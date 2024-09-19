Бабушкины средства для уборки дома, которые справляются лучше покупных

Уборка может застать врасплох, особенно, если под рукой не оказалось нужных средств, а времени и возможности бежать в магазин за очередной бутылкой «Мистера Пропера» или полироля для мебели – нет. Что же делать в такой ситуации?

Использовать народные подручные средства, которыми пользовались наши бабушки и мамы в молодости.

1. Раствор для чистоты и сияния стеклянной посуды

2. Средство от неприятного запаха из труб

3. Средство для чистоты полов и окон

4. Средство от жирных пятен

5. Средство от пятен на скатерти и гардинах

6. Средство для дезинфекции мойки и других поверхностей

7. Средство для устранения неприятных запахов в квартире и шкафах

Бабушкины средства для чистки стеклянной посуды всегда работают на ура, даже в современном мире.Хотите, чтобы стеклянная посуда после мытья сияла чистотой и свежестью, оставаясь при этом без разводов? Тогда вооружайтесь полезными советами и наслаждайтесь результатом. Для начала вымойте чашки, тарелки, стаканы или кастрюли тёплой водой с небольшим количеством моющего средства, используя тряпку без ворса или мягкую губку. Обязательно избегайте использования абразивных материалов, таких как металлические сетки для чистки, поскольку они могут поцарапать стекло. После мытья ополосните стеклянную посуду тёплой водой и обязательно вытрите мягкой чистой тряпкой или полотенцем без ворса. А чтобы на поверхности не осталось разводов, используйте смесь из равных частей белого уксуса (можно заменить лимонным соком), воды, соды и соли. Вылейте смесь в глубокую ёмкость, погрузите в неё посуду и оставьте на несколько минут. После слегка ополосните под едва тёплой проточной водой и протрите поверхность мягкой чистой губкой.Сода с уксусом помогут избавить не только от засоров, а и от неприятных запахов.Чтобы избавиться от зловония из раковины или канализации, попробуйте использовать смесь из равных частей пищевой соды и белого уксуса. Просто вылейте их в сток и залейте горячей водой. Это поможет растворить жир и устранить неприятные запахи. Вы также можете попробовать вскипятить воду в кастрюле с несколькими кусочками лимонной или апельсиновой кожуры и вылить её в канализацию (когда она слегка остынет). Это средство нейтрализует загрязнение и устранит запахи. Также можно использовать смесь из равных частей пищевой соды, лимонного сока (или уксуса) и соли, которые помогут устранить засор, а также вонь.Народные средства всегда хороши для уборки, поскольку универсальны и подходят практически для любых поверхностей.Существует несколько простых правил для поддержания чистоты полов и окон: регулярно подметайте или пылесосьте пол, немедленно вытирайте пролитую жидкость, а также протирайте полы щадящим моющим средством. Что же касается окон, то протирайте их безворсовой тканью и средством для мытья стекол, используйте скребок для удаления разводов со стекла и мягкую ворсистую салфетку, также не забывайте протирать пыль с подоконника и батарей. А чтобы пол, стёкла и зеркала сияли чистотой и свежестью на постоянной основе, оставаясь при этом без разводов, используйте народные средства:1. Для зеркал: приготовьте смесь из равных частей белого уксуса (можно использовать лимонный сок или отвар из лимонных корок) и воды и протрите зеркала чистой тканью.2. Для мытья полов: смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты и протрите пол мягкой тканью.3. Для мытья стёкол: приготовьте смесь из равных частей белого уксуса (можно использовать сок лимона или отвар из лимонных корок) и тёплой воды, смочите в смеси чистую ткань. Затем протрите стеклянную поверхность и промокните насухо мягкой тканью.Смесь из цитрусовых корок с уксусом — отлично подойдёт для мытья полов, окон и других поверхностей.Ко всему прочему можно приготовить универсальное средство для мытья абсолютно любых поверхностей в доме. Для этого смешайте в банке апельсиновые, лимонные, мандариновые или лаймовые корки с винным или яблочным уксусом. Плотно закройте крышкой, хорошенько взболтайте и оставьте на пару недель, периодически взбалтывая, чтобы перемешать содержимое.Избавиться от жирных пятен можно с помощью пасты, приготовленной из уксуса, соды и воды.Чтобы уборка проходила максимально быстро и легко, всё нужно делать своевременно, а не затягивать до последнего, тем более, когда дело касается жирных пятен, оставленных на поверхности. Проще всего устранить их сразу же, как только обнаружили, но иногда случаются форс-мажоры, поэтому действовать нужно по ситуации. Каждый раз после готовки вытирайте поверхность бумажным полотенцем или влажной салфеткой, чтобы удалить жир или остатки пищи.Регулярно протирайте столы, столешницы, рабочий фартук, шкафчики и пол тёплой водой с мягким моющим средством, а также используйте обезжириватель или неабразивное универсальное чистящее средство, специально предназначенное для удаления жира. При необходимости используйте смесь белого уксуса, соды и воды для удаления стойких жирных пятен. Нанесите получившуюся пасту на поверхность, оставьте на двадцать-тридцать минут, а затем аккуратно удалите остатки губкой и тряпочкой, смоченной в тёплой воде.Для борьбы с пятнами на скатерти и гардинах, используйте пасту или раствор из соды и вспомогательных ингредиентов.Чтобы удалить пятна со скатертей и гардин, прежде всего нужно промокнуть их чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы они впитались как можно лучше. Затем обработайте пострадавший участок пастой из пищевой соды и воды (должна получиться густая кашица), которая поможет вывести загрязнение. После переходите к стирке изделия в соответствии с инструкциями по уходу на этикетке. Если пятно всё ещё осталось, попробуйте более крепкий раствор, приготовленный из белого уксуса (или лимонного сока) и воды в равных пропорциях.Раствор из лимонного сока, воды и уксуса отлично подойдёт для дезинфекции поверхностей.Также не стоит забывать про регулярную дезинфекцию предметов, к которым часто прикасаются (раковина, дверные и кухонные ручки, столешница, краны, кнопки бытовой техники, а также выключатели света и т.д.). Для протирки этих поверхностей можно использовать щадящее (мягкое) неабразивное чистящее\ дезинфицирующее средство или смесь из равных частей спирта (лимонного сока или уксуса), воды и соды.Самодельный освежитель для дома работает не хуже магазинного.Чтобы избавиться от навязчиво неприятных запахов в квартире и шкафах, можно использовать раствор из подручных средств. Готовится он максимально быстро и просто, а работает не менее эффективно, нежели профессиональные магазинные спреи и освежители. Всё что нужно сделать, так это смешать в пульверизаторе следующие ингредиенты: один стакан воды с одной чайной ложкой пищевой соды и десятью каплями вашего любимого эфирного масла. Хорошенько перемешайте и дайте настояться около получаса, после можно использовать по назначению, распыляя в квартире (при желании можно смочить ватный диск, разместив его в шкафу).Кроме того, можно вскипятить воду в кастрюле, добавив ломтики лимона, апельсина или других цитрусовых, а также несколько капель любимого эфирного масла. После необходимо как следует освежить и перелить в бутылку с распылителем или стеклянную ёмкость по принципу аромадиффузора. Эти самодельные освежители воздуха не только помогут нейтрализовать неприятные запахи, а и оставят лёгкий приятный естественный аромат в вашем доме.