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Натуральный отвар для крепкой рассады

Выращивание рассады — чрезвычайно важный этап в подготовке к дачному сезону. Очень важно вырастить крепкую и коренастую рассаду, что позволит получить богатый урожай различных культур в сезон.
Добиться отличных результатов при выращивании рассады можно с помощью натуральных средств, которые действуют даже лучше, чем дорогие удобрения.


Настой корицы



Для приготовления первого эффективного средства для рассады растворите 1 ст л корицы в 1 л теплой воды. Оставьте раствор настаиваться на 1-2 дня и процедите через мелкое сито.



Используйте настой корицы для опрыскивания рассады по листу. Такая простая обработка поможет защитить рассаду от различных болезней и насекомых, а также даст посадкам питательные вещества, необходимые для нормального роста и развития.



Использовать настой корицы для рассады необходимо 1 раз в 7-14 дней, в зависимости от состояния рассады.

Картофельный отвар



Для приготовления второго органического средства для рассады очистки от 3-5 картофелин залейте 2 л воды и проварите в течение 15-20 минут.



Процедите полученный отвар. После полного остывания используйте отвар для полива рассады под корень. В картофельном отваре содержится калий, кальций, фосфор, а также большое количество крахмала, который сделает рассаду толстой и коренастой.



Используйте картофельный отвар для полива рассады 1 раз в 7-14 дней.


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отварРассада

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