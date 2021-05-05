11 «стильных» решений на кухне, о которых можно быстро пожалеть

Ремонт на кухне - ответственное мероприятие, ведь так важно продумать все до мельчайших деталей. К тому же, хочется, чтобы комната получилась стильной, современной и практичной. Однако иногда мода идет вразрез с функциональностью, а через какое-то время ремонт кажется и устаревшим, и неудобным. С какими дизайнерскими решениями стоит быть осторожнее, чтобы не пожалеть? Расскажет Novate.ru.
1. Разноцветная бытовая техника
Цветная бытовая техника выглядит ярко, но быстро приедается / Фото: premier-techno.ru
Некоторые люди устают от привычной бело-серо-черной цветовой гаммы кухонных устройств. Хочется чего-то яркого и необычного, да и многие производители расширили палитру оттенков. Однако будьте осторожны: тренды очень быстро выходят из моды, а еще быстрее - надоедают. Нейтральная бытовая техника не бросается в глаза и помогает создать спокойную атмосферу на кухне. А если вы хотите добавить ярких деталей, подберите для этого элементы, которые легко заменить.
2. Встроенная микроволновая печь
Не располагайте микроволновку слишком высоко, иначе рискуете обжечься горячей посудой / Фото: severdv.ru
Долгое время большой популярностью пользовались микроволновые печи, встроенные в верхний ряд кухонного гарнитура. Казалось, что такой прием сэкономит много места. На деле же доставать разогретые блюда сверху оказалось не самой удобной и безопасной идеей. В верхних шкафчиках лучше расположить посуду или предметы, которыми часто пользуетесь. А микроволновку поставьте на уровне груди и уж точно не отводите ей главную роль на кухне.
3. Фурнитура из меди и латуни
Латунная и медная фурнитура быстро пачкается и меняется в цвете / Фото: hgtvhome.sndimg.com
Медные и латунные ручки выглядят красиво, но непрактично. Фурнитура на шкафчиках постоянно пачкается, ведь мы то и дело касаемся ее мокрыми или жирными руками. В результате на меди или латуни появляются темные пятна, материалы меняют цвет, и ручки выглядят уже не так привлекательно, как раньше. Конечно, всегда можно заменить фурнитуру, но вряд ли кому-то захочется делать это слишком часто. К примеру, ручки из никеля в быту будут намного практичнее.
4. Подвесной рейлинг для посуды
На подвесном рейлинге и посуде скапливается жир и грязь, которые сложно отмыть / Фото: design-homes.ru
Если в кухонных шкафчиках закончилось место, а посуду все равно некуда девать, рейлинг становится палочкой-выручалочкой. Казалось, что элемент вносит в интерьер популярные когда-то нотки «деревенского» стиля, но на практике оказался не очень удобным. Рейлинг крепится к потолку, поэтому каждый раз приходилось дотягиваться до кастрюль и сковородок. А если повесить ниже, посуда рискует бить по голове. К тому же, ковши и другие предметы постоянно находятся на открытом пространстве и на них скапливается жирная пыль, которую не так-то просто отмыть.
5. Филенчатые дверцы шкафчиков
Выемки на мебельных фасадах уступили место гладким минималистичным дизайнам / Фото: mebelvs.ru
Кухонный гарнитур с рельефными филенками и стеклянными вставками на шкафчиках был популярен многие годы. Однако сегодня в моде лаконичный и минималистичный дизайн. С гладкой и ровной поверхности намного проще удалять загрязнения, чем вычищать выемки. А ведь жир и грязь на кухне так и норовят забраться в каждый укромный уголок.
6. Декоративная отделка стен
Забудьте о сложном декоре стен вроде камня, плитки или фактурных обоев / Фото: ivanovamebli.com.ua
Жидкие и фактурные обои, каменная кладка, плитка и другие декоративные приемы отделки стен выходят из моды. В современных интерьерах ценится простота, что также помогает сэкономить на бюджете. Вместо сложного декора покрасьте стены в однотонный цвет или поклейте обои под покраску.
7. Белая керамическая мойка
Белая мойка выглядит стильно, но за ней требуется тщательный уход / Фото: tohome1.azureedge.net
Светлые оттенки отлично смотрятся в интерьере, но доставляют немало трудностей в уходе. А если дело касается кухни, то сто раз подумайте, прежде чем устанавливать на ней белоснежную керамическую мойку. Когда-то этот тренд очаровал многих людей, но выяснилось, что у него масса недостатков. Например, керамика - не самый прочный материал и может треснуть от ударов тяжелых предметов. К тому же, мойку нужно содержать в идеальной чистоте, иначе она будет выглядеть ужасно и испортит внешний вид всей комнаты. Более практичный вариант - изделие из нержавеющей стали.
8. Мелкие предметы на столешнице
Мелкие предметы только захламляют столешницу и мешают готовке / Фото: img.pyxi.pro
Хочется, чтобы во время работы все было под рукой. Однако мелкие предметы, баночки со специями, кухонные приспособления и другие устройства только захламляют пространство. В результате на столешнице царит хаос, места не хватает, где готовить тоже неясно. Оставьте на поверхности только технику, которую нельзя спрятать в шкафу. Например, электрочайник, кофеварку, тостер, а для прочих мелочей организуйте место для хранения в закрытых шкафчиках.
9. Окна без занавесок
Занавески помогают уединиться, а также защищают мебель и стены от выгорания на солнце / Фото: mykaleidoscope.ru
С одной стороны - модный и практичный прием. Кухня выглядит стильно, напоминает лофт, а на занавесках не скапливается жир и пыль. С другой стороны - именно струящиеся изделия на окнах создают в комнате уютную атмосферу. Плюс занавески позволяют уединиться от любопытных соседей, защищают мебель и обои от выгорания на солнце. Если надоели привычные шифоновые изделия, попробуйте защитные экраны или римские шторы.
10. Маленькая мойка
Не стоит экономить на размере мойки, иначе стены и столешница постоянно будут в каплях и разводах / Фото: obzorkuhni.ru
В ограниченном пространстве каждый сантиметр на счету, но маленькая мойка - плохой вариант. Даже если поместить в раковину несколько тарелок, она уже будет казаться забитой. Также готовьтесь к тому, что стена и столешница постоянно будут забрызганы водой.
11. Покрытие столешницы плиткой
Плитка - трудоемкое и сложное в уходе покрытие для кухонной столешницы / Фото: professionalmebel.com
Во-первых, обложить плиткой столешницу - трудоемкий процесс, который точно не стоит делать самостоятельно. Во-вторых, швы кафеля быстро пачкаются и иногда их проще заново обработать замазкой, чем отчистить грязь. Вряд ли покрытие стоит такого сложного ухода, тем более, что столешницы из камня, дерева или ДСП намного практичнее и выглядят лучше.
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