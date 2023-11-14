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10 малоизвестных фактов о китайской опере, которая пока остаётся загадкой для всего мира



Древняя, яркая, живая...

Древняя, яркая, живая...

Китайская опера считается национальным сокровищем Поднебесной, а 2014 году ЮНЕСКО включила китайскую оперу в список Всемирного культурного наследия. Этот вид искусства уходит корнями в XVIII век. Китайская опера – синтез пения, стилизованного действа, пантомимы, диалогов, танцев и акробатического боя. Мы собрали 10 малоизвестных факто о китайской опере – интереснейшем и неоднозначном виде восточного искусства, которое остаётся для европейцев тайной за семью печатями.



1. Китайская опера


У китайской оперы 360 видов.

У китайской оперы 360 видов.

 

Существует более 360 видов китайской оперы. Самыми известными являются пекинская, кантонская, хэнанская, хуанмэйская, шаосинская и пинцзюйская оперы.

2. Цвета грим-масок


Цвета грим-масок символизируют чувства.

Цвета грим-масок символизируют чувства.

 

Цвета грим-масок персонажей символизируют чувства. Белый - зловещесть, злость, хитрость, предательство и подозрительность. Обычно белые грим-маски носят злодеи. Зеленый - импульсивность, жестокость, отсутствие самообладания или самоконтроля. Красный — храбрость и лояльность. Черный - грубость, жестокость или беспристрастность. Желтый - амбициозность, жестокость, ум.

3. Шаблоны и архