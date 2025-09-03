«Белый храм» Таиланда, который выглядит как божественный подарок с небес

1. История «Белого храма» (Wat Rong Khun)

Это не компьютерная графика и не божественный подарок, а самое настоящее рукотворное чудо (The White Temple, Таиланд). | Фото: theorangebackpack.nl.

Чалермчай Коситпипат в проекте соединил элементы своего воображения с традиционными буддийскими учениями о рае, аде, карме и земных грехах (Wat Rong Khun, Таиланд).

«Белый храм» – самая удивительная достопримечательность Таиланда. | Фото: gretastravels.com.

2. Далеко идущие планы

В этом храме есть нечто большее, чем его уникальная архитектура и белый цвет (The White Temple, Таиланд). | Фото: southeastasiabackpacker.com.

Крышу «Белого храма» украшают стилизованные символы, олицетворяющие 4 стихии (слон символизирует землю).

| Фото: discoverwalks.com.

Территория комплекса Ват Ронг Кхун демонстрирует своего рода гибрид буддизма, мистики и научной фантастики (Таиланд). | Фото: theorangebackpack.nl.

3. Структуры и символика

На территории комплекса «Белый храм» создана драматическая атмосфера для повышения духовного опыта посетителей (Таиланд). | Фото: southeastasiabackpacker.com.

Белый цвет символизирует чистоту и мудрость Будды (Wat Rong Khune, Таиланд). | Фото: gretastravels.com.

Прежде чем попасть в главный храм, нужно преодолеть мост (The White Temple, Таиланд). | Фото: theorangebackpack.nl.

Перед мостом посетителей ждет жуткое испытание, которое должно заставить задуматься о дальнейшем пути (The White Temple, Таиланд). | Фото: discoverwalks.com.

По сторонам дорожки, ведущей к мосту, расположены ямы, заполненные костлявыми руками тех, кто страдает в аду и молит о прощении (The White Temple, Таиланд). | Фото: gretastravels.com.

Некоторые «герои» The White Temple пугают своим зловещим видом (Смерть указывает на грешников). | Фото: discoverwalks.com.

Раху, безмятежный и приветливый, защищает своих последователей от всякого зла (Wat Rong Khun, Таиланд). | Фото: southeastasiabackpacker.com.

Во многих архитектурных элементах храмового комплекса угадывается традиционный тайский стиль (The White Temple, Таиланд).

Фрески на стенах действительно заставляют задуматься о том, как изменили Землю хозяйствование и жадность людей (The White Temple, Таиланд).

Филигранное пересечение вымысла, реализма и культовых персонажей/личностей позволило создать сюрреалистичные фрески (Wat Rong Khun, Таиланд).

Смысл этой красивой уборной состоит в том, чтобы заставить посетителей сосредоточиться на своем разуме, а не на материальных благах («Золотой дворец», комплекс The White Temple). | Фото: discoverwalks.com.

На территории храмового комплекса можно гулять часами, изучая причудливые композиции и удивительных персонажей (Wat Rong Khun, Таиланд).

Дерево желаний, на которое можно повесить медальон со своим именем (Wat Rong Khun, Таиланд). | Фото: southeastasiabackpacker.com.