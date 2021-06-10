Как хоронили русских монархов и почему их не предавали земле

Французский фразеологизм noblesse oblige дословно можно перевести как «благородное положение обязывает». Как никого другого, это выражение касается представителей правящих династий. Во все времена царственным особам было суждено не только при жизни возвышаться над своими подданными. Даже их уход в вечность и погребение отличались от того, как это происходило с простыми смертными.
Особенности церемониала монарших похорон в Московском царстве и Российской империи
Кончина Петра Великого. Б. Чориков./Фото: петр1.рус
Издавна уход в мир иной членов правящих династий сопровождался особыми ритуалами. В допетровские времена перед кончиной царь принимал постриг в монашескую схиму. О смерти монарха извещал колокольный звон, по которому во дворец приходили бояре, родные и близкие покойного. После прощания гроб переносился в домовую церковь, где над обряженным в царское одеяние усопшим круглосуточно читалась Псалтирь и дежурили священнослужители и бояре.
Специальные гонцы разносили весть о случившемся во все концы страны. Они же развозили по храмам и монастырям деньги для ежедневных панихид, которые служились в течение сорока дней. После этого совершалось погребение. Похоронное шествие возглавляли представители духовенства, за которыми следовали члены монаршей семьи и бояре. За ними шли простые люди, для которых не существовало субординации по чинам и званиям. Царская могила накрывалась каменной плитой.
В эпоху правления Петра I реформам подверглись не только политика и экономика станы, но и церемония похорон монарших особ. Церковный православный чин погребения не претерпел изменений, а вот его гражданская составляющая стала более европеизированной, более пышной и торжественной, во многом заимствованной из традиций немецких княжеств. Монашеский постриг монарха был не обязательным. При дворе объявлялся траур, в течение которого дамам надлежало появляться во дворце в черных одеждах, а мужчинам – с траурными повязками на рукаве. В случае смерти императора или императрицы этот срок составлял год, великих князей и княгинь – три месяца.
Чем занималась Печальная комиссия. Мар
Погребальная зала Петра I во втором Зимнем дворце А. Ростовцев./Фото: петр1.рус
шрут и порядок следования процессии
Организационными вопросами, связанными проведением похорон коронованных особ, занималась так называемая Печальная комиссия. Она назначалась императорским указом и возглавлялась высшими придворными чинами. Гроб с телом усопшего правителя устанавливался в Тронном зале Зимнего дворца, оформление которого, как и Петропавловского собора, поручалось выдающимся художникам и архитекторам. Печальная комиссия разрабатывала порядок прощания с монархом и проводов его в последний путь. В этом документе подробно указывался маршрут следования похоронной процессии, а также количество и состав участников церемонии (так, например, на похороны Петра I было приглашено более десяти тысяч человек различных сословий и рангов).
Церемониал перенесения тела печатался как на русском, так и на нескольких иностранных языках и рассылался во все посольства, а также всем приглашённым на траурные мероприятия. О дате и времени начала траурного шествия извещалось заранее. Это делали уполномоченные Печальной комиссией герольды на всех площадях, главных улицах и перекрёстках города. Для выполнения этой миссии им полагалось быть в полном обмундировании с черным флёровым шарфом через плечо и флёровыми повязками, обозначающими глубокий траур. Сопровождались герольды трубачами и конными гвардейцами.
О начале церемонии извещали пушечные выстрелы. По первому сигналу всем участникам шествия надлежало собраться в указанных им местах, по второму – выстроиться в порядке следования. По третьему процессия начинала движение, сопровождаемое перезвоном церковных колоколов и пушечными выстрелами. Впереди двигались конные гвардейцы, литаврщики и трубачи, за ними – придворные кавалеры. Следующими шествовали депутаты от различных сословий, представители учебных заведений, члены Сената и Государственного совета. Далее церемониймейстеры несли знамёна и гербы областей и большой государственный герб, а также императорские регалии и ордена.
Траурную колесницу везли лошади в черных попонах. Если хоронили императора, лошадей было 8, если великого князя – 6. Перед колесницей шли представители высшего духовенства и певчие, а за ней – наследник, великие князья. Женщины царской династии ехали в каретах. Замыкал шествие отряд конной гвардии. В каждой церкви по пути следования процессии служилась краткая заупокойная лития. Прибывший к месту упокоения венценосца кортеж встречали члены Святейшего синода. Император и великие князья вносили гроб в Петропавловский собор, у входа в который выставлялся почётный караул.
Где покоятся русские князья и цари
Некрополь Архангельского собора. /Фото: upload.wikimedia.org
Последним пристанищем большинства князей и царей государства Российского допетровской эпохи стал Архангельский собор московского Кремля. Здесь в украшенных искусной резьбой саркофагах из белого камня покоятся останки более пятидесяти представителей родов Рюриковичей и Романовых – двух правящих династий России. Первое захоронение – князя Ивана Калиты – учёные-историки датируют 1340 годом.
После того, как державу возглавил первый Император Всероссийский, усыпальницей правителей стал Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Не попал в эти стены только юный император Пётр II, внук Петра I. В 1730-м 14-летний правитель скончался в Москве от оспы, и его тело решено было не перевозить в Санкт-Петербург, а похоронить в Архангельском соборе.
Почему русских царей не хоронили в земле
Гробницы царской династии Романовых в Петропавловском./Фото: peterburg.center соборе в Санкт-Петербурге./Фото:
Император – помазанник Божий. Это во все времена было непреложной истиной. Потому вполне закономерно, что и после смерти он должен быть ближе к небесам, чем простолюдины, и опустить тело государя в землю означало принизить его социальное положение. Для правителя – не кладбищенская могила, а роскошная усыпальница-склеп.
Большинство историков склоняются к тому, что практика погребения членов царствующих династий в специальных гробницах восходит к традициям Византии, оказавшей большое влияние на Древнюю Русь. Одним из первых подражаний этим обычаям является захоронение киевского князя Ярослава Мудрого – монолитный каменный саркофаг. Московские князья и цари также стремились и после смерти подчеркнуть монарший статус, не только свою Богом данную власть, но и духовную святость. С этой целью в качестве будущих усыпальниц часто строились храмы, а захоронения в них оформлялись аналогично могилам высшего духовенства.
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