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Простой капельный полив для любой культуры

Капельный полив — замечательный выход в том случае, когда растению необходим равномерный полив. Вам не нужно будет тратить на это время — просто время от времени доливайте воду в бутылку!
Расход воды в таком случае не только очень экономичный, но и эффективный — идёт напрямую к корнями и вокруг корней растения.

Капельный полив для любой культуры

Сделать капельный полив проще всего из бутылки. В пластиковой бутылке сделайте отверстие горячим гвоздём или паяльником, примерно в 1 см от дна.

Капельный полив для любой культуры

Налейте в бутылки воду, закрутите крышку и поставьте в землю. Если вы уберёте крышку, то вода начнёт стремительно вытекать. В закрытом же состоянии вода уходит в землю очень медленно, по капле.

Капельный полив для любой культуры

На глубине 10 см закопайте бутылку в землю.

Капельный полив для любой культуры

Сюда же высадите необходимое растение. Это может быть плодовое растение, как клубника, или декоративное, как какие-нибудь цветы.

Капельный полив для любой культуры

Наполните бутылку водой и наблюдайте, как работает капельный полив!

Капельный полив для любой культуры

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Клубникаполив
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