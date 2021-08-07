Зачем сыпать муку в раковину: лайфхак от находчивых хозяек

Чистая кухня - лицо хозяйки. Плита, мойка и столешница - то, на что в первую очередь обращают внимание.

Горы посуды, застарелый налет и жирно-грязные потоки способны в раз испортить впечатление.

Хотите, чтобы ваша раковина всегда сияла, а гости были в восторге от чистоты на кухне? На помощь придет лайфхак с мукой.

1. Зачем использовать муку?

Мука - натуральное средство, которое действует как мягкий абразив

Мука - натуральное очищающее средство, которое поможет качественно и деликатно удалить загрязнения с нержавеющей стали. Продукт обладает свойствами мягкого абразивного вещества и является незаменимым помощником в хозяйстве.

Основные свойства муки:

Мука не царапает поверхности и полностью удаляет жирный налет с мойки

1. Полностью удаляет даже застарелый жир. Дело в том, что жидкие очищающие вещества убирают жировые отложения не до конца. Даже после тщательного мытья на поверхности остаются микроскопические частицы моющего средства, что довольно негигиенично. Мука же не только растворяет жирный налет, но и скатывает его. Благодаря этому раковину можно отмыть до идеальной чистоты.

2. Деликатно полирует поверхности из нержавеющей стали. Продукт питания состоит из мельчайший абразивных частичек, которые деликатнее воздействуют на поверхность, чем очищающие порошки и сода.

Мука не царапает сталь и не разрушает защитный слой. После натирания продуктом мойка будет сиять, как новенькая.

Результат очищения мукой порадует даже самую требовательную хозяйку

3. Надолго сохраняет чистоту. Знали ли вы, что остатки налета притягивают намного больше грязи, чем идеально вымытая поверхность? Именно поэтому нужно чистить раковину максимально тщательно. Вы с удивлением обнаружите, что даже спустя несколько дней мойка будет такой же чистой и сияющей. Используя муку, вы сможете просто ополаскивать раковину, а не устраивать ежедневный марафон по отдраиванию мойки.

4. Бюджетный и эффективный вариант. Мука стоит намного дешевле, чем чистящие порошки или другая бытовая химия. Можно смело использовать продукт и не бояться, что он быстро закончится и придется потратить немалую сумму на покупку новой упаковки.

2. Как правильно применять лайфхак

Мука скатывает жирный налет, и мойка отчищается на 100%

Принцип действия лайфхака достаточно прост: мука прилипает к жирному налету, которого на первый взгляд и нет. А за счет натирания поверхности все загрязнения и отложения скатываются. С мукой шутки плохи, ведь при неправильном использовании она может засорить канализацию. В комбинации большого количества продукта с водой образуется клейкая субстанция. Далее эта масса оседает на стенках водопроводных труб и создает пробку, которая перекрывает отверстие для слива. Бонусом идет малоприятный запах гниения.

Соблюдайте эти простые правила, чтобы лайфхак принес позитивные результаты:

Сыпать муку в мокрую раковину нельзя, поскольку можно образовать засор

1. Используйте муку только после того, как полностью высушите раковину.

2. После завершения очищающих процедур не смывайте муку водой. Возьмите сухие салфетки или полотенца и аккуратно соберите все остатки, выбросив их в мусорное ведро.

3. Алгоритм выполнения

Выполнить лайфхак не составит труда, да и займет мытье раковины всего несколько минут

Сперва может показаться, что это - бессмысленная затея, которая только впустую потратит время. На деле же мытье раковины мукой занимает не больше двух минут. Серьезно, засеките сами. А проводить саму процедуру достаточно один раз в неделю. Всего за 8 минут в месяц ваша раковина будет сиять чистотой, а вы - от удовлетворения за проделанную работу.

Последовательность действий:

1. Вначале нужно обезжирить поверхность мойки и провести первичное очищение. Вымойте раковину обычным моющим средством для посуды.

2. Ополосните мойку водой, смывая остатки вещества.

3. Возьмите текстильное или бумажное полотенце, целлюлозную салфетку и вытрите раковину до идеально сухого состояния. Не оставляйте ни единой капельки воды.

Равномерно распределите муку по всей поверхности раковины

4. Наберите горстку муки (около двух столовых ложек) и равномерно посыпьте ею раковину.

5. Вооружитесь одноразовым полотенцем или сухой жесткой губкой и в течение нескольких минут тщательно натирайте мойку. Если мука приобрела серовато-грязный оттенок, вы на верном пути.

6. Далее необходимо собрать остатки продукта из мойки и выбросить в мусорное ведро. Безусловно, невозможно удалить весь продукт до последнего грамма. Если останется небольшая щепотка муки, она не причинит вреда трубам и не спровоцирует засор.

Чтобы лучше отчистить места около крана и слива, воспользуйтесь щеткой

7. По завершению процедуры ополосните мойку и вытрите. Полировать раковину следует мягкой тряпкой и круговыми движениями. Тщательно пройдитесь по краям мойки и вокруг сливного отверстия.

Важный момент! В раковинах из нержавеющей стали полировка выполняется в определенном направлении. Если натирать поверхность мукой по соответствующим линиям, вы снизите вероятность повреждения мойки. Для очищения проблемных мест около крана и слива воспользуйтесь зубной щеткой.

Сияющая мойка - это просто

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