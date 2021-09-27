Крысиное племя Китая, исламисты-дигеры и другие сообщества, которые живут под землёй

Манхетон сверху и снизу.
Это может показаться чем-то из реестра фантастики, но и в XXI веке есть люди, которые предпочитают жить под землей, создавая порой целый общины из тысяч диггеров по неволе. Чаще всего это бездомные, у которых просто не осталось других вариантов к существованию. Но случается, что люди, которые вполне могли бы купить себе нормальное жильё, в силу разных обстоятельств уходят жить под землю.
1. Крысиное племя Китая
Житель подземного Пекина.
Более миллиона китайцев (или 5 процентов людей, живущих в Пекине) живут в переполненных подвалах без окон и в подземных убежищах, построенных против воздушных налетов. Эти люди, называемые крысиным племенем (shuzu), обычно являются амбициозными юношами, которые приехали из своих городов и деревень, чтобы найти работу в Пекине. Убежища против воздушных налетов были вырыты во время китайско-советского пограничного конфликта 1969 года по приказу председателя КНР Мао Цзэдуна. После смерти Мао, новое правительство приказало, чтобы бесполезно простаивающие помещения были коммерциализированы, и тогда их начали сдавать в аренду.
Многие молодые люди живут под землей, потому что они не могут позволить себе «обычную» квартиру или просто хотят сэкономить деньги (подземные комнаты стоят в 2 раза дешевле). Крысиное племя часто страдает от дискриминации из-за их условий жизни. Большинство даже не говорит своим родственникам, что они живут под землей. Некоторые домовладельцы также навязывают странные правила, запрещающие арендаторам, к примеру, загорать или развешивать постиранное белье вне дома. Правительство запретило людям сдавать в аренду эти убежища, но на этот запрет никто не обращает внимания. Местные власти также обычно смотрят на подобную практику сквозь пальцы.
2. Жители канализации Боготы
В колумбийской столице Богота бездомным людям, которые живут в канализации, приходится совсем несладко. За ними охотятся и убивают специальные эскадроны смерти, которые были созданы в 1990-х годах. Тогда бездомные жили на улицах. Однако после того, как многих из них убили, они бежали в канализацию - в мир фекалий, мусора, крыс и непроглядной тьмы.
Житель канализации Боготы.
Целенаправленные убийства - это дело рук богатых колумбийских бизнесменов, считающих бездомных злом, которое должно быть искоренено. Чтобы добиться своего, они наняли так называемые «эскадроны смерти», состоящие из бывших солдат и полицейских. Поговаривают, что в настоящее время к этим группам присоединились даже действующие сотрудники полиции.
Нищие у церкви в Боготе.
В канализации бездомные не нашли безопасное убежище. Полицейские и эскадроны смерти регулярно заливают в открытые люки бензин и поджигают его. В одном из таких случаев полицейские убили 22 детей, устроив в коллекторе пылающий ад. В 1994 году сообщалось, что в период с 1988 по 1993 год было убито около 2000 бездомных. Сегодня считается, что каждый год убивают 345 человек.
3. Сироты Бухареста
Сироты Бухареста в подземелье.
В канализации румынской столицы городе Бухаресте проживают сотни людей. В основном это сироты, которые бежали в канализацию еще детьми, когда смена правительства привела к закрытию их детских домов в 1989 году. Они живут среди грязи и мусора, многие не имеют кроватей и спят на гниющей одежде. У них редко получается найти что-нибудь поесть, и то разве что, если найдутся объедки в мусорных баках. Как и в случае любого сообщества, охваченного нищетой, многие жители являются наркоманами.
Вход в жилище.
В канализации заправляет всем человек, который называет себя Брюс Ли и везде ходит с собакой. Он считается королем канализации, потому что именно от его решения зависит, будет ли человеку разрешено спуститься вниз. Брюс Ли живет так уже 24 года и говорит, что местные обитатели употребляют наркотики, поскольку только таким образом они могут отрешиться от своих проблем.
Бухарестский Брюс Ли и его подопечные
В канализации также огромное количество детей. Многие родились там и не знают другой жизни. Полиция предприняла несколько безуспешных попыток выгнать этих людей из канализационных сетей, но не изменилось вообще ничего.
4. Бездомные под Манхэттеном
В Нью-Йорке есть десятки тысяч бездомных, и некоторые из них живут внутри 4-километрового туннеля Amtrak под парком Риверсайд в Манхэттене. Первые жители заселились в туннель в 1980 году, когда он был заброшен.
Велеколепие Манхэттена, Нью-Йорк.
В 1991 году они снова остались без крова, когда Amtrak начал использовать туннель. Позже многие «подземные обитатели» вернулись назад, поселившись в укромных уголках. Фотограф и кинорежиссер Андреа Стар Риз выпустила фотокнигу о людях, которые живут под Манхэттеном.
