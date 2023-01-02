Что произойдет с поездом, если кто-то положит на рельсы тормозной башмак

Тормозной башмак – это специализированное железнодорожное устройство для замедления и остановки поездов и вагонов. Но что произойдет с составом, если такая штуковина окажется на рельсах прямо в момент следования? Например, если ее подложат туда какие-нибудь злоумышленники. Стоит ли ожидать печальных последствий в таком случае.
Подлежат строгому учету. /Фото: tk-promagrosnab.tiu.ru.
Начать стоит с того, что рядом с железнодорожным полотном вообще лучше не находиться ради своей же безопасности. Не говоря уже о том, чтобы пытаться что-то на нем оставить. И особенно, тормозной башмак. Если не хочется оказаться в тюрьме, то лучше не «экспериментировать». Кстати, в вопросе с тормозными башками для этого даже не понадобится каких-либо печальных последствий непосредственно с железнодорожным составом.
Поезд может слететь с рельс. /Фото: news.maanimo.com.
Дело в том, что тормозной башмак для железной дороги – это такая штука, которую нельзя достать просто так. Более того, ее нельзя достать несотруднику железной дороги на законных основаниях. Все исправные башмаки состоят на строгом учете железной дороги, выдаются под роспись. Потерять такое простенькое на первый взгляд оборудование – это головная боль для всей железной дороги. Воровство тормозного башмака – уголовная статья.
Класть что-то на рельсы - запрещено. /Фото: Twitter.
Но что по поводу поезда? Что случится с составом, когда он наедет на огромной скорости на такое приспособление. На самом деле случится то же самое, что происходит с велосипедами, которые влетают на большой скорости на не слишком высокий бордюр – колеса поезда и вагонов начнут перепрыгивать препятствие. Главная проблема и опасность заключаются в том, что перепрыгивать-то они будут. А вот приземляться обратно на рельсы колесные пары станут совсем не обязательно… В конечном итоге наехав на большой скорости на тормозной башмак состав действительно может сойти с рельс.
Серьезное приспособление. /Фото: lsk52.ru.
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