13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Бывают в жизни ситуации, когда мы сомневаемся в правильности решения, в выбранном пути, в сказанном слове. Иногда не хватает лишь вовремя услышанной фразы «Ты сможешь!» Мы собрали для вас 13 ободряющих фотографий для того, чтобы вы всегда верили в себя и в свои силы!

Кажется, моей добротой начинают злоупотреблять.



А теперь закрой рот, мне надоело так сидеть.

Как хорошо, что есть ты у меня.

— Я сказал, нельзя меня есть!
— Ладно, ладно, успокойся. Кого-нибудь другого съем…

Еще три подхода по 10 раз и в душ!

Не бойтесь, не лопну.

— Не подскажете, где здесь ближайшая библиотека?

Ой, так голова резко зачесалась!

Боцман, левый якорь к отдаче готовить!

Какая-то странная ветка попалась, движется куда-то постоянно.

Вольно, солдаты, командир пошел на обед.

— Я кому сказала по льду не гулять?!
— Угу, иду домой…

Наглость 80-го уровня.

источник

