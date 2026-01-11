С нами не соску...
Где живут миллиардеры

Где живут миллиардеры В каких странах миллиардеров больше всего, как менялось совокупное состояние миллиардеров мира и насколько богаты самые преуспевающие бизнесмены крупнейших экономик — в нашей инфографике

Поразивший мировую экономику вирус не пожалел и миллиардеров. В 2020 году их число сократилось с 2152 до 2095, а совокупное состояние уменьшилось на $660 млрд, до $8,04 трлн.
Потери велики: 288 участников прошлого глобального списка Forbes не значатся в нынешнем. Из них 267 человек выпали из рейтинга, так как их состояние уменьшилось, а 21 человек скончался. Есть и хорошие новости: в списке 178 новичков, а 50 человек вернулись в рейтинг. Количество миллиардеров до 30 лет, наоборот, выросло до 10 человек, хотя и за счет наследников. В каких станах миллиардеров больше всего Где живут миллиардеры Самые богатые люди крупнейших экономик Где живут миллиардеры Как менялось состояние миллиардеров мира за последние пять лет Где живут миллиардеры


