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14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Бамбук как материал экологичен и является возобновляемым источником, который быстро растет. Древесина бамбука идеально подходит для изготовления любых видов мебели, так как ее легко резать, ремонтировать и обрабатывать.

Бамбук обладает большой выносливостью в любых условиях и сохраняет свой внешний вид долгие годы. Кроме того, он, естественно, прочнее, чем другие доступные традиционные лиственные породы, и очень экологичен: он растет естественным путем без использования химикатов и удобрений.

Помните, что уже сегодня вы можете начать делать мебель из бамбука, вам стоит приобрести бамбуковый ствол в любом крупном строительном магазине и иметь минимальный набор инструментов, а крутые идеи с нас! Мы собрали 14 примеров мебели, которые вдохновят вас.

Большая вешалка для ванной комнаты с местом для полотенец

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Минималистичный стеллаж с четырьмя полочками

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Бамбуковая перегородка для зонирования пространства в комнате

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Терраса в стиле бохо с бамбуковой мебелью

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Яркая обеденная зона в средиземноморском стиле

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Расслабляющая терраса с большой бамбуковой кушеткой

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Небольшой складной бамбуковый столик - отличная идея для внутреннего или внешнего пространства

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Гамак для сада из бамбукового ствола

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Бамбуковая вешалка для белья

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Садовый стол, объединенный со скамейками

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Квадратная настенная полка из бамбука

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Сказочная веранда в скандинавском стиле с бамбуковой мебелью

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Прекрасный бамбуковый шезлонг с нейтральными и пастельными подушками

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Классная и простая бамбуковая мебель с приглушенными подушками и бамбуковой ширмой

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Соединение бамбуковых стволов

Стойте! Перед тем, как вы сорветесь в магазин, мы хотим показать вам основные бамбуковые соединения, без которых создание мебели просто невозможно.

Ниже представлены 5 соединений, чередуя которые вы сможете воплотить в жизнь любой проект.

1. Одним из самых простых бамбуковых соединений является крепление при помощи отверстий и веревки

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

2. Вариант крепления с бамбуковым колышком

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

3. Соединение при помощи ключевого сустава

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

4. Этот шарнир представляет собой привязанную опору

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

5. Данное соединение используется для стыковки стволов разного диаметра

14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

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