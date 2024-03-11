Сказочное безумие на сюрреалистических фотоколлажах, которые заставляют поверить в чудеса

Тихое сказочное безумие в работах китайского фотографа-сюрреалиста Ивэн Лю (Even Liu) – возможность вернуть в сладкие мечты и воспоминания о детстве, когда всё вокруг было соткано из волшебства и чудес, состоящих из ветров, треплющих волосы, из часов, оставленных в дар бессонным ночам за прочтением любимой книги с яркими картинками, из тёплого чая, в спешке выпитого на завтрак и множества других мелочей, что храним на протяжении всей жизни, вспоминая о них в самые неожиданные моменты.
При помощи фотографии и компьютерной графики, он создал свою захватывающую историю, так похожую на картинки из книг с добрыми персонажами, что приходят во снах, уводя за собой на бескрайние просторы из фантазий. Астронавт, вернувшийся с Луны на Землю, а может, всё-таки оставшийся на Луше, думая о том, что это и есть та самая обратная сторона, в существование которой хочется верить и именно так она и должна выглядеть: с густой травой и мириадами мелких звёзд на тёмном небе.
Небесный жираф. Автор: Even Liu.
Собиратель звёзд. Автор: Even Liu.
Лунные овцы. Автор: Even Liu.
Припрятанный сюрприз. Автор: Even Liu.
Мороженое. Автор: Even Liu.
Деревянная лошадка. Автор: Even Liu.
Яблочное дерево. Автор: Even Liu.
День и ночь. Автор: Even Liu.
Рождественское дерево. Автор: Even Liu.
Маленький мальчик, стоящий на золотистых облаках, окрашенных закатным солнцем, рассматривает большеглазого жирафа, чья голова добралась до самых небесных высот, банка колы, припрятанная в густых корнях старого дерева, отыскать которую сможет только самый смелый и проворный человек, планета, стекающая талым мороженым из вафельного стаканчика, деревянная лошадка, позабытая кем-то на мостике у самого моря, дерево, произрастающее не из земли, а из спелого красного яблока, зеркало, отражающее день и ночь, банка с водой внутри, как напоминание о лете, плюшевый медведь, получивший в подарок медвежонка – всё это заставляет улыбнуться, напрочь позабыв о проблемах и тоске, связанной с хмурой погодой и холодами.
Белый лебедь. Автор: Even Liu.
Книжные истории. Автор: Even Liu.
Свеча. Автор: Even Liu.
Приключение ботинка. Автор: Even Liu.
Орнамент. Автор: Even Liu.
Подарок. Автор: Even Liu.
Вода. Автор: Even Liu.
Лунный ездок. Автор: Even Liu.
Планета. Автор: Even Liu.
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