И его дно.
По словам Риз, большинство предпочитают жить под землей, потому что правительственные приюты слишком грязные и зачастую опасные. Одной из самых больших проблем среди людей, живущих в туннелях, являются наркотики. Хотя правительство часто организует рейды, пытаясь выселить местных «диггеров», все безуспешно.
5. Туннельные люди Лас-Вегаса
По оценкам, от 200 до 300 человек живут в туннелях-ливнестоках под Лас-Вегасом. Бездомные переехали туда вскоре после того, как эти туннели были построены в 1990-х годах. Но никто не замечал их вплоть до 2002 года, пока подруга убийцы Тимми «TJ» Вебера не сбежала туда, пытаясь удрать от полиции.
Где-то в туннелях Лас-Вагеса.
Мэтью О'Брайен, который задокументировал жизнь жителей туннелей, сказал, что большинство людей остаются там, потому что они страдают психическими или физическими заболеваниями. Вместо того, чтобы отправляться в приюты, они выбирают туннели и ливнестоки. Причины того, почему они живут под землей, разные. Одних не пускали в приюты с их партнерами или домашними животными.
И под землей есть жизнь.
Других не пускали потому, что они были слишком пьяными или под воздействием различных препаратов. Третьи просто чувствуют себя более безопасно на улицах и туннелях, нежели в приютах. Местное население часто развлекается наркотиками и азартными играми, чтобы избежать своих проблем. Еще одна проблема заключается в том, что это ливневые туннели, и их затапливает после сильных дождей.
6. Кубер-Педи
Кубер-Педи - подземный город в Австралии.
Кубер-Педи считается «единственным подземным городом в мире». В отличие от других сообществ, о которых упоминалось ранее, Кубер-Педи – настоящий юридически зафиксированный город. Это шахтерский городок, который может похвастаться тем, что в местных месторождениях сосредоточено около 30 % мировых запасов опалов. Кубер-Педи находится под землей, потому что он расположен прямо в австралийской пустыне, где температура может достигать 52 градусов по Цельсию. Естественно, никто не хочет жить в такой жаре каждый день. Поэтому, все квартиры, магазины, бары, церкви, музей и гостиницу переместили под землю.
Жители Кубер-Педи.
Город представляет собой сеть из более чем 1500 домов, каждый из которых находится на глубине 2,4-6,7 метров под землей. Дома очень удобные и оснащены вполне современными удобствами. Только кухня и ванные комнаты каждого жилого помещения расположены над землей, рядом с входной дверью, поскольку в Кубер-Педи нет подземной канализации. Хотя средний подземный дом стоит столько же, как и аналогичный надземный, местные жители могут легко расширять свои квартиры – нужно просто копать. А если повезет, то при этом можно найти и опалы. Один мотель нашел опал стоимостью 360 000 долларов, когда расширялся, увеличивая количество номеров.
7. Многие сирийцы живут под землей, чтобы избежать авианалетов
Война всегда приносит разрушения. Сирийцы прекрасно знают об этом, ведь за время многолетней гражданской войны дома многих людей в буквальном смысле слова сровняло с землей. Сегодня многие сирийцы живут под землей, поскольку их города подвергаются постоянным налетам. Некоторые остались в подвалах своих домов, а другие перебрались в бункеры и бомбоубежища, которые они выкопали под домами.
Сирийская женщина в своём доме.
В феврале 2018 года многие жители Восточной Гуты ушли в подполье, когда сирийские военные пытались выбить повстанцев из города. Подземные бомбоубежища обычно переполнены и плохо вентилируются. К примеру, в одном месте 80 человек живут на площади в 150 квадратных метров. Им просто банально негде даже лечь, чтобы поспать. В этих отсыревших убежищах на стенах растет плесень, что вызывает проблемы с дыхательным трактом у людей. Также в них нет электричества, воды или надлежащей санитарии.
9. Подземная исламская секта
В августе 2012 года российская полиция расследовала убийство Валиуллы Якупова (высшего исламского священнослужителя) в Казани, она обнаружила исламскую секту, ведущую затворнический образ жизни в подземном бункере. Ее последователи называли себя «муаммин» («верующие»).
И исламисты уходят под землю.
70 человек, в том числе 27 детей, жили в неотапливаемых помещениях под землей, и некоторые из которых никогда не видели солнечного света. Они пребывали там весь день, и лишь некоторым взрослым разрешалось выходить на рынок. Руководителем секты был 83-летний Файзрахман Саттаров, который называл себя исламским пророком и считал свой дом независимым от России. В его доме было три этажа и 8-уровневый подземный бункер.
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