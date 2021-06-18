Физиологические недостатки звёзд, которые их в результате и прославили

Когда человек имеет какой-то физиологический недостаток, он чаще всего стремится его скрыть или исправить при помощи пластических хирургов. К сожалению, иногда оба варианта бывают невозможны. Данный материал расскажет о знаменитостях со всего мира, чей физический недостаток сделал их узнаваемыми и стал одной из причин, по которым они прославились.
1. Большая грудь Анна Семенович - результат наследственного генетического заболевания
Большая грудь Анны Семенович - её проклятье, а не радость. / Фото: myrussia.life
Очень многие наблюдательные люди заметили, что когда поп-певица Анна Семенович в юности была профессиональной фигуристкой, ее грудь не была такой большой, как сейчас. И заподозрили звезду в том, что она увеличила грудь при помощи силикона до огромного размера. Вот только всё совсем не так. В конце 2019 года звезда признала в программе СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН, что страдает от наследственной гигантомастии. Это генетический сбой, из-за которого грудь женщины на протяжении всей жизни продолжает расти (ставится диагноз при условии, что каждая грудь женщины весит более 2,5 кг).
Интересный факт. Когда грудь Семенович несколько лет назад достигла 10 размера, она пластически уменьшила ее до 6 размера. Но и после операции грудь продолжила расти. Артистка очень расстроена, так как планирует беременность в следующем году, а врачи не могут дать ей никакого утешительного прогноза: они опасаются, что во время лактации каждая грудь певицы может начать весить 4 килограмма, а это большой риск для здоровья и жизни женщины.
2. Заячья губа Хоакина Феникса сделала его актерский образ узнаваемым и трагичным
Физический недостаток Хоакина Феникса сделал его культовую роль Джокера во сто крат более драматичной. / Фото: vokrug.tv
Самым сенсационным фильмом 2019 года стал фильм ДЖОКЕР, в главной роли в котором блистал актер Хоакин Феникс, которому на сегодняшний день прочат такие премии, как ОСКАР и ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС за лучшую мужскую роль. При рождении Хоакин Феникс имел такой врожденный дефект, как заячья губа. Его относительно состоятельные родители частично уменьшили этот недостаток, сделав младенцу операцию по уменьшению данного дефекта. Но полностью проблема не исчезла. Однако, став взрослым, актер не счел нужным до самого конца скрыть этот изъян. И это стало его визитной карточкой. До зрелого возраста у Хоакина не было знаковых ролей. Однако в 2019 году актер стал культовым благодаря его роли в фильме ДЖОКЕР. Сейчас у него миллионы фанатов. А физический дефект на лице актера/персонажа добавил сочувствия его экранному образу.
3. Неземной голос солиста SCORPIONS - результат операции из-за рака горла
Кто бы мог подумать, как достался ему этот волшебный голос! / Фото: sn.ria.ru
Голос солиста немецкой группы SCORPIONS заставляет нас чувствовать бабочек в животе. Его вокал входит в топ-5 самых узнаваемых голосов всех времен и народов. Вот только этот голос достался солисту не с рождения и не ввиду генетических причин. Это результат проведенной операции после... рака горла. Эти неземные нотки стали счастливой случайностью после того, как артист перенес ряд операций для спасения своей жизни из-за диагностированного рака горла.
4. Нам так смешна мимика Нагиева, потому что он... пережил паралич лицевого нерва в юности
Да, он стал звездой. Но как страшно ему было в юности проснуться с парализованным лицом! / Фото:gamebomb.ru
Когда мы видим Дмитрия Нагиева, нам... уже смешно. Вот только не смешно было более 20 лет назад юному студенту актерского вуза, когда однажды утром он проснулся и понял, что... не чувствует половину лица. У молодого человека был диагностирован полный паралич половины лица ввиду травмы лицевого нерва непонятного генезиса. Актер лечился несколько месяцев, в результате чего снова обрел способность говорить внятно и двигать лицом. Но полностью проблема так и не решилась. В результате этого мы имеем актера, чья мимика настолько необычна, что он заслужил статус потрясающего комика. Вот уж точно: нет худа без добра.
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