Как вырастить пуансеттию из листочка

Пуансеттия — эффектное растение, которое станет украшением домашнего цветника. Не обязательно покупать взрослое растение, ведь пуансеттию очень легко вырастить из листочков.

Попросив пару листочков у подруги, вы легко сможете размножить цветок, а наблюдать за тем, как из листочка появляется полноценное растение очень интересно.

Аккуратно отрежьте листочки для размножения. Используя стерильный инструмент, обрежьте стебли под самым листочком.







Срежьте тонкий слой центральной прожилки с внутренней стороны листочка.







Обработайте места срезов зубчиком чеснока, это предотвратит попадание в листочки болезнетворных бактерий и грибка.







Подготовьте несколько кружочков свеклы толщиной около 0,7 см.







Положите свеклу на плодородный субстрат, сверху поместите подготовленные листочки. Слегка присыпьте листочки землей и увлажните почву.







Регулярно поливайте листочки, и уже через месяц будет заметен результат: начнет формироваться крепкая корневая система.







Продолжайте ухаживать за листочками, и очень скоро из них вырастут крепкие и здоровые растения.

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