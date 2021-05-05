11 «стильных» решений на кухне, о которых можно быстро пожалеть

1. Разноцветная бытовая техника

Цветная бытовая техника выглядит ярко, но быстро приедается / Фото: premier-techno.ru

2. Встроенная микроволновая печь

Не располагайте микроволновку слишком высоко, иначе рискуете обжечься горячей посудой / Фото: severdv.ru

3. Фурнитура из меди и латуни

Латунная и медная фурнитура быстро пачкается и меняется в цвете / Фото: hgtvhome.sndimg.com

4. Подвесной рейлинг для посуды

На подвесном рейлинге и посуде скапливается жир и грязь, которые сложно отмыть / Фото: design-homes.ru

5. Филенчатые дверцы шкафчиков

Выемки на мебельных фасадах уступили место гладким минималистичным дизайнам / Фото: mebelvs.ru

6. Декоративная отделка стен

Забудьте о сложном декоре стен вроде камня, плитки или фактурных обоев / Фото: ivanovamebli.com.ua

7. Белая керамическая мойка

Белая мойка выглядит стильно, но за ней требуется тщательный уход / Фото: tohome1.azureedge.net

8. Мелкие предметы на столешнице

Мелкие предметы только захламляют столешницу и мешают готовке / Фото: img.pyxi.pro

9. Окна без занавесок

Занавески помогают уединиться, а также защищают мебель и стены от выгорания на солнце / Фото: mykaleidoscope.ru

10. Маленькая мойка

Не стоит экономить на размере мойки, иначе стены и столешница постоянно будут в каплях и разводах / Фото: obzorkuhni.ru

11. Покрытие столешницы плиткой

Плитка - трудоемкое и сложное в уходе покрытие для кухонной столешницы / Фото: professionalmebel.com