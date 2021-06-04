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Без права на воду: как выживают последние жители пустыни Атакама

Без права на воду: как выживают последние жители пустыни Атакама

История чилийского фотографа-документалиста Маркоса Сегерса, достаточно простая. В 2015 он устал от своей карьеры архитектора и решил что его призвание — фотография. А потом взял и отправился в путешествие по северу страну.

В своих фотостранствиях он побывал в одном из самых засушливых мест Земли, пустыне Атакама. Это настоящий марс на земле, где добыча селитры и лития и истощила природные ресурсы в совершенный ноль, превратив и без того марсианский пейзаж в готовую площадку для съёмок фантастикических фильмов.

Но это половина проблемы. В 1970-х году добывающую промышленность в Чили отдали в частные руки, как и «права на воду» — все закреплено за корпорациями. Именно они определяют, сколько воды получат соседние деревни. Сегерс посвятил этому проекту четыре года — для него экспедиции в пустыню стали частью личной истории.

Без права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни АтакамаБез права на воду: как выживают последние жители пустыни Атакама

 

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