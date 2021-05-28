10 ошибок, которые многие совершают в аэропорту и простые способы их избежать

Любой пассажирский аэропорт - это не только здание, но также взлетная полоса и сложнейшая инфраструктура. Множество разных служб, строгие требования безопасности, постоянная спешка и высокие цены на услуги привели к тому, что неопытные туристы могут буквально растеряться от множества правил, о многих из которых и прочитать негде. В нашем материале разберем самые крупные ошибки, которых стоит избегать в аэропорту.
1. Обедать в аэропорту
Есть в здании аэропорта и в его окрестностях весьма затратно. | Фото: Zoon.ru.
Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите сэкономить, приезжайте в аэропорт сытыми. Цены в заведениях аэропорта в 1,5-3 раза выше средних цен по городу. Даже кофе в зале ожидания обойдется вам в копеечку. Владельцы кафе и ресторанов объясняют такие цены высокой арендной платой. Однако все дело в том, что в большинстве аэропортов мало точек питания и полностью отсутствует конкуренция, что позволяет владельцам существенно завышать стоимость блюд.
2. Сдавать дорогие вещи в багаж
Сдавать ценные и хрупкие вещи в багаж. | Фото: ВладТайм.
Худшее, что вы можете сделать со своими ценностями - упаковать их в багаж! По данным информационного агенства SITA только за 2019 год было повреждено, потеряно и украдено 4,5 миллионов сумок. Ваша тоже может оказаться среди них! Дабы избежать риска, ноутбук, фотокамеру, хрупкие вещи, украшения и документы лучше перевозить в ручной клади.
3. Заворачивать ручную кладь
Оборачивать ручную кладь. | Фото: NaSamoletah.Ru.
По закону сотрудники аэропорта могут потребовать открыть вашу сумку для проверки. Если она будет завернута в несколько слоев пленки, сделать это будет весьма затруднительно. Чтобы не задерживать очередь редакция Novate.ru рекомендует оставить ручную кладь не обернутой.
4. Нелогично упаковывать сумку
Неправильно складывать ручную кладь. | Фото: AdMe.
Когда сотрудники аэропорта решают проверить ручную кладь, они чаще всего просят извлечь технику и жидкости до ста миллилитров. Если вы упакуете эти вещи на дно сумки, вытащит их будет весьма проблематично и весь порядок внутри будет нарушен. Если правильно сложите багаж, такой неприятности не случится. На дно сумки нужно упаковать обувь, выше сложить одежду, а на самом верху крупную технику. Бутылочки с жидкостями стоит разместить в отдельном кармане, также нужно поступить и с документами.
5. Держать кучу вещей в карманах
Носить металлические вещи в карманах. | Фото: Self-Planned Trip.
Пройдя регистрацию, пассажиры направляются к рамке-металлодетектору, и если в ваших карманах завалялось много мелочи, ключи, телефон и прочая дребедень, пройти досмотр с первого раза не удастся. Если вы все же не хотите задерживаться на этом этапе, заранее очистите свои карманы, а все металлические предметы сложите в отдельный пакет и положите сверху в вашей ручной клади. Кстати, многие пассажиры, проходя металлодетектор, снимают украшения. Делать этого не стоит, рамка реагирует только на металлы, обладающие магнитными свойствами.
6. Носить паспорт в обложке
Давать работнику таможни паспорт в обложке. | Фото: Интерфакс.
Обычно у стойки пасспортного контроля висят две таблички. На одной из них написано, что нельзя давать офицерам взятки, а на второй, что нужно снять обложку с паспорта. И если с первым правилом все понятно, то второе может озадачить. На деле, оба требования взаимосвязаны. Все дело в том, что многие люди используют обложку паспорта для хранения карточек и денег. Если сотрудник контроля возьмет ваш документ, а внутри окажутся деньги, он может расценить это как взятку и арестовать вас.
7. Приезжать в аэропорт больше, чем за 3 часа
Приезжать в аэропорт больше, чем за 3 часа. | Фото: Авиаперелеты и путешествия.
Сотрудники авиакомпании приходят на рабочие места за 2 часа для внутренних рейсов и за 2-3 часа для международных. Именно в это время начинается регистрация на рейс. Если вы приедете раньше, вам придется бесцельно торчать в зале ожидания, а большинство аэропортов, к сожалению, не может похвастаться большим количеством развлечений.
8. Не подготовится к паспортному контролю
Безответственно подходить к паспортному контролю. | Фото: hrk.aero.
Чтобы не задерживаться на паспортном контроле, редакция Novate.ru рекомендует заранее подготовить ответы на вопросы про цель визита, сроки пребывания в стране, ваш род деятельности и место, где вы собираетесь остановиться. Также не помешает адрес гостиницы, где вы будете останавливаться, а также распечатанные обратные билеты.
9. Стремиться первыми выйти из самолета
Пытаться первыми выйти из самолета. | Фото: Пикабу.
Попытки выйти первыми из самолета только приведут к толкучке и плохому настроению. Особенно бессмысленно пытаться это сделать, если вы сидите в хвосте. Неважно, что вас ждет: стыковочный рейс, близкие, ожидающие в аэропорту, или вы просто хотите побыстрее выйти, - вам нужно просто ожидать своей очереди и не толпиться в узком проходе.
10. Аплодировать при посадке
Хлопать при посадке самолета. | Фото: Русская семерка.
Всем любителям похлопать после посадки стоит знать, что пилоты сидят в кабине, отделенной от салона бронированной дверью, а на ушах у них наушники. Соответственно, те, кому предназначаются овации, их не услышат. Кроме того, далеко не все пассажиры отличают посадку от самого приземления и начинают радоваться раньше времени, что вовсе неуместно, ведь большинство пилотов суеверны.
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