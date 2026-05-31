5 странных образцов огнестрельного оружия, которые тем не менее использовались по назначению



 

За свою историю люди создали просто невероятное количество разнообразного оружия. Особенно люди преуспели в разработке огнестрельного оружия, несмотря на то, что данный вид вооружения является самым молодым из широко применяемых. Периодически попадаются и вовсе странные образцы, поверить в существование которых может быть достаточно сложно.
Уже при первом знакомстве становится понятно, что таким вещам место в музее.


1. Пистолет для покойника


 
Очень странное оружие. |Фото: ya.ru.

В XIX веке США и Европу захлестнула волна осквернения могил. Гробокопатели перекапывали целые кладбища с целью извлечения недавно похороненных тел для последующей продажи их на медицинские опыты, а также с целью поиска ценностей, которые могли оставить в гробу вместе с покойником. Находчивые бизнесмены из США тут же придумали пистолет, который устанавливался под крышку гроба и должен был срабатывать при попытке ее открыть.

2. Барабан для пистолета


Идея была не новой. |Фото: popgun.ru.

Сегодня на вооружении силовых структур России можно заметить пистолеты Макарова с барабанным магазином. Выглядит это очень странно, однако чудная конструкция себя полностью оправдывает. В действительности идея далеко не нова. Подобные барабанные магазины для пистолетов на 20-40 патронов выпускались еще к старому-доброму Mauser C96 выпуска 1895 года.

3. Слишком большой Тульский Токарев


Очень большой пистолет. |Фото: historypistols.ru.

Образец пистолета ТТ, который был создан в 1930 году. Запечатлённый на снимке образец едва ли не в два раза крупнее того, что в конечном итоге все-таки был принят на вооружение.
Что же касается данной модели, то она в серию так и не пошла. Пистолет был одним из нескольких прототипов, которые создал Токарев для комиссии. Образец забраковали из-за большого количестве недостатков и не соответствия результата техническому заданию комиссии. В результате Федор Васильевич дорабатывать пистолет не стал, переключив свое внимание на более актуальные проекты.

4. Либерэйтор


Сомнительная идея. |Фото: weirdworm.com.

В годы Второй мировой войны американские предприниматели придумали очередной «гениальный» способ нажиться на войне и государстве. Всего за 6 месяцев был разработан пистолет FP-45 со звучным названием «Liberator» - «Освободитель». Себестоимость оружия составляла всего 2.4 доллара. Пистолет состоял из 23 деталей и мог делать всего один единственный выстрел до перезарядки, патроном калибра .45 ACP. Максимальная прицельная дальность составляла 8 метров.

За 11 недель лета 1942 года в США усилиями 300 заводских рабочих было произведено около 1 млн единиц «чудо-оружия». Пистолеты сбрасывались с самолетов на территорию Франции. Предполагалось, что его будут использовать местные партизаны и подпольщики в качестве средства скрытного нападения с целью захвата боевого оружия.

5. Столовые приборы для стрельбы


Еще одна странная вещь. ¦Фото: fishki.net.

«Вилкой в глаз или пулей раз». Наверное, таким принципом руководствовался тот, кто создал дивную коллекцию столовых приборов, совмещенных с огнестрельным оружием. Стреляющие ножи, вилки и ложки, обильно украшенные серебром, выглядят по крайней мере занятно. Проблема лишь в том, что такой скорее подстрелишь себя, а не оппонента во время застолья.

