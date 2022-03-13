Простой капельный полив для любой культуры

Капельный полив — замечательный выход в том случае, когда растению необходим равномерный полив. Вам не нужно будет тратить на это время — просто время от времени доливайте воду в бутылку!

Расход воды в таком случае не только очень экономичный, но и эффективный — идёт напрямую к корнями и вокруг корней растения.







Сделать капельный полив проще всего из бутылки. В пластиковой бутылке сделайте отверстие горячим гвоздём или паяльником, примерно в 1 см от дна.







Налейте в бутылки воду, закрутите крышку и поставьте в землю. Если вы уберёте крышку, то вода начнёт стремительно вытекать. В закрытом же состоянии вода уходит в землю очень медленно, по капле.







На глубине 10 см закопайте бутылку в землю.







Сюда же высадите необходимое растение. Это может быть плодовое растение, как клубника, или декоративное, как какие-нибудь цветы.







Наполните бутылку водой и наблюдайте, как работает капельный полив!







