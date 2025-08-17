13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Бывают в жизни ситуации, когда мы сомневаемся в правильности решения, в выбранном пути, в сказанном слове. Иногда не хватает лишь вовремя услышанной фразы «Ты сможешь!» Мы собрали для вас 13 ободряющих фотографий для того, чтобы вы всегда верили в себя и в свои силы!
Кажется, моей добротой начинают злоупотреблять.
А теперь закрой рот, мне надоело так сидеть.
Как хорошо, что есть ты у меня.
— Я сказал, нельзя меня есть!
— Ладно, ладно, успокойся. Кого-нибудь другого съем…
Еще три подхода по 10 раз и в душ!
Не бойтесь, не лопну.
— Не подскажете, где здесь ближайшая библиотека?
Ой, так голова резко зачесалась!
Боцман, левый якорь к отдаче готовить!
Какая-то странная ветка попалась, движется куда-то постоянно.
Вольно, солдаты, командир пошел на обед.
— Я кому сказала по льду не гулять?!
— Угу, иду домой…
Наглость 80-го уровня.
