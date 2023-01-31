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Превращаем подоконник в часть гарнитура

Маленькая кухня — это то место, где нужно грамотно использовать все имеющееся пространство.
К сожалению, планируя интерьер кухни, многие не задумываются о том, что место возле окна может стать полноценной частью кухонного гарнитура.  Есть несколько вариантов, как переделать подоконник, чтобы увеличить рабочую поверхность кухонного гарнитура. Так вместо подоконника можно организовать полноценную обеденную зону с барной стойкой. Здесь можно сделать столешницу или установить раковину, что сделает процесс приготовления вкусной еды и мытья посуды более приятным. Заменив подоконник на полноценную столешницу, вы также получите дополнительное место для установки кухонных шкафчиков.
Ниже представлены идеи, как задействовать место возле окна на кухне.  Возможно, какая-либо из идей вдохновит вас на переделку собственной кухни.

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура



Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура



Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура



Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура



Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура

Превращаем подоконник в часть гарнитура


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