Как часто обновляется наш организм

Человеческое тело – это сложнейшая живая машина, в которой слаженно, как единое целое, функционируют различные системы. Все части организма состоят из клеток, которых в теле взрослого человека около 100 триллионов.
Часть этих клеток постоянно отмирает, а их места занимают новые. Для разных органов и тканей организма человека цикл полного обновления занимает неодинаковое количество времени.
И даже если по паспорту ваш возраст равняется, к примеру, 35 годам, то вашей коже может быть от роду всего две недели, скелету 10 лет, а хрусталики ваших глаз примерно ваши ровесники. Как часто обновляются эти и другие клетки вашего тела, мы расскажем в этом статье.
Клетки кожи
Полное замещение клеток эпителия происходит за 14 дней. Клетки кожи формируются в глубоких слоях дермы, постепенно выходят на поверхность и заменяют старые клетки, которые отмирают и отшелушиваются. За один год наш организм продуцирует около двух миллиардов новых клеток кожи.
Клетки мускулатуры
Скелетная мышечная ткань полностью обновляется с периодичностью 15-16 лет. На скорость обновления клеток влияет возраст человека – чем старше мы становимся, тем медленнее происходит этот процесс.
Скелет
7-10 лет – вот время, за которое происходит полное клеточное обновление костной ткани. В структуре скелета одновременно функционируют и старые и молодые клетки. При этом неправильное несбалансированное питание может повлиять в худшую сторону на качество новых клеток, вызывая многочисленные осложнения. Ежедневно костная ткань вырабатывает сотни миллионов новых клеток.
Клетки крови
Полное обновление клеток крови занимает от 120 до 150 дней. Организм здорового человека ежедневно продуцирует столько же клеток крови, сколько их погибает, а это число равно около 500 миллиардам клеток, имеющим разное назначение.
Желудок
Клетки эпителия желудка, которые фильтруют питательные вещества внутрь организма, заменяются очень быстро – всего в течение 3-5 дней. Это необходимо, так как эти клетки подвержены воздействию крайне агрессивной среды – желудочному соку и ферментам, отвечающим за переработку пищи.
Кишечник
Если не заострять внимание на клетках эпителия кишечника, которые заменяются каждые 5 дней, средний возраст кишечника будет равняться примерно 15-16 годам.
Печень
Ее клетки полностью обновляются всего за 300-500 дней. Удивительно, что при потере 75% клеток печени, она способна регенерировать полный своем объем всего за 3-4 месяца. Поэтому здоровому человеку можно особо не опасаясь за свое здоровье пересадить часть своей печени нуждающемуся – она снова разрастется.
Сердце
В течение долгого времени предполагалось, что клетки миокарда (сердечной мышечной ткани) вообще не обновляются. Однако недавние исследования показали, что полное обновление сердечной мускулатуры происходит примерно раз в 20 лет.
Зрение
Сам хрусталик и клетки мозга, ответственные за обработку зрительной информации, имеют тот же возраст, что и человек. Регенерируются и обновляются лишь клетки роговицы глаза. При этом полное обновление роговицы происходит довольно-таки быстро – весь цикл занимает 7-10 дней.
Мозг
Гиппокамп – участок мозга, который отвечает за обучение и память, и обонятельная луковица регулярно обновляют свои клетки. Причем, чем выше физическая и мозговая активность, тем чаще образуются новые нейроны в этих участках.
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