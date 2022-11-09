Как вырастить мочалку на своем участке

Люффа – однолетнее растение семейства Тыквенные. Эта необычная лиана с длинными плодами пришла к нам из субтропиков Азии и давно полюбилась многим садоводам.

Молодые плоды люффы можно употреблять в пищу, как огурцы, а из вызревших – получаются замечательные натуральные мочалки.

Род Люффа насчитывает более 50 видов, среди которых самые популярные – люффа остроребристая и цилиндрическая. Плоды люффы по форме напоминают огурцы, длина их бывает 30-50 см, а иногда и больше.





Остроребристая люффа





Диетические плоды люффы в недозрелом виде имеют нежную сладковатую мякоть и используются в кулинарии для приготовления салатов, супов и гарниров. Зеленцы богаты каротином, калием, кальцием, магнием, фосфором, железом и содержат витамины группы B. По мере созревания плодов мякоть становится волокнистой и после обработки подходит для изготовления мочалок, ковриков, матрацев и даже головных уборов.



Как и когда сеять люффу

Как ухаживать за люффой

Как сделать мочалку из люффы

В чем преимущества мочалки из люффы

Поскольку люффа – теплолюбивое растение, в средней полосе ее чаще всего выращивают в теплицах рассадным способом, а в регионах с жарким продолжительным летом можно выращивать в открытом грунте. Учитывая длинный период вегетации (150-200 дней, в зависимости от вида и сорта), семена начинают готовить к посадке в первой декаде марта.Сначала их прогревают в течение 7-10 дней при температуре около 35°С, затем замачивают и несколько дней держат во влажной ткани при температуре 25-28°С.Высевают набухшие или наклюнувшиеся семена в стаканчики с питательным грунтом на глубину 15-20 мм, накрывают стеклом и ставят в теплое место. Как только появятся всходы, стекло снимают и переносят контейнеры в хорошо освещенное место, где температура составляет 20-22°С. Поливают сеянцы по мере высыхания земли, а за 10 дней до высадки рассады в грунт растения подкармливают комплексным органоминеральным удобрением.Цилиндрическая люффаРассаду люффы пересаживают, когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до 13-15°С. В герметичную теплицу сеянцы можно пересадить уже в середине апреля. В открытый грунт – на несколько недель позже, под временное укрытие. Для посадки выбирают солнечный участок с плодородной землей. В посадочные лунки добавляют несколько горстей перегноя, биогумуса или компоста и поливают раствором биофунгицида на основе сенной палочки или триходермы.Люффа развивается достаточно быстро, активно наращивая зеленую массу, поэтому нуждается в регулярных органических и минеральных подкормках. Через 2-3 недели после высадки в грунт можно полить растения настоем коровяка, разбавив его водой в пропорции 1:10. В период цветения подойдут такие удобрения, как суперфосфат, нитроаммофоска и настой древесной золы. Во время плодоношения растения нуждаются в калийной подкормке, поэтому можно использовать сульфат калия или монофосфат калия (монокалийфосфат). Удобрения растворяют в воде в соответствии с рекомендациями на упаковке. Жидкая подкормка – самый эффективный способ, поскольку с водой элементы питания гораздо быстрее проникают к корням.Важным правилом выращивания люффы является обязательное подвязывание к опоре. Если не создать опору и стебли будут расстилаться по земле, то плоды вырастут деформированными. Для получения красивых и ровных мочалок плоды должны свободно свисать. В качестве опоры можно использовать шпалеры или сетки для подвязывания огурцов.Поливать люффу нужно по мере высыхания грунта: земля всегда должна быть слегка влажной, поскольку корневая система растения расположена в поверхностном слое почвы. Чтобы корни не пересыхали и поливать растения не приходилось слишком часто, землю желательно замульчировать. В начале осени, после того как плоды сформируются и начнут созревать, количество поливов сокращают.В средней полосе плоды люффы не всегда успевают вызреть до наступления холодов. Поэтому растения нужно обязательно формировать: своевременно удалять боковые побеги, а центральные стебли прищипывать, после того как они достигнут трех метров. На одном кусте цилиндрической люффы достаточно оставить 5-7 завязей, на кусте остроребристой – до 10. Если этого не делать, вся энергия растения будет направлена на наращивание зеленой массы, а не на формирование плодов.Собирают плоды люффы осенью, до начала морозов. Если вы хотите получить мягкую мочалку, овощи можно срывать зелеными, а чтобы мочалка была более жесткой, дождитесь, пока они полностью созреют и станут бурыми. Сначала плоды необходимо высушить, на что может понадобиться несколько недель. Затем можно собрать семена: для этого отрежьте «хвостик» и встряхните мочалку. Чтобы снять кожуру, сухие плоды опустите в кипяток на 10-15 минут. Очищенную мочалку следует тщательно прополоскать в проточной воде и высушить.Если вы хотите осветлить мочалку, можно подержать ее 10-15 минут в растворе хлорсодержащего отбеливателя, а затем тщательно промыть.Подровняйте края мочалки и оформите их на свой вкус. Можно обшить косой бейкой или обвязать крючком – получится отличный подарок для любителей натуральных средств по уходу за кожей.Мочалка из люффы – прекрасное гипоаллергенное средство по уходу за кожей любого типа: эффективно очищает, мягко массирует, что способствует улучшению кровообращения. Помимо этого, такая мочалка бережно скрабирует поверхность тела и помогает бороться с целлюлитом.Мочалкой из люффы очень приятно и удобно пользоваться: она прочная и эластичная, не растягивается в горячей воде, хорошо промывается, быстро высыхает. Любое моющее средство, даже состоящее из органических компонентов, в такой мочалке хорошо пенится.Срок годности натуральной мочалки составляет около шести месяцев. После каждого использования ее нужно просушивать, а перед применением желательно выдерживать несколько минут в горячей воде, чтобы мочалка размягчилась.Как видите, посадив на участке люффу, вы получите не только вкусные диетические плоды, но и замечательные натуральные мочалки, которые по достоинству оценят все члены семьи и ваши друзья.