеск. Но мы знаем, как почистить его, чтобы оно сверкало, как новое.

Что понадобится

Для этого необходимо подготовить совершенно немного подручных материалов. Среди них:

Фольга;

Сода;

Вода (кипяток).

Удивлены? Да, только эти три составляющие и осторожность действий позволит превратить ваши украшения в блистательно красивые.

Что делать

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