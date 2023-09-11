11 малоизвестных фактов, которые стоит взять на заметку всем, кто собирается посетить Англию

Интересные факты для тех, кто собирается в Англию.
Для многих Великобритания - страна-загадка, ведь британцы словно держатся особняком от европейцев. Заносчивые, снисходительные, важные и, в то же время, простые - у этих людей все по-другому. Эти 11 малоизвестных и местами смешных фактов, которые стоит взять на заметку всем, кто собирается посетить Англию.
1. Почему именно «Туманный Альбион»
История названия «Туманный Альбион».
Наверняка, вы слышали, что Англию называют «Туманным Альбионом». Столь загадочное и романтичное название островное государство получило благодаря меловым утесам Дувра, которые обрамляют Англию с южной стороны. Большую часть времени белоснежные скалы окутывают густы морские туманы, которыми славится Англия.
2. Вечные темы
Темы для разговора с англичанином.
Есть ряд тем, которые англичане могут обсуждать часами. Среди этих тем Х-фактор, спорт и погода. Так что, если не знаете, как завязать разговор, отметьте, что уже несколько дней нет дождя или выскажите свое мнение о последнем выпуске английской версии талант-шоу. А вообще англичане очень разговорчивые. У них всегда припасена масса интересных историй из жизни и, если вы не хотите испортить отношения с собеседником, придется слушать его, не перебивая.
3. Строжайший запрет
Запрещено свешивать кровать с окна.
Законы Соединённого Королевства очень суровы и нарушить их не стоит. Один из них запрещает свешивать кровать из окна. Хотя, в законе нет ничего странного, ведь действительно, кровати место в спальне, а не за окном.
4. Экономия воды
Экономия каждой капельки воды.
Услуги водоснабжения в Англии очень дорогие. Среднестатистический житель Соединенного Королевства настоящий маньяк экономии. В то время, как мы, россияне, давно пользуемся смесителями и наполняем ванны до краев, англичане экономят каждую капельку. В их ваннах только раздельные краны для горячей и холодной воды, а посуду они вообще моют в тазу с водой и моющим средством, а потом прямо в мыле отправляют в сушилку.
5. Половые привычки
Передвижения по дому.
Если вы трепетно относитесь к чистоте своего дома, в Великобритании вам придется нелегко. В этой стране вообще никто не заморачивается с переобуваниями и спокойно ходят по дому в уличной обуви. Оставить ботинки в прихожей их может заставить только сильный ливень.
Более того, никто и не обратит внимание на то, что ребенок ползает по полу, где все ходят ботинках. Для англичан вполне нормально положить куртку на пол в кинотеатре или разрешить ребенку сесть на пол в супермаркете.
6. Еда
Пищевые традиции англичан.
Вопреки убеждениям, большинство англичан не едят овсянку на завтрак. Никакой каши, завтраки в Великобритании – это тяжелая и жирная пища: жаренные сосиски, грибы, бекон, бобы и яйца.
Вообще английская кухня очень скромна и скучна. Люди здесь питаются без изысков, да и сам процесс готовки не любят. Дружеские встречи чаще устраивают в ресторанах, но если все-таки пригласили в гости, то скорее всего вас накормят картошкой или бобами с сосисками.
7. Кто последний?
Этикет британской очереди.
Британские антропологи выяснили, что около года жизни их соотечественники проводят, стоя в очередях. Более того, многие люди искренне считают, что у англичан есть дар, создавать очереди на ровном месте. Как бы там ни было, есть очередь, значит есть и правила поведения в ней. Дожидаясь своего часа поток людей стоит спокойно, не кричат и не толкаются. Если кто-то нарушает порядок, его мигом исключать из колонны.
Примечательный факт: в последние годы появились люди, которые не прочь постоять в очереди за вас. Сделают они это за вознаграждение в 20 фунтов в час.
8. Тонкий юмор
Специфический английский юмор.
О британских шуточках слагают легенды. Многие искренне уверены, что английский юмор тупой, плоский и абсолютно не смешной. Однако, такое утверждение ошибочное. По правде говоря, английский юмор настолько тонкий, ироничный, специфичный, что понять его могут только британцы. Кроме того, трудности с пониманием шуток часто возникают из-за не слишком глубокого знания языка.
9. Барная культура
Пабы Великобритании.
Нигде в мире так не любят пабы, как в Великобритании. Большинство людей ходят в них чуть ли не каждый день после работы. Чаще всего люди посещают заведение в своем квартале. В таких пабах все всех знают, а бармен является владельцем заведения, официантом и уборщиком в одном лице.
В таких пабах не принято оставлять на чай, но посетители часто угощают бармена напитками. Посетители питейных заведений, приходят туда не только пропустить стаканчик, но и посмотреть футбол и пообщаться с товарищами. Кстати, залетным гостям страны стоит знать, что показывать бармену два пальца ладонью к себе – неприлично. В Англии это считается пошлым жестом, который может не на шутку оскорбить персонал и гостей заведения.
10. Друзья-товарищи
Трудности перевода и друзья, которые не друзья.
У нас есть друзья, товарищи, знакомые, приятели, коллеги, соотечественники, а у британцев только «friend» и «mate», что означает «друг» и «напарник». Таким образом среднестатистический британец назовет «другом» и друга детства, и соседа, и продавца местной лавки и бармена, с которым перекинулся парой слов. Стоит учитывать это, если хотите разобраться в чьих-то связях.
11. Вежливость королей
Британская вежливость.
Вежливость у англичан в крови. Действительно, Великобритания – страна монархов, джентльменов и настоящих леди. Иногда их вежливость даже раздражает. Действительно, в любом заведении вас встретят с радушной улыбкой, но в итоге вам придется также вежливо выслушивать массу ненужной информации, советов и рекомендаций. Приезжим стоит знать, что в разговоре с англичанином много «спасибо», «пожалуйста» и «извините» просто не бывает.
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