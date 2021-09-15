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Комбинированная дубинка Пескетта: надежное оружие ближнего боя британских разведчиков


Комбинированная дубинка Пескетта: надежное оружие ближнего боя британских разведчиков

Вторая мировая война принесла в мир оружия много интересных новинок. Каждый участник конфликта экспериментировал с вооружением для того, чтобы обеспечить своих бойцов самым совершенным и передовым арсеналом, даже если речь заходила о таких банальных, на первый взгляд, вещах, как нож или дубинка. О последней сейчас и пойдет речь.

В эпоху автоматического стрелкового оружия ближний бой не теряет своей актуальности, особенно, когда речь заходит о специальных операциях. Именно по этой причине кулачному и ножевому бою и в XX, и в XXI веке уделялось большое внимание, особенно среди сил спецназа и фронтовых разведчиков.
Маленькая и эффективная вещица.

Маленькая и эффективная вещица.

 

Данность Второй мировой войны только подтвердила идею о том, что разведка на войне – это одна из самых важных вещей. Для того, чтобы добыть информацию и с успехом вернуться к своим, бойцы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Вот только превратить человека в «швейцарский нож» совсем непросто, особенно, когда речь заходит о снаряжении. Нагрузи разведчика как мула, и толку от него будет мало, убеждены консультанты Novate.ru.
Гениальное решение.

Гениальное решение.

 

Интереснейшим образцом универсального оружия можно считать комбинированную дубинку Пескетта, которую еще называли «Оружием ближнего боя МакЛаглена».
Эта дубинка была разработана в Великобритании и широко использовалась разведкой, в том числе фронтовой. Несмотря на внешнюю простоту – это очень опасное и эффективное оружие.
Использовалась разведкой.

Использовалась разведкой.

 

Главным достоинством дубинки Пескетта было то, что она объединяла в себе дубинку (вот неожиданность!), стилет и гарроту (удавку). Таким образом, она становилась универсальным оружием ближнего боя, способным решить любую боевую задачу в руках профессионала. Кроме того, у дубинки был еще и тяжелый металлический набалдашник, которым можно было «тюкать» ничего не подозревающего противника по голове.

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Комбинированная дубинка Пескетта: надежное оружие ближнего боя британских разведчиков

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Комбинированная дубинка Пескетта: надежное оружие ближнего боя британских разведчиковПодписаться на мой Instagram
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