14 роскошных и забавных котов на полотнах знаменитых художников разных времён

Испокон веков кошки были частью культуры, вплоть до Древнего Египта, где им поклонялись и прославляли, в прочем, как и на Руси. Хотя в некоторой культуре кошки считались исчадием Ада, безустанно следовавшим за ведьмами. Но как бы то ни было, а их изображение можно встретить практически в любой период времени. Исключением не стали и картины известных художников, которые сделали кошек частью своего творчества.
1. Луис Уэйн – Мальчишник
Луис Уэйн – Мальчишник. \ Фото: metodico.com.br.
Луис Уэйн был одним из самых популярных английских иллюстраторов и его кошки заслуживают отдельной статьи. Он родился в 1860 году и прославился своими антропоморфными изображениями кошек. По словам английского писателя Герберта Уэллса, Луис придумал не только свой собственный кошачий стиль, а и создал самое настоящее кошачье общество и кошачий мир.
Именно из-за психического расстройства (шизофрения) художник так яро был одержим кошками. Они стали для него главным объектом во всех сферах жизни: от быта до искусства.
В итоге, Луис стал одним из самых известных ведущих специалистов по кошачьим и был избран президентом Национального кошачьего клуба. Кроме того, он был судьёй на соревнованиях и принимал активное участие в жизни благотворительных организаций для животных. За тридцать лет своей работы он создал множество тысяч рисунков, что и по сей день забавляют и радуют ценителей подобных творений.
2. Марк Франц – Белый кот
Марк Франц – Белый кот. \ Фото: pinterest.cl.
Франц Марк прославился с помощью ярко раскрашенных творений, где особое место занимали именно животные – лошади, собаки и, конечно же, кошки. И совсем неудивительно, что он неоднократно выставлялся на выставках, привлекая внимание толпы. Зачастую на его картинах изображены животные, в том числе и кошки в их естественном состоянии сна или ухода. На некоторых его знаменитых картинах изображены кошки на жёлтой подушке, две кошки - голубая и жёлтая, кошки в корзине и кошки на красной ткани.
Именно животные стали для него тем самым идеалом и символом, ассоциирующимся с невинностью, красотой и, конечно же, правдой. Он уделял особое внимание цветам и их символике: синий представлял собой силу, красный стал отображением жестокости, а жёлтый – тепла и истинно женского счастья.
3. Хиросигэ II – Белый кот, играющий со шнурком
Хиросигэ II – Белый кот, играющий со шнурком. \ Фото: collections.artsmia.org.
Столь необычная гравюра была создана Хиросигэ II, что на протяжении нескольких лет внимательно наблюдал за работой своего непосредственного наставника. Но тем не менее, данное изображение отражает собственный уникальный подход Хиросигэ II к творчеству и стилю. Картина создана благодаря наблюдениям художника за поведением домашней кошки, которая всегда знает, как и чем себя занять и, конечно же, напакостить. Впрочем, изображение говорит само за себя, а владельцы кошек уже давным-давно оценили эту работу по достоинству.
4. Сюзанна Валадон – Рамину
Сюзанна Валадон – Рамину. \ Фото: devoir-de-philosophie.com.
Сюзанна Валадон была не только натурщицей, но и художницей, уроженкой Франции. В конце 1890-х годов ей была оказана великая честь стать первой творческой леди, допущенной в Национальное общество изящных искусств. Изначально она отдала своё предпочтение рисованию натюрмортов, а также творила различные портреты, растения, а также пейзажи, которые отличались и выделялись сильной идеей и сочными красками. Однако наибольшей популярности она заслужила своими красочными, обнажёнными дамскими телами, изображёнными с точки зрения леди. Ко всему прочему, она была ярой любительницей кошек и часто рисовала их, особенно свою любимую толстую Рамину.
5. Марк Шагал – Поэт
Марк Шагал – Поэт. \ Фото: pinterest.com.au.
Марк Шагал – художник, который стал популярен в эпоху модернизма, а также остался в памяти как еврейский творец. Так называемый «золотой век» данной художественной эпохи он переживал в столице Франции, где занимался разработкой и синтезом нескольких отдельно взятых течений, начиная от кубизма, и заканчивая фовизмом, сюрреализмом и другими. В течение всей жизни, что была достаточно долгой, он творил и воплощал в своих картинах уникальные идеи и сюжеты. Среди них особенно ярко выделялись сцены крестьянской жизни, а также весьма интимные моменты пребывания в маленьком мирке еврейских деревень. Всё это было подано в мечтательной, лёгкой манере.
