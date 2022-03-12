Оригинальный декор банок

Из ажурных салфеток для приборов и простых стеклянных банок получится шикарный, удивительно красивый декор для дома! Помимо этих материалов, вам также понадобится хороший клей, джут, верёвка и ещё пара мелочей по желанию.Из салфетки вырезаем красивые узоры. Приклеиваем на горячий клей к чистой и обезжиренной банке.Дно и горлышко банки закрываем верёвкой (джутом) и клеем.Из верёвки вырезаем маленький кусочек, приклеиваем как ручку. Внутрь помещаем короткую мелкую гирлянду на батарейках. Первый светильник готов!Аналогичным образом можно сделать светильник из баночки другого размера и формы, приклеив на него другой узор салфетки.Наконец, из банки можно даже сделать фонарик. На дно для этого нужно приклеить «подставку» из пластикового горшка, покрашенного акриловой краской. Банку также обернуть салфеткой и приклеить.Из верёвки или кусочка мягкого пластика сделать ручку. К крышке банки приклеить деревянную ручку, выкрашенную в тот же цвет, что и горшок. Останется только поместить гирлянду внутрь (или светодиодную свечу), и всё будет готово!Вот такие три чудесные поделки из одной салфетки и стеклянных банок.