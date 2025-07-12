Терри Фокс — настоящий герой

Для Ричарда Сент Джона, который 10 лет изучал особенности выдающихся людей, самым успешным человеком был Терри Фокс – канадец, умерший от рака в возрасте 22 лет. Ничего себе успешность, да? А я после знакомства с историей Терри, пожалуй, соглашусь с мистером Сент Джоном.























Терри Фокс родился в 1958 году.



Когда ему было 18, диагностировали рак – злокачественные клетки возникли в коленном суставе. Терри ампутировали правую ногу – чуть выше колена. Потом был курс химиотерапии. Врачи сказали, что вероятность того, что он выживет около 50%. Это случилось с молодым человеком, для которого слова «спорт» и «жизнь» были синонимами, у которого эта жизнь только начиналась.





Терри сломался? – ни в коем случае. Через 3 недели после операции он осваивал новый протез, а еще через месяц играл с отцом в гольф. Потом были победы в нескольких чемпионатах по баскетболу среди спортсменов-колясочников. Собственно, уже после этого Терри вполне можно было бы назвать выдающимся человеком. Но для него это было только начало.



Лежа в больнице, Терри познакомился со многими больными – он видел детей и взрослых с ампутированными конечностями, лысых после химиотерапии, умирающих, когда лечение не давало результата. Ему было непонятно, за что и почему они страдают.



У Терри возникла сумасшедшая идея: пробежать марафон через всю Канаду и собрать деньги на исследования раковых болезней. Он начал готовиться – даже в здоровом состоянии пробежать более 3000 миль не просто. А у него искусственная нога, которая натирает культю до волдырей и кровавых мозолей. Терри рассказал о своей идее родителям. Мать пришла в ужас.



- Ты решил покончить жизнь самоубийством? Никогда! Слышишь?



- Я не прошу у тебя разрешения, я тебя информирую. И, знаешь, я думал, ты будешь на моей стороне.



12 апреля 1980 года Терри омочил правую ногу в Атлантическом океане и начал свой марафон. Марафон Надежды. Он должен был пробежать 3339 миль (5373 км) и добраться до Тихого океана. Его сопровождал фургон, который вел его лучший друг. Терри поставил цель собрать 24 миллиона долларов – по одному доллару от каждого канадца.



Начало забега было неудачным. Шел дождь, штормило, страшно болела нога. На странного одноногого марафонца почти никто не обращал внимания. Пробежав треть дистанции, он собрал всего 200 000 долларов. На самом деле, большие деньги. Но для Терри это было недостаточно. Он злился. Временами ему казалось, что его затея провалилась. Мама была права. Ему становилось все хуже. И на какие еще миллионы он рассчитывал?



Терри Фокс родился в 1958 году.Он был обычным подростком. Разве что только целеустремленным и настойчивым. Не берут в школьную баскетбольную команду? – ничего! Пара лет упорных тренировок и Терри становится лучшим игроком. После школы – поступление в Университет . Терри собирался стать спортивным тренером. Но не сбылось.Когда ему было 18, диагностировали рак – злокачественные клетки возникли в коленном суставе. Терри ампутировали правую ногу – чуть выше колена. Потом был курс химиотерапии. Врачи сказали, что вероятность того, что он выживет около 50%. Это случилось с молодым человеком, для которого слова «спорт» и «жизнь» были синонимами, у которого эта жизнь только начиналась.Терри сломался? – ни в коем случае. Через 3 недели после операции он осваивал новый протез, а еще через месяц играл с отцом в гольф. Потом были победы в нескольких чемпионатах по баскетболу среди спортсменов-колясочников. Собственно, уже после этого Терри вполне можно было бы назвать выдающимся человеком. Но для него это было только начало.Лежа в больнице, Терри познакомился со многими больными – он видел детей и взрослых с ампутированными конечностями, лысых после химиотерапии, умирающих, когда лечение не давало результата. Ему было непонятно, за что и почему они страдают.Хотелось помочь.У Терри возникла сумасшедшая идея: пробежать марафон через всю Канаду и собрать деньги на исследования раковых болезней. Он начал готовиться – даже в здоровом состоянии пробежать более 3000 миль не просто. А у него искусственная нога, которая натирает культю до волдырей и кровавых мозолей. Терри рассказал о своей идее родителям. Мать пришла в ужас.- Ты решил покончить жизнь самоубийством? Никогда! Слышишь?- Я не прошу у тебя разрешения, я тебя информирую. И, знаешь, я думал, ты будешь на моей стороне.12 апреля 1980 года Терри омочил правую ногу в Атлантическом океане и начал свой марафон. Марафон Надежды. Он должен был пробежать 3339 миль (5373 км) и добраться до Тихого океана. Его сопровождал фургон, который вел его лучший друг. Терри поставил цель собрать 24 миллиона долларов – по одному доллару от каждого канадца.Начало забега было неудачным. Шел дождь, штормило, страшно болела нога. На странного одноногого марафонца почти никто не обращал внимания. Пробежав треть дистанции, он собрал всего 200 000 долларов. На самом деле, большие деньги. Но для Терри это было недостаточно. Он злился. Временами ему казалось, что его затея провалилась. Мама была права. Ему становилось все хуже. И на какие еще миллионы он рассчитывал?























