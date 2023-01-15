С нами не соскучишься!

8 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как вырастить пуансеттию из листочка

Пуансеттия — эффектное растение, которое станет украшением домашнего цветника. Не обязательно покупать взрослое растение, ведь пуансеттию очень легко вырастить из листочков.
Попросив пару листочков у подруги, вы легко сможете размножить цветок, а наблюдать за тем, как из листочка появляется полноценное растение очень интересно.
Аккуратно отрежьте листочки для размножения. Используя стерильный инструмент, обрежьте стебли под самым листочком.

Как вырастить пуансеттию из листочка

Срежьте тонкий слой центральной прожилки с внутренней стороны листочка.

Как вырастить пуансеттию из листочка

Обработайте места срезов зубчиком чеснока, это предотвратит попадание в листочки болезнетворных бактерий и грибка.

Как вырастить пуансеттию из листочка

Подготовьте несколько кружочков свеклы толщиной около 0,7 см.

Как вырастить пуансеттию из листочка

Положите свеклу на плодородный субстрат, сверху поместите подготовленные листочки. Слегка присыпьте листочки землей и увлажните почву.

Как вырастить пуансеттию из листочка

Регулярно поливайте листочки, и уже через месяц будет заметен результат: начнет формироваться крепкая корневая система.

Как вырастить пуансеттию из листочка

Продолжайте ухаживать за листочками, и очень скоро из них вырастут крепкие и здоровые растения.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Пуансеттияцветок

Картина дня

наверх