Макраме в интерьере дома

Макраме у многих справедливо ассоциируется с поделками 1970-х годов (все помнят плетеное кашпо для цветов у бабушки в квартире?). Но на самом деле у мастерства вязания узлов долгая и богатая история как декоративного, так и функционального вида искусства.







«Моряки делали предметы из веревок и нитей (например, гамаки и ремни) во время отдыха, и, как и вязание крючком, макраме иногда использовалось в качестве менее дорогого кружевного украшения для одежды и декора.

Украшение для стены

Подушка (или чехол для подушки) из макраме

Классический абажур из макраме

Коврик из макраме

Сегодня оно снова в моде, возрожденное и переосмысленное современными мастерами. А какой это прекрасный способ занять досуг вместе со своими детьми!», — делится дизайнер интерьера Светлана Пашкова.Не важно, есть ли у вас пятно на обоях или вы хотите поменять общее настроение комнаты — панно или полка для книг из макраме отлично справится с этой задачей.«Это могут быть несколько мини-панно или одно крупное полотно — главное, помните, о том, чтобы цвет и фактура гармонировали с другими деталями интерьера. Узор может быть как классическим, так и в стилистике фристайла, когда узелки расположены как бы хаотично, но на самом деле они образуют некий ритм», — объясняет дизайнер.Еще один простой и бюджетный способ быстро обновить и освежить надоевший интерьер. «Вы можете выбрать подушки разных размеров, фактур и оттенков, учитывая существующий стиль комнаты. Чем хороши подушки макраме, так это тем, что вы можете получить одновременно и текстуру, и цвет, что делает их оригинальным решением для любого пространства. Старайтесь при выборе декора из макраме не смешивать более двух цветов», — предупреждает Светлана.Вариант для тех, кто хорошо учился на уроках творчества в школе (или знает, где заказать ажурную красоту) — целое кресло из узелков.Подушки в этом случае, наоборот, стоит взять из ткани — льна, например.Абажур будет отлично смотреться в любой комнате, придавая ей такой драматический вид после заката солнца! «Не стоит перегружать ваш дом декором из плетеных ниток, если только вы не являетесь поклонником стилей бохо или прованс. Лучше сделать один-два акцента, а остальной интерьер выдержать в более нейтральных фактурах», — говорит Светлана.Ковер сразу же приносит тепло и уют в, казалось бы, холодную комнату. Напольное плетеное украшение так мягко ложится под ноги, оно определенно меняет атмосферу и привлекает внимание, поскольку это довольно неожиданный элемент декора.«Если вы собираетесь сделать такой коврик самостоятельно, я рекомендую использовать гладкий шнур и выбирать светлые цвета — они подойдут для спальни или гостиной, а для прихожей лучше выбрать более темные», — советует дизайнер.