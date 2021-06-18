Физиологические недостатки звёзд, которые их в результате и прославили

1. Большая грудь Анна Семенович - результат наследственного генетического заболевания

Большая грудь Анны Семенович - её проклятье, а не радость. / Фото: myrussia.life

2. Заячья губа Хоакина Феникса сделала его актерский образ узнаваемым и трагичным

Физический недостаток Хоакина Феникса сделал его культовую роль Джокера во сто крат более драматичной. / Фото: vokrug.tv

3. Неземной голос солиста SCORPIONS - результат операции из-за рака горла

Кто бы мог подумать, как достался ему этот волшебный голос! / Фото: sn.ria.ru

4. Нам так смешна мимика Нагиева, потому что он... пережил паралич лицевого нерва в юности

Да, он стал звездой. Но как страшно ему было в юности проснуться с парализованным лицом! / Фото:gamebomb.ru