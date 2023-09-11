11 малоизвестных фактов, которые стоит взять на заметку всем, кто собирается посетить Англию

Интересные факты для тех, кто собирается в Англию.

1. Почему именно «Туманный Альбион»

История названия «Туманный Альбион».

2. Вечные темы

Темы для разговора с англичанином.

3. Строжайший запрет

Запрещено свешивать кровать с окна.

4. Экономия воды

Экономия каждой капельки воды.

5. Половые привычки

Передвижения по дому.

6. Еда

Пищевые традиции англичан.

7. Кто последний?

Этикет британской очереди.

8. Тонкий юмор

Специфический английский юмор.

9. Барная культура

Пабы Великобритании.

10. Друзья-товарищи

Трудности перевода и друзья, которые не друзья.

11. Вежливость королей

Британская вежливость.