Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Когда вы видите очаровательные фотографии голливудских звезд — Мэрилин Монро на шелковых простынях или хитро улыбающуюся Одри Хепбёрн, — думаете ли вы о том, кто в этот момент держал камеру? И как получилось поймать именно этот волнительный кадр?



За последние 50 лет фотограф Дуглас Киркленд нашел далеко не один десяток отличных ракурсов, чтобы запечатлеть на своих снимках множество звезд первой величины. Его, пожалуй, можно назвать одним из самых талантливых фотографов, когда-либо делавших снимки звезд. У него удивительным образом получалось находить общий язык с героями своих фотографий, а умение подобрать хороший ракурс и поймать нужный момент стало для Дугласа визитной карточкой: на его снимках знаменитости выглядят какими-то особенно открытыми, искренними и настоящими.











Марлен Дитрих.







Питер О’Тул.







Джейми Ли Кёртис.







Одри Хепбёрн.







Фрэнсис Форд Коппола.







Майкл Кейн.







Джек Николсон.







Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон.







Джессика Лэнг.







Сцена со съемок фильма «Звуки музыки».







Бритт Экланд и Питер Селлерс.







Деннис Хоппер.







Ингмар Бергман.







Энди Уорхол.







Элизабет Тейлор.







Джуди Гарленд.







Джон Леннон.







Энн-Маргрет.



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