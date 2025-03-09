Как часто обновляется наш организм

Человеческое тело – это сложнейшая живая машина, в которой слаженно, как единое целое, функционируют различные системы. Все части организма состоят из клеток, которых в теле взрослого человека около 100 триллионов.







Часть этих клеток постоянно отмирает, а их места занимают новые. Для разных органов и тканей организма человека цикл полного обновления занимает неодинаковое количество времени.

Клетки кожи

Клетки мускулатуры

Скелет

Клетки крови

Желудок

Кишечник

Печень

Сердце

Зрение

Мозг