Почему люди навязывают друг другу свой образ жизни

Вы когда-нибудь встречали людей, которые пытаются навязать окружающим свой образ жизни как единственно правильный? Женатые стараются переженить всех своих одиноких знакомых, а одиночки с пеной у рта отстаивают преимущества личной свободы Почему люди навязывают друг другу свой образ жизни

Почему же так трудно признать тот факт, что, сколько людей – столько и мнений?

Этот вопрос заинтересовал аспирантку Стэндфордского университета Кристин Лаурин, которая вместе с коллегами попыталась дать на него ответ. Они задались вопросом, является ли такое поведение результатом страха, что человек не в силах что-либо изменить в своей жизни — никогда не встретить партнёра и остаться одиноким или же застрять в браке навсегда, без малейшего шанса на личную свободу. Действительно ли разум старается бороться с такого рода неизбежностью путём идеализации текущего положения вещей, каково бы оно ни было. Согласно результатам четырёх разных исследований на эту тему, человек, идеализируя ситуацию, в большинстве случаев считает её приемлемой для всех, кроме… своего конкретного случая. Когда человеку кажется, что его семейный статус останется неизменным на всю жизнь, то он начинает его идеализировать. И ему начинают нравиться люди, которые следуют такому же шаблону. «Понимание того, что стиль жизни других отличается от вашего собственного, может поставить под сомнение ваш выбор, а идеализация текущего социального статуса, в свою очередь, оправдывает его рациональность. Таким образом, другие люди кажутся вам хуже просто из-за своих взглядов на жизнь».

источник

