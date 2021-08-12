В кино такого не увидеть: зачем советские танкисты рисовали на башнях белые полосы

На ряде фотографий времен Второй мировой войны можно увидеть, что на некоторых танках Т-34 (и не только) нанесены какие-то загадочные белые полосы вдоль всей башни. Примечательно, что такие полоски встречаются далеко не на всех машинах. Совершенно очевидно, что они несут под самой какой-то смысл. Похоже, пришло самое время вникнуть в вопрос и понять, для чего делается подобная маркировка.
Встреча на Эльбе
Дело было в конце войны. ¦Фото: yandex.ru.
Разглядываем старые фотографии времен Великой Отечественной войны и находим на них советские танки разных моделей с очень интересной деталью – на башне некоторых машин нанесена достаточно широкая белая полоса. Тут же встает закономерный вопрос – для чего она нужна? Как и многое другое в военном деле – все очень просто. Дело в том, что данная полоса использовалась танкистами в качестве системы «свой-чужой» для опознания союзных танков. Действовала подобная маркировка совсем не долго.
Можно видеть белую полосу на САУ. |Фото: ucrazy.ru.
Так, 20 апреля 1945 года была принята директива Ставки Верховного Главнокомандования за номером 11073. В ней говорилось следующее, цитата:
«Советские войска (пехота, танки, авиация) обозначают себя серией красных ракет. Помимо ракет советские танки обозначаются одной белой полосой вокруг башни по её середине и белым крестом на крыше башни».
Принята маркировка была совместно с Командованием союзнических войск.
Знаменитая белая звезда часть той директивы. |Фото: pinterest.ru.
В этой же директиве прописывалось, какие сигнальные ракеты будут использоваться советскими и англоамериканскими войсками, а также какую раскраску будут иметь танки (и остальная техника) союзников. Весь этот комплекс мероприятий был принят на случай встречи армий двух фронтов для избегания «огневых эксцессов». Примечательно, что наносились дополнительные знаки различия не на всю технику, а только на головные машины, которые по понятным причинам имели больше всего шансов столкнуться с союзниками.
Это интересно: перед встречей на Эльбе американцы и англичане также ставили на свои головные танки желтые и вишнево-красные панели, которые должны были быть заметны в темное время суток.
На войне важней всего друзья
Пример нанесения тактических знаков для авиации. |Фото: pinterest.ru.
Стоит добавить, что дополнительная маркировка техники использовалась не только перед встречей союзников, но и на протяжении всей войны. Более того, в той или иной форме маркировка делалась всеми участниками конфликта, как союзными армиями, так и армиями «Оси». Необходимо это было, в том числе по той причине, что и в РККА и в вермахте, и в других армиях использовалась в некотором количестве трофейная техника. Например, немецкие танкисты не чурались использовать поставленные в строй Т-34.
Для того, чтобы такая техника не попала под дружественный огонь, и наносили разнообразные геометрические фигуры. Раскраски постоянно менялись командованием, особенно перед проведением крупной военной операции.
Трофейный Т-34 с нанесенными крестами немецких танковых войск. |Фото: ya.ru.
Куда важнее были раскраски, нанесенные на технику сверху. В СССР на крыше башни рисовали полосы, кресты и геометрические фигуры. Это была специальная раскраска для авиации, которая помогала летчиками отличать свои порядки от порядков противника. Немцы танки в большинстве случаев не красили, а натягивали на крышу башни или моторный отсек нацистский флаг. Союзники на своих танках также использовали полосы, кресты и геометрические фигуры белого цвета.
Ничего не меняется
Тактическая раскраска свой-чужой на Т-72. |Фото: projects.lb.ua.
В современных войнах ничего не поменялось. Несмотря на развитие связи, средств наблюдения и разведки, бронетехника все еще разрисовывается полосами и геометрическими фигурам в качестве системы «свой-чужой». В наше время такие боевые раскраски стали особенно актуальны, так как очень часто разные стороны вооруженного конфликта используют одну и ту же военную технику.
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