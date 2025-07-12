5 должностей, на которых советским срочникам служилось слаще всего

В советские времена срочную службу проходило абсолютное большинство молодых парней. Косить от исполнения воинского долга было не принято. Конечно, далеко не все парни были в восторге от необходимости расстаться с привычной жизнью на 2-3 года. Поэтому многие даже в советские годы мечтали служить поближе к дому (на что практически не было шансов).
1. Писарь
Важная должность. |Фото: ya.ru.
Армия, как и любая другая организация, – это в том числе серьезная бюрократия. Увы и ах, но без нее обойтись пока не получается. Вот только сегодня есть компьютеры, сканеры и принтеры, значительно ускоряющие и облегчающие бумажную работу. В советские годы печатная машинка-то не везде была… Поэтому всякого офицера нижнего эшелона помимо учебной и воспитательной работы с солдатами каждый день ждал тот самый бюрократический ад: планы занятий, приказы, рапорты, отчеты и т.п. Вся эта бумажная волокита отнимала время и силы. Поэтому офицеры обязательно выбирали себе в помощь так называемых «писарей». Как правило, от писаря требовалось быть достаточно грамотным и иметь хороший, разборчивый подчерк.
Должность писаря имела свои плюсы и минусы. С одной стороны, писарь мог оставаться в штабе или расположении, когда другие бойцы отправлялись заниматься чем-нибудь «невероятно увлекательным», например, на 30-градусный мороз. Так же писари в большинстве частей могли самостоятельно ходить на прием пищи не в составе строя. С другой стороны, писарей нередко заваливали той самой «бумажной работой», из-за чего иногда они могли задерживаться и после отбоя.
2. Хлеборез
К еде поближе. |Фото: ya.ru.
Ах, армейская столовая. Поднимите руки из служивших те, кому нравилось ходить в наряд на «дискотеку»? Мытье посуды, бачков, тарелок, столовых приборов, чистка картошки, резка овощей и еще многое другое… По сей день наряд на кухню считается солдатами-срочниками самым сложным и неприятным нарядом. Однако, была одна должность, на которой даже кухня была в радость. Это конечно же должность хлебореза. Работа не пыльная, а дело исключительно благородное, всегда в тепле, да еще и еда всегда под боком! Правда, в некоторых советских частях (обычно в отделенных гарнизонах) на плечи хлеборезов также ложились обязанности по выпечке хлеба.
3. Почтальон
Почтальона выбирали из самых толковых. |Фото: russian7.ru.
Из числа срочной также обязательно выбирался почтальон – доверенное лицо, которое будет заниматься доставкой офицерских документов. Вся соль должности была в том, что как минимум несколько раз в неделю почтальона отправляли за пределы части. Оказавшись за забором, солдат мог, например, зайти в местный магазин. Некоторые офицеры «баловали» своих почтальонов и выписывали им разрешение без даты. С таким можно было выходить за КПП в любое время и не бояться патрулей. Среди сослуживцев почтальоны пользовались известным уважениям, так как товарищу можно было вручить «список покупок» от всего дружного коллектива.
4. Каптер
В каптёрке можно поспать. |Фото: 11td.ru.
Армейский завхоз – одна из самых «сладких» и уважаемых в солдатской среде должностей. С каптером лучше не сориться, если не хочешь каждый раз получать комплект рваного белья или форму не по размеру. Как правило, на должность каптера попадали старослужащие. Хотя у каптера были свои заботы, в целом должность открывала для солдата дополнительные возможности по «несанкционированному отдыху». Среди прочего каптер должен был разбирать мешки, пришивать бирки и носить грязные вещи в баню раз в неделю. Однако, в свободное время каптер мог уронить тело на мешки и как следует вздремнуть!
5. Кодировщик
Сложная работа, но со своими плюсами. ¦Фото: mil.ru.
Сама противоречивая должность из числа «блатных». Кодировщиков как правило выбирали из срочников с техническим образованием. Практически все время службы солдат на этой должности находился в так называемой «секретке» на территории штаба, где работал на шифровальной машине. В задачи кодировщика входила отправка и прием сообщений. Работа эта была важная, сложная и крайне ответственная. Серьезным минусом службы срочника в «секретке» была подписка о неразглашении и о невыезде из страны в течение 5 лет после демобилизации. Однако, были у должности и плюсы. Зимой – всегда в тепле, летом – в прохладе. Также кодировщики часто были избавлены от прелестей казарменной муштры. А если везло с частью, то в «секретке» вместе с ними проходили работали еще и девушки-телефонистки. Определенно, такая компания была куда приятнее, чем любимый отец-командир.
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