Одна из главных черт выдающихся людей – настойчивость. Они не сдаются. И Терри не сдался. Он бежал дальше. «После первых 20 минут, — говорил он, — я достигаю болевого барьера и дальше боль становится терпимой». Постепенно стало получаться. Все больше и больше людей с восторгом смотрели ему вслед, кто-то присоединялся, кто-то пожимал руку, кто-то брал интервью. Когда Терри достиг Онтарио, он уже был национальным героем. «Терри



А нога продолжала болеть. Потом начался кашель – сильный, почти не дающий дышать.



- Терри, я должен отвезти тебя в больницу.



- Нет, еще немного.



Терри стало плохо, когда он пробежал две трети маршрута. В больнице поставили новый диагноз. Рак распространился на легкие. Нужна срочная химиотерапия. Марафон был остановлен. Он длился 143 дня. Терри дал обещание его закончить. Когда выздоровеет.



Не получилось. Через несколько месяцев Терри умер.



Нет, правда, не получилось? Не сделал то, что хотел? Сделал и даже больше! Он сумел собрать 24 миллиона – столько, сколько запланировал. Он привлек внимание людей к серьезной проблеме. Он вдохновил огромное количество людей. Он умер, но остался победителем.



На следующий год канадцы организовали марафон в честь Терри. И собрали еще несколько миллионов в помощь раковым больным. С тех пор марафон проводится каждый год. Не в одной Канаде – по всему миру.



Одна из главных черт выдающихся людей – настойчивость. Они не сдаются. И Терри не сдался. Он бежал дальше. «После первых 20 минут, — говорил он, — я достигаю болевого барьера и дальше боль становится терпимой». Постепенно стало получаться. Все больше и больше людей с восторгом смотрели ему вслед, кто-то присоединялся, кто-то пожимал руку, кто-то брал интервью. Когда Терри достиг Онтарио, он уже был национальным героем. «Терри , вперед! Мы гордимся тобой!». Люди жертвовали деньги для раковых больных. Терри сумел-таки достучаться.А нога продолжала болеть. Потом начался кашель – сильный, почти не дающий дышать.- Терри, я должен отвезти тебя в больницу.- Нет, еще немного.Терри стало плохо, когда он пробежал две трети маршрута. В больнице поставили новый диагноз. Рак распространился на легкие. Нужна срочная химиотерапия. Марафон был остановлен. Он длился 143 дня. Терри дал обещание его закончить. Когда выздоровеет.Не получилось. Через несколько месяцев Терри умер.Нет, правда, не получилось? Не сделал то, что хотел? Сделал и даже больше! Он сумел собрать 24 миллиона – столько, сколько запланировал. Он привлек внимание людей к серьезной проблеме. Он вдохновил огромное количество людей. Он умер, но остался победителем.На следующий год канадцы организовали марафон в честь Терри. И собрали еще несколько миллионов в помощь раковым больным. С тех пор марафон проводится каждый год. Не в одной Канаде – по всему миру.























Прошло более 30 лет, а Терри помнят. Его смелость, его несгибаемость. И его слова: «Не обязательно дожидаться



Прошло более 30 лет, а Терри помнят. Его смелость, его несгибаемость. И его слова: «Не обязательно дожидаться , когда случится несчастье, чтобы продемонстрировать на что вы способны. Это можно сделать прямо сейчас!».





©





