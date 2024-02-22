Натуральный отвар для крепкой рассады

Выращивание рассады — чрезвычайно важный этап в подготовке к дачному сезону. Очень важно вырастить крепкую и коренастую рассаду, что позволит получить богатый урожай различных культур в сезон.

Добиться отличных результатов при выращивании рассады можно с помощью натуральных средств, которые действуют даже лучше, чем дорогие удобрения.







Настой корицы

Картофельный отвар

Для приготовления первого эффективного средства для рассады растворите 1 ст л корицы в 1 л теплой воды. Оставьте раствор настаиваться на 1-2 дня и процедите через мелкое сито.Используйте настой корицы для опрыскивания рассады по листу. Такая простая обработка поможет защитить рассаду от различных болезней и насекомых, а также даст посадкам питательные вещества, необходимые для нормального роста и развития.Использовать настой корицы для рассады необходимо 1 раз в 7-14 дней, в зависимости от состояния рассады.Для приготовления второго органического средства для рассады очистки от 3-5 картофелин залейте 2 л воды и проварите в течение 15-20 минут.Процедите полученный отвар. После полного остывания используйте отвар для полива рассады под корень. В картофельном отваре содержится калий, кальций, фосфор, а также большое количество крахмала, который сделает рассаду толстой и коренастой.Используйте картофельный отвар для полива рассады 1 раз в 7-14 дней.