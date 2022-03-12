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Оригинальный декор банок

Оригинальный декор банок

Из ажурных салфеток для приборов и простых стеклянных банок получится шикарный, удивительно красивый декор для дома! Помимо этих материалов, вам также понадобится хороший клей, джут, верёвка и ещё пара мелочей по желанию.
Оригинальный декор банокИз салфетки вырезаем красивые узоры. Приклеиваем на горячий клей к чистой и обезжиренной банке.
Оригинальный декор банок
Дно и горлышко банки закрываем верёвкой (джутом) и клеем.
Оригинальный декор банок
Из верёвки вырезаем маленький кусочек, приклеиваем как ручку. Внутрь помещаем короткую мелкую гирлянду на батарейках. Первый светильник готов!
Оригинальный декор банок
Аналогичным образом можно сделать светильник из баночки другого размера и формы, приклеив на него другой узор салфетки.
Оригинальный декор банок
Наконец, из банки можно даже сделать фонарик. На дно для этого нужно приклеить «подставку» из пластикового горшка, покрашенного акриловой краской. Банку также обернуть салфеткой и приклеить.

Оригинальный декор банок
Из верёвки или кусочка мягкого пластика сделать ручку. К крышке банки приклеить деревянную ручку, выкрашенную в тот же цвет, что и горшок. Останется только поместить гирлянду внутрь (или светодиодную свечу), и всё будет готово!
Оригинальный декор банок
Вот такие три чудесные поделки из одной салфетки и стеклянных банок.
Оригинальный декор банок
Оригинальный декор банок

 

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