Что же касается кошек, то они зачастую подчёркивали нереальность его картин и становились главными действующими лицами на многих полотнах. Зачастую они были спутниками людей, которых изображал художник, будь то поэты, музыканты или женщины.
6. Пабло Пикассо – Кошка, поймавшая птицу
Пабло Пикассо – Кошка, поймавшая птицу. \ Фото: art.ayay.co.uk.
Кот Пикассо, ловящий птицу, был создан в двух вариантах в 1939 году, буквально за несколько месяцев до того, как грянула война. Как вспоминал художник, его постоянно беспокоила эта тематика, и к сожалению, он сам не мог понять, из-за чего именно.
На картине изображена птица, которая всеми силами старается вырваться из цепких лап своего мучителя. И даже нейтральный фон не спасает сложившуюся ситуацию, а лишь напротив, акцентирует внимание на насильственной сцене, где кот до последнего тянет время, дабы сохранить птичке жизнь, и чем дольше он удерживает момент, тем сильнее испытывает глубокое чувство власти, ощущая своё превосходство.
7. Минь Чжэнь – Чёрный кот
Минь Чжэнь – Чёрный кот. \ Фото: google.com.
Мин Чжэнь был творцом родом из Китая, а также резчиком печатей. На свет он появился в Наньчане, Цзянси, и провёл большую часть своей жизни в китайском городе Хубэй. Свою популярность он заслужил, рисуя человеческие фигуры пальцами. Согласно определенным теориям, его относят к группе из восьми необычных творцов – китайских художников, активно трудившихся в начале XVIII века. Свою популярность в династии Цин они заслужили тем, что активно и резко отбрасывали ортодоксальные сюжеты в художественном искусстве, возводя на первое место стиль, который они считали выразительным и индивидуалистическим.
К сожалению, никакой конкретной информации о данном изображении не сохранилось. Но, впрочем, глядя на столь довольного кота, ничего добавлять не хочется. Кто знает, вдруг он слопал весь корм поблизости и теперь попросту счастлив и гордится собой.
8. Генриетта Роннер-Книп – Игра котёнка
Генриетта Роннер-Книп – Игра котёнка. \ Фото: sarahbguestperry.blog.
Генриетта Роннер-Книп известна изображением домашних животных, особенно кошек.
Картины с домашними животными были популярны у богатых буржуа в Викторианский период, а её бесчисленные кошачьи полотна оказались фаворитами.
Как правило, её картины представляют исключительно кошачьих и не несут в себе никаких метафорических значений. Художница с интересом следила за жизнью кошек, дабы после перенести это на свои полотна. В итоге, она построила в своей мастерской специальное, прозрачное помещение, где кошки могли вытворять всё что угодно, не обращая внимания на происходящее вокруг. Так стали рождаться максимально живые и реалистичные изображение кошек, увлечённых играми, выкрутасами и различного рода шкодными проделками.
9. Барт ван дер Лек – Кошка
Барт ван дер Лек – Кошка. \ Фото: twitter.com.
Барт ван дер Лек обрел популярность, прежде всего, как соучредитель журнала De Stijl. В начале 1900-х годов, совместно с другими творцами, такими как Мондриан и Кандинский, он начал трудиться непосредственно в жанре абстракции, заложив её основы. Для этого он пользовался тремя основными красками – красной, желтой и синей.
К такому решению он пришел, долго находясь в поисках так называемой идиомы. Искусство родом из Египта, с которым он познакомился в Лувре, когда посещал Париж с визитом, оказало на него серьёзное влияние.
Вдохновлённый этим, он создал новую стилистику с сильно упрощёнными деталями и пастельными оттенками. Поэтому, при создании своей работы «Кошка», он акцентировал внимание на белом, чёрном, а также теплых оттенках красного, сделав их ключевыми цветами данной картины.
10. Пьер Огюст Ренуар – Жюли Мане (Девочка с кошкой)
Пьер Огюст Ренуар – Жюли Мане (Девочка с кошкой). \ Фото: tr.pinterest.com.
