Пуансеттия — эффектное растение, которое станет украшением домашнего цветника. Не обязательно покупать взрослое растение, ведь пуансеттию очень легко вырастить из листочков.
Попросив пару листочков у подруги, вы легко сможете размножить цветок, а наблюдать за тем, как из листочка появляется полноценное растение очень интересно.
Аккуратно отрежьте листочки для размножения. Используя стерильный инструмент, обрежьте стебли под самым листочком.
Срежьте тонкий слой центральной прожилки с внутренней стороны листочка.
Обработайте места срезов зубчиком чеснока, это предотвратит попадание в листочки болезнетворных бактерий и грибка.
Подготовьте несколько кружочков свеклы толщиной около 0,7 см.
Положите свеклу на плодородный субстрат, сверху поместите подготовленные листочки. Слегка присыпьте листочки землей и увлажните почву.
Регулярно поливайте листочки, и уже через месяц будет заметен результат: начнет формироваться крепкая корневая система.
Продолжайте ухаживать за листочками, и очень скоро из них вырастут крепкие и здоровые растения.
Читать далее →
Как вырастить пуансеттию из листочка
Пуансеттия — эффектное растение, которое станет украшением домашнего цветника. Не обязательно покупать взрослое растение, ведь пуансеттию очень легко вырастить из листочков.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии