Неожиданные способы использования старых покрышек дома и на даче

Порой для владельцев автомобилей утилизация старых покрышек превращается в настоящую проблему.

Но креативные дизайнеры точно знают, как эту проблему решить, и предлагают огромное количество творческих идей по использованию старых автопокрышек.

В этом обзоре собрано два десятка, зато какие это оригинальные и практичные идеи!

1. Маленькая песочница

Песочника из старой автомобильной покрышки.

Автомобильную покрышку большого диаметра можно использовать для создания мини-песочницы для детей. Для этого нужно просто прикрепить к шине фанерное дно и засыпать песок. Также для удобства песочницу можно оборудовать деревянной крышкой, которая защитит ее содержимое от ветра и дождя.

2. Прикроватная тумба

Тумбочка в очаровательной оплетке.

Из небольшой покрышки, пары кругов фанеры и деревянных ножек можно смастерить чудесную тумбу. А чтобы изделие приобрело эстетичный вид, плотно обмотайте покрышку грубой веревкой и покрасьте ножки в яркий цвет.

3. Лежанка для питомца

Место для питомца.

Тщательно вымытая и аккуратно обрезанная автомобильная покрышка любого диаметра станет отличной основой для создания комфортной лежанки для кошки или небольшой собачки. Дополните изделие самодельным матрасом из круга фанеры, поролона и чехла из яркой ткани.

4. Декоративный колодец

Декоративный колодец из покрышек.

Износившиеся старые покрышки можно использовать для создания чудесной садовой композиции в виде колодца. Для этого покрасьте шины в любой яркий цвет, к одной из покрышек прикрепите круг фанеры. Сложите шины друг на дружку так, чтобы последней оказалась та, что с фанерным дном. Из деревянных досок сделайте каркас для крыши из шифера или профнастила. Во внутрь колодца поставьте горшки с цветами, а также подвесьте один из горшочков на центральную балку крыши.

5. Пуф с секретом

Табурет с местом для хранения.

Оригинальный пуфик, сделанный из старой покрышки, покрашенной в яркий цвет, с дном из фанеры и деревянной крышкой, выполняющей функции сиденья и превращающей этот пуф в систему хранения.

6. Клумбы

Чудесные клумбы из покрышек.

Ненужные покрышки, с прикрученным к ним дном и деревянными ножками, прекрасно подойдут для создания чудесных цветочных клумб, которые станут оригинальным украшением сада.

7. Стеллаж для игрушек

Небольшой стеллаж для игрушек.

Небольшой настенный стеллаж, который легко можно сделать из, покрашенной в яркий цвет, ненужной шины и нескольких деревянных полок, прекрасно впишется в интерьер детской и подойдет для хранения небольших игрушек.

8. Дорожка

Дорожка из шин с газоном.

Дорожка из нескольких, вкопанных в землю и засаженных газоном, автомобильных покрышек, станет изысканным украшением сада и его практичной деталью.

9. Подвесной горшок

Подвесное украшение из шины.

Покрашенную в яркий цвет автомобильную покрышку можно использовать для создания оригинального подвесного кашпо, которым можно украсить дверь или дерево в саду.

10. Рама для зеркала

Рама для зеркала из велосипедной шины.

Из велосипедной шины, аккуратно покрашенной в белый цвет, получится весьма необычная рама для зеркала в ванной или прихожей.

11. Гарнитур

Мебельный гарнитур из автомобильных покрышек.

Чудесный мебельный гарнитур, который состоит из четырех кресел и кофейного столика, сделанного из ненужных автомобильных покрышек.

12. Полки

Полочки из автомобильных шин.

Небольшие полки, сделанные из кусков автомобильных покрышек, прекрасно впишется в интерьер детской или комнаты мальчика-подростка.

13. Столик

Журнальный столик с необычной отделкой.

Очаровательный журнальный столик с местом для хранения различных мелочей, сделанный из автомобильной покрышки с мягкой тканевой отделкой и крышкой из фанеры, обтянутой такой же тканью, прекрасно впишется в интерьер женской гостиной.

14. Табурет

Яркий табурет из шины.

Невысокий табурет с яркими помпонами, который можно сделать из одной единственной покрышки, двух кругов фанеры и самых обычных деревянных ножек, станет креативной деталью любого интерьера.

15. Кресло

Удобное кресло из покрышек.

Несколько ненужных автомобильных покрышек можно использовать для создания удобного кресла, а придать ему благородный и привлекательный вид поможет оплетка из бечевки.

16. Высокий стол

Высокий стол из диска и покрышки.

Оригинальный высокий стол с завораживающей подсветкой, который можно сделать из ненужной шины и колесного диска, станет стильной деталью холостяцкого интерьера.

17. Колонка

Музыкальная колонка из шины и динамика.

Стильная музыкальная колонка, которую можно сделать из динамика, автомобильной покрышки и металлической подставки, прекрасно впишется в интерьер квартиры, оформленной в стиле хай-тек, стимпанк или индастриал.

18. Стул

Стул из частей автомобильных покрышек.

Части автомобильных покрышек можно использовать для преображения деревянных каркасов старых стульев. Новые стульчики прекрасно подойдут для обустройства летнего патио, а также впишутся в интерьер городской квартиры, оформленной в индустриальном или рустикальном стиле.

19. Апгрейд ступенек

Лестница, декорированная частями шин.

Чтобы лестница на улицу зимой оставалась безопасной, ее ступени можно декорировать кусками резины, вырезанными из ненужных автомобильных покрышек.

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