Берта Моризо и её муж Эжен Мане, брат легендарного творца, знали Ренуара много лет. Ссылаясь на восторг художественными данными Ренуара, супруги сделали заказ у художника, попросив у него портрет своей дочери. Кстати, изначально кошка являлась лишь приятным дополнением, но позже стала ключевой фигурой в данной работе, играя на контрасте эмоций между девочкой и тем, как котёнок сладко посапывает у неё на руках.
11. Маргерит Жерар – Обед кошки
Маргерит Жерар – Обед кошки. \ Фото: ritzherald.com.
Маргерит Жерар была известна тем, что писала картины маслом и гравюры под руководством своего шурина, великого Жана-Оноре Фрагонара. Возможно, именно он убедил её добавить кошек к своим композициям, поскольку он также был знаменит этим. Как жанровый художник, Жерар сосредоточилась на прорисовке деталей интимной, бытовой жизни. Однако при этом она разительно отличалась от иных женщин-живописцев, которые любили ссылаться на классическую древность, она же частенько использовала одежды и декор более новых времен. Многие из её полотен иллюстрируют переживания матери, а также раннего детства в семье, а некоторые подчёркивают важность музыки и женского общения. Но как известно, кошки – не менее важны. Особенно, если взглянуть на данную картину, где и так всё понятно без лишних слов.
12. Пьер Боннар – Белый кот
Пьер Боннар – Белый кот. \ Фото: google.com.
Здесь Боннар воспользовался новым приемом деформации, стремясь воссоздать юмористический образ этого животного, занявшего весьма причудливую позу. Художник долго решал вопрос не только с внешним видом, но и с позицией конечностей, что видно на подготовительных рисунках. Японское вдохновение можно найти в искусной композиции, что строится на основе асимметрии, а ещё непосредственно в подборе сюжета – тот, который был весьма распространен в гравюрах, которые он так любил. Большую часть своего существования художник трудился над нереальным количеством полотен, где кошачьи изображались зачастую как небольшие, вкрадчивые детали, что можно было даже не заметить, а в другом случае, как животное на этой работе, становились акцентами и ключевыми фигурами.
13. Утагава Куниёси – Коты, представляющие 53 станции Токайдо
Утагава Куниёси – Коты, представляющие 53 станции Токайдо. \ Фото: taringa.net.
Пятьдесят пять кошек изображены на этих полотнах иллюстратора из Японии Утагавы Куниеси. Один из них выползает из корзины, несколько ловят крыс, другие едят рыбу. И вовсе не стоит упоминать о том, что художник любил кошек. Когда он стал учителем, молодые люди, учащиеся у него, заметили, что его мастерская была переполнена ими. Его любовь к кошкам прокралась в его творчество, и они стали появляться во многих его лучших гравюрах. Иногда они предстают как персонажи из хорошо известных историй, в других случаях они являются прекрасно выразительными этюдами. Часто Куниеси изображал кошек в полностью антропоморфной форме.
«55 кошек» - это веселая имитация «Пятидесяти трёх станций Токайдо», которая была наиболее успешной коллекцией Укиё-э. Так называемая Восточная Морская дорога имела пятьдесят три различные почтовые остановки на своём маршруте, и они обеспечивали лошадей, пропитание и жилье для путешественников. Куниеси принял решение изобразить их через кошачьи каламбуры.
14. Теофиль-Александр Стейнлен – Чёрный кот
Теофиль-Александр Стейнлен – Чёрный кот. \ Фото: aimondomoichi.wordpress.com.
Le Chat Noir был развлекательным заведением XIX века в богемном парижском районе Монмартр. Он был открыт осенью 1881 года на бульваре Рошешуар и закрыт в 1897 году вскоре после гибели Салиса. Историки с уверенностью утверждают, что оно было первым задокументированным кабаре – местом, где посетители могли отдохнуть за небольшими столами, распивая определенные виды питья и наслаждаясь выступлением варьете.
Данный рисунок, созданный Теофилем Стейнленом, является непосредственной рекламой места, которое в свою золотую эпоху было отчасти местом встречи художников, а отчасти – музыкальной, творческой площадкой. Также на протяжении нескольких лет кабаре выпускало еженедельник с аналогичным именем, где были опубликованы не только новости из жизни «Чёрного кота», а и множество литературных произведений, политических сатир и поэзий. На сегодняшний день любой желающий может купить репродукцию с изображением «Чёрного кота», которая продаётся на каждом шагу в столице Франции.
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