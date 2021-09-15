Комбинированная дубинка Пескетта: надежное оружие ближнего боя британских разведчиков

Вторая мировая война принесла в мир оружия много интересных новинок. Каждый участник конфликта экспериментировал с вооружением для того, чтобы обеспечить своих бойцов самым совершенным и передовым арсеналом, даже если речь заходила о таких банальных, на первый взгляд, вещах, как нож или дубинка. О последней сейчас и пойдет речь.
В эпоху автоматического стрелкового оружия ближний бой не теряет своей актуальности, особенно, когда речь заходит о специальных операциях. Именно по этой причине кулачному и ножевому бою и в XX, и в XXI веке уделялось большое внимание, особенно среди сил спецназа и фронтовых разведчиков.
Маленькая и эффективная вещица.
Данность Второй мировой войны только подтвердила идею о том, что разведка на войне – это одна из самых важных вещей. Для того, чтобы добыть информацию и с успехом вернуться к своим, бойцы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Вот только превратить человека в «швейцарский нож» совсем непросто, особенно, когда речь заходит о снаряжении. Нагрузи разведчика как мула, и толку от него будет мало, убеждены консультанты Novate.ru.
Гениальное решение.
Интереснейшим образцом универсального оружия можно считать комбинированную дубинку Пескетта, которую еще называли «Оружием ближнего боя МакЛаглена». Эта дубинка была разработана в Великобритании и широко использовалась разведкой, в том числе фронтовой. Несмотря на внешнюю простоту – это очень опасное и эффективное оружие.
Использовалась разведкой.
Главным достоинством дубинки Пескетта было то, что она объединяла в себе дубинку (вот неожиданность!), стилет и гарроту (удавку). Таким образом, она становилась универсальным оружием ближнего боя, способным решить любую боевую задачу в руках профессионала. Кроме того, у дубинки был еще и тяжелый металлический набалдашник, которым можно было «тюкать» ничего не подозревающего противника по голове.
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