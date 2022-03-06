14 Крутых идей мебели из бамбука и способы соединения стволов

Бамбук как материал экологичен и является возобновляемым источником, который быстро растет. Древесина бамбука идеально подходит для изготовления любых видов мебели, так как ее легко резать, ремонтировать и обрабатывать.
Бамбук обладает большой выносливостью в любых условиях и сохраняет свой внешний вид долгие годы. Кроме того, он, естественно, прочнее, чем другие доступные традиционные лиственные породы, и очень экологичен: он растет естественным путем без использования химикатов и удобрений.
Помните, что уже сегодня вы можете начать делать мебель из бамбука, вам стоит приобрести бамбуковый ствол в любом крупном строительном магазине и иметь минимальный набор инструментов, а крутые идеи с нас! Мы собрали 14 примеров мебели, которые вдохновят вас.
Большая вешалка для ванной комнаты с местом для полотенец
Минималистичный стеллаж с четырьмя полочками
Бамбуковая перегородка для зонирования пространства в комнате
Терраса в стиле бохо с бамбуковой мебелью
Яркая обеденная зона в средиземноморском стиле
Расслабляющая терраса с большой бамбуковой кушеткой
Небольшой складной бамбуковый столик - отличная идея для внутреннего или внешнего пространства
Гамак для сада из бамбукового ствола
Бамбуковая вешалка для белья
Садовый стол, объединенный со скамейками
Квадратная настенная полка из бамбука
Сказочная веранда в скандинавском стиле с бамбуковой мебелью
Прекрасный бамбуковый шезлонг с нейтральными и пастельными подушками
Классная и простая бамбуковая мебель с приглушенными подушками и бамбуковой ширмой
Соединение бамбуковых стволов
Стойте! Перед тем, как вы сорветесь в магазин, мы хотим показать вам основные бамбуковые соединения, без которых создание мебели просто невозможно.Ниже представлены 5 соединений, чередуя которые вы сможете воплотить в жизнь любой проект.
1. Одним из самых простых бамбуковых соединений является крепление при помощи отверстий и веревки
2. Вариант крепления с бамбуковым колышком
3. Соединение при помощи ключевого сустава
4. Этот шарнир представляет собой привязанную опору
5. Данное соединение используется для стыковки стволов разного диаметра
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