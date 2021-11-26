Как почистить серебро, чтобы оно сверкало как новое

Серебряные украшения очень часто встречаются в женском гардеробе. Во – первых они имеют благородный цвет. Во-вторых, это драгоценный металл доступен по цене. В -третьих, изделия из него так многообразны, что каждая представительница прекрасного пола сможет найти что-нибудь подходящее. Но есть у этого металла один явный минус – серебро со временем темнеет и теряет свой первоначальный блеск. Но мы знаем, как почистить его, чтобы оно сверкало, как новое.
Что понадобится
Для этого необходимо подготовить совершенно немного подручных материалов. Среди них:
- Фольга;
- Сода;
- Вода (кипяток).
Удивлены? Да, только эти три составляющие и осторожность действий позволит превратить ваши украшения в блистательно красивые.
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- Процедура чистки ювелирных изделий происходит следующим образом:
- Небольшую стеклянную миску полностью выстелить фольгой;
- Положить на нее поблекшие серебряные украшения;
- Добавить соды, буквально несколько ложек;
- Осталось залить все это кипятком, чтобы вода скрывала ювелирку;
- После того, как вода остынет, все украшения ополоснуть, а затем протереть.
- Вот увидите, как ваши кольца, серьги, цепи неистово засверкают, будто только куплены в магазине!