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Как почистить серебро, чтобы оно сверкало как новое

Как почистить серебро, чтобы оно сверкало как новое

 

Серебряные украшения очень часто встречаются в женском гардеробе. Во – первых они имеют благородный цвет. Во-вторых, это драгоценный металл доступен по цене. В -третьих, изделия из него так многообразны, что каждая представительница прекрасного пола сможет найти что-нибудь подходящее. Но есть у этого металла один явный минус – серебро со временем темнеет и теряет свой первоначальный блеск. Но мы знаем, как почистить его, чтобы оно сверкало, как новое.

Как почистить серебро, чтобы оно сверкало как новое

Что понадобится

Для этого необходимо подготовить совершенно немного подручных материалов. Среди них:

  • Фольга;
  • Сода;
  • Вода (кипяток).

Удивлены? Да, только эти три составляющие и осторожность действий позволит превратить ваши украшения в блистательно красивые.Как почистить серебро, чтобы оно сверкало как новое

Что делать

 

Как почистить серебро, чтобы оно сверкало как новое

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  1. Процедура чистки ювелирных изделий происходит следующим образом:
  2. Небольшую стеклянную миску полностью выстелить фольгой;
  3. Положить на нее поблекшие серебряные украшения;
  4. Добавить соды, буквально несколько ложек;
  5. Осталось залить все это кипятком, чтобы вода скрывала ювелирку;
  6. После того, как вода остынет, все украшения ополоснуть, а затем протереть.
  7. Вот увидите, как ваши кольца, серьги, цепи неистово засверкают, будто только куплены в магазине!

 

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