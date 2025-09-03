«Белый храм» Таиланда, который выглядит как божественный подарок с небес

За городом Чианграй (Таиланд) имеется уникальное архитектурное сооружение, привлекающее огромное количество посетителей. Благодаря белому цвету, ажурной мозаике из кусочков стекла и зеркал, сверкающих на солнце, обилию удивительных скульптур, буддийский храм под названием Wat Rong Khun выглядит так, будто его сотворили на небесах и подарили землянам.
1. История «Белого храма» (Wat Rong Khun)
Это не компьютерная графика и не божественный подарок, а самое настоящее рукотворное чудо (The White Temple, Таиланд). | Фото: theorangebackpack.nl.
Небесный «Белый храм» (The White Temple), он же Wat Rong Khun (Ват Ронг Кхун), расположенный в 15 км к юго-западу от города Чианграй (Таиланд) сейчас привлекает внимание миллионов туристов со всего мира, но так было не всегда. До конца 90-х гг. прошлого века он навевал лишь тоску своим ветхим видом. Так обстояли дела пока за дело не взялся местный художник Чалермчай Коситпипат (Chalermchai Kositpipat), который разработал проект реставрации, точнее сказать полной перестройки буддистской святыни и самостоятельно не профинансировал работу. Амбициозный проект, предусматривающий строительство архитектурного комплекса, в полном объеме еще не реализован, но то, что уже удалось сделать приводит в восторг даже тех, кто видит храм только на фотоснимках, гуляющих на просторах интернета.
Чалермчай Коситпипат в проекте соединил элементы своего воображения с традиционными буддийскими учениями о рае, аде, карме и земных грехах (Wat Rong Khun, Таиланд).
«Белый храм» – самая удивительная достопримечательность Таиланда. | Фото: gretastravels.com.
По сведениям авторов Novate.ru, креативный художник решился на строительство «Белого храма» не только для того, чтобы превратить в центр обучения и медитации. Чалермчай Коситпипат решил, что его творение является подношением Будде и верит, что ему будет даровано бессмертие. В какой-то степени это может стать реальностью, ведь его имя действительно останется в веках, благодаря красоте, которую ему удалось создать.
2. Далеко идущие планы
В этом храме есть нечто большее, чем его уникальная архитектура и белый цвет (The White Temple, Таиланд). | Фото: southeastasiabackpacker.com.
Незаурядный художник с собственным взглядом на философию буддизма намеревается превратить всю территорию, прилегающую к храму, в центр обучения и медитации, который позволит всем желающим донести буддийские учения и философию. Сакральные знания, он начал излагать в более понятной для современного человека форме, чтобы все без исключения могли постичь религиозные идеи.http://navote.ru/?p=33630
Крышу «Белого храма» украшают стилизованные символы, олицетворяющие 4 стихии (слон символизирует землю).
| Фото: discoverwalks.com.
| Фото: discoverwalks.com.
После завершения проекта храмовый комплекс будет состоять из 9 нереальной красоты зданий, выполняющих конкретные функции. Главными объектами станут Зал посвящения, Зал реликвий, Зал для медитаций, часовня, галерея, крематорий, предусмотрены также жилые сооружения для монахов, общественная уборная и мастерская.
Сам автор проекта просчитал, что на реализацию его идеи понадобится не менее 90 лет. По понятным причинам Чалермчай Коситпипат не увидит результат многолетнего труда целой плеяды архитекторов и художников, являющихся его учениками или просто увлеченных идеей энтузиастов, которые продолжат труд всей его жизни.
Территория комплекса Ват Ронг Кхун демонстрирует своего рода гибрид буддизма, мистики и научной фантастики (Таиланд). | Фото: theorangebackpack.nl.
Интересный факт: «Небесный Белый храм» (так его называют тайцы) и еще несколько архитектурных объектов, построенных практически в одиночку самим автором проекта, были разрушены во время землетрясения, произошедшего в мае 2014 года. Повреждения оказались довольно значительными, поэтому было решено его закрыть навсегда. Чалермчай Коситпипат был так расстроен, что объявил о демонтаже здания и нежелании его восстанавливать. Благодаря стараниям группы инженеров-экспертов, подтвердивших, что структурно здания не пострадали, художник изменил свое решение и принялся за реконструкцию. За 2 года большинство зданий и объектов были восстановлены, некоторые из них еще не принимают туристов, хотя внешне им возвращен первоначальный вид.
3. Структуры и символика
На территории комплекса «Белый храм» создана драматическая атмосфера для повышения духовного опыта посетителей (Таиланд). | Фото: southeastasiabackpacker.com.
Форма, цвет и декор храма, а также всех без исключения архитектурных сооружений на территории религиозного комплекса имеют свой смысл и побуждает посетителей задуматься о буддийских учениях, в которых указан способ избежать мирских искушений, желаний и жадности, а вместо этого сосредоточиться на душе и разуме.
Белый цвет символизирует чистоту и мудрость Будды (Wat Rong Khune, Таиланд). | Фото: gretastravels.com.
Прежде чем попасть в главный храм, нужно преодолеть мост (The White Temple, Таиланд). | Фото: theorangebackpack.nl.
Главным цветом, который можно увидеть повсюду, являются белоснежные тона, символизирующие чистоту Будды и Дхамму в буддийских учениях. Маленькие стеклышки и осколки зеркал, которыми усыпаны все поверхности храмовых объектов – это символ божественной мудрости. Стоит сразу оговорится, что каждая деталь или целая скульптурная композиция в аллегорической форме передает противостояние добра и зла, являющихся извечной темой.
Перед мостом посетителей ждет жуткое испытание, которое должно заставить задуматься о дальнейшем пути (The White Temple, Таиланд). | Фото: discoverwalks.com.
По сторонам дорожки, ведущей к мосту, расположены ямы, заполненные костлявыми руками тех, кто страдает в аду и молит о прощении (The White Temple, Таиланд). | Фото: gretastravels.com.
Чтобы добраться до главного здания комплекса, где находится «Зал посвящения», нужно преодолеть водоем, через который перекинут удивительной красоты белоснежный мост, являющийся главным звеном «цикла возрождения». Перед мостом находится круглая площадка, с сотнями тянущихся из земли рук, которые говорят о том, что нужно быть осторожными в своих желаниях и уже сейчас позаботиться о спасении своей души, чтобы потом не выпрашивать прощение. Преодоление расстояния от входа до конца полотна моста означает переход из цикла смерти и возрождения в состояние, свободное от страданий. Он символизирует путь, к счастью, через преодоление мирских соблазнов – искушения, жадности и необузданных желаний.
Некоторые «герои» The White Temple пугают своим зловещим видом (Смерть указывает на грешников). | Фото: discoverwalks.com.
Раху, безмятежный и приветливый, защищает своих последователей от всякого зла (Wat Rong Khun, Таиланд). | Фото: southeastasiabackpacker.com.
После пересечения моста посетитель попадает к «Вратам рая», охраняемым двумя огромными существами, представляющими Смерть и Раху. Они наделены правом решать судьбы людей, которые предстали перед Всевышним судом (после смерти). В конце этого пути, перед «Залом посвящения», установлено несколько статуй Будды в момент медитации.
Во многих архитектурных элементах храмового комплекса угадывается традиционный тайский стиль (The White Temple, Таиланд).
Только после этого посетители попадают к главному зданию комплекса – храму Ват Ронг Кхун, воплощающему в себе элементы дизайна классической тайской архитектуры (трехъярусная крыша, обилие змей нага, атрибуты четверых стихий) и олицетворяющих разум человека. Именно здесь находится «Зал посвящения», имеющий необыкновенное убранство, не присущее храмовым сооружениям буддистов или любой другой религии. В этом и заключается особенность «Белого храма», олицетворяющего современное отношение к добру и злу, а также то, что человечество успело натворить к началу XXI века.
Фрески на стенах действительно заставляют задуматься о том, как изменили Землю хозяйствование и жадность людей (The White Temple, Таиланд).
Филигранное пересечение вымысла, реализма и культовых персонажей/личностей позволило создать сюрреалистичные фрески (Wat Rong Khun, Таиланд).
Если фрески и скульптурные композиции многих древних храмов изображают сцены из буддийских историй, то внутри нового объекта декор стремительно меняется от нетронутого белого цвета к огненному, а также приводящим в недоумение сценам из современной истории. Фрески изображают кружащееся оранжевое пламя и лица демонов, перемежающиеся с обликом западных идолов, таких как Майкл Джексон, Нео из «Матрицы», Фредди Крюгер, Терминатор, трансформеры и даже Гарри Поттер с Суперменом. Можно увидеть изображения ядерной войны, некоторые сцены разрушений после известных террористических атак, нефтяные вышки, все то, что наглядно показывает разрушительное воздействие, которое люди оказали на землю. Поговаривают, что все эти жуткие сцены автор проекта создал для того, чтобы показать, что «люди злы по своей натуре».
Смысл этой красивой уборной состоит в том, чтобы заставить посетителей сосредоточиться на своем разуме, а не на материальных благах («Золотой дворец», комплекс The White Temple). | Фото: discoverwalks.com.
Еще одним уже готовым к приему гостей объектом является «Золотой дворец», цвет которого полностью соответствует названию. Этот объект производит неизгладимое впечатление, не только из-за цвета. Богато украшенная структура стала олицетворением тела человека, жаждущего мирских благ. Золото символизирует то, как люди сосредотачиваются на желаниях, деньгах и благах, которые можно купить или создать, забывая о главном предназначении. «Золотой дворец» относится к жилому зданию, в котором организованы общественные уборные и комната отдыха. Несмотря на вполне обыденный функционал здесь можно увидеть замысловатые орнаменты, сцены из мирской жизни и эффектные элементы, которые собственноручно создал сам автор проекта и несколько его единомышленников.
На территории храмового комплекса можно гулять часами, изучая причудливые композиции и удивительных персонажей (Wat Rong Khun, Таиланд).
Еще одним искусно украшенным сооружением является крематорий, где происходит кремация умерших. В буддизме смерть — это переход от этой жизни к следующей, цикл смерти и возрождения, который можно закончить, только достигнув просветления. После смерти человек перерождается в одно из нескольких состояний, включая человека, животное, Рай и Ад. А кем будет человек после ухода из жизни, определяется накопленными заслугами, хорошими и плохими поступками, которые каждый совершил в жизни.
Дерево желаний, на которое можно повесить медальон со своим именем (Wat Rong Khun, Таиланд). | Фото: southeastasiabackpacker.com.
Помимо основных зданий вокруг храма установлено несколько бетонных «деревьев», с которых свисают тысячи медальонов с именами посетителей. Всего за 30 бат (57 рублей), тут же мастера изготовят медальон с вашим именем, и он займет место на одной из веток дерева. Также у посетителей храма есть возможность загадать желание, бросив в колодец несколько монет.
