Почему оружие терракотовой армии Китая не заржавело и не затупилось даже спустя 2000 лет

В 200 годах до н. э. в Китае существовала терракотовая армия. Так называются глиняные фигуры, которые были захоронены возле гробницы императора Цинь Шихуанди. Количество скульптур — 8 100 штук. Подобную находку принято считать 8 чудом света. Вместе с армией было найдено много тысяч единиц оружия. Для ученых стал загадкой тот факт, что ничего не заржавело, причем даже спустя 2000 лет оружие находится в рабочем состоянии.
Интересные факты о терракотой армии Китая
Интересные факты о терракотой армии Китая. / Фото: tourweek.ru
Первые упоминания в средствах массовой информации о терракотовой армии появились в 70-е годы XX века. Китайские археологи нашли фигуры воинов армии императора Цинь Шихуанди, которые были захоронены одновременно с самим правителем. Древние жители Востока верили в загробную жизнь. Потому вельможа решил взять с собой «на тот свет» надежную охрану.
Уже в то время находка стала достоянием КНР. Увидеть терракотовую армию старался каждый турист, посетивший Китай. По своей значимости глиняные скульптуры приравниваются к другой достопримечательности страны – Великой Китайской стене.
Интересные факты о терракотой армии Китая. / Фото: ru.sayamatravel.com
Кроме более 8 тыс. воинов весом в 130 кг каждый, с императором были преданы земле живые люди. Вместе с терракотовой армией свое последнее пристанище нашло 70 тыс. рабочих, задействованных на строительстве гробницы, а также их семьи.
Археологам удалось обнаружить также останки 48 женских тел, которые предположительно являлись наложницами Цинь Шихуанди. Масштабная находка до сих пор хранит множество тайн. Но одно доказано точно: людей закапывали в землю заживо, что подтверждено специальными экспертизами.
Зачем в Китае была создана терракотовая армия из глины
Интересные факты о терракотой армии Китая. / Фото: cdn-st4.rtr-vesti.ru
Существует несколько предположений того, зачем император отдал приказ захоронить вместе с собой такое количество своих подданных. По одной из версий, жестокий правитель боялся разглашения тайны изготовления глиняных солдат. Потому решил всех людей, причастных к их созданию, забрать с собой.
Сохранились документы, написанные историографом династии Хань, что собственную гробницу Цинь Шихуанди начал строить сразу после восхождения на трон. В то время ему только исполнилось 13 лет. Масштабная стройка длилась 38 лет. Для создания гигантского мавзолея пришлось задействовать 700 тыс. рабочих.
Загадкой остается тот факт, что император предпочел быть похороненным с глиняными воинами, а не настоящей армией. Ведь кроме копий терракотовых солдат земле были преданы живые люди. В чем был тайный замысел правителя Китая — неизвестно. В его власти было приказать засыпать землей вместе с ним реальную терракотовую армию, но он этого не сделал.
Точно так же историкам не удается объяснить, зачем неподалеку гробницы императора находятся скульптуры музыкантов, государственных служащих и акробатов. Возможно, вельможа пытался организовать себе такую же комфортную и полноценную жизнь в потустороннем мире, какую имел на этом свете. Не совсем ясен расчет Цинь Шихуанди: статуи никак не смогли бы ожить. Значит в потустороннем мире император был бы окружен гипсовыми копиями, однако непонятно, для чего он пытался это сделать.
Почему были прекращены раскопки терракотовой армии
Интересные факты о терракотой армии Китая. / Фото: cdn-st3.rtr-vesti.ru
Раскопки возле гробницы императора Цинь Шихуанди ведутся и в наши дни, но только силами китайских археологов. Они действуют не спеша и очень аккуратно, потому что верят в старинную легенду. Она гласит, что в загробном мире возле успокоенных останков правителей могут течь реки из ртути. Специалисты решили тщательно исследовать местность, медленно снимая землю слой за слоем и проверяя на наличие опасных для жизни и здоровья человека веществ.
Каждая новая находка повергает историков в недоумение. Когда было найдено оружие, то это оказалось полной неожиданностью для специалистов. Ранее считалось, что такие вещи людям удалось создать только в XX веке. Но теперь получается, что в Древнем Китае существовала технология производства современного оружия.
Интересные факты о терракотой армии Китая. / Фото: thailand-news.ru
Неразгаданный секрет — как производились скульптуры воинов терракотовой армии. В те времена еще не существовало специальных печей для обжига глины, но именно с их помощью изготовлены данные статуи. Археологи надеялись найти хотя бы намек на подобного рода печи или следы производства глиняных статуэток, но пока им это не удалось.
Отдельного внимания заслуживают две бронзовые колесницы, запряженные четверкой глиняных лошадей. Вероятно, они были захоронены с той же целью, что и все остальное: чтобы «на том свете» император имел средство для передвижения. Но если же кони не настоящие, то они не смогли бы двигать колесницу. Тогда какой резон их создавать и засыпать землей, как и терракотовую армию — еще одна тайна для специалистов.
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