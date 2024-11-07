Странные и необычные достопримечательности в Австралии

Глубоко внизу (или на другом конце света) находится страна, которая представляет собой удивительное собрание самых странных и необычных туристических достопримечательностей в мире. Но вы даже в самых смелых фантазиях не могли себе представить, насколько они странные и необычные!



10. «Святилище Гончар» («Sanctuary Gonchar»), Мельбурн

9. Травяное дерево ксанторрея (Xanthorrhoea Grass Trees)

8. Озеро Хиллиер, о. Мидл-Айленд

7. Горная цепь Бангл-Бангл (Bungle Bungle Range)

6. Залив Хоумбуш (Homebush Bay), Сидней

5. «Тонущее здание» («Sinking Building»), Мельбурн

4. «Большие предметы Австралии» («Australia’s Big Things»)

3. «Мозаичная мостовая» (Tessellated Pavement), п-ов Тасмания

2. «Горизонтальные водопады» (Horizontal Falls), бухта Талбот, Западная Австралия

1. Красочный Национальный парк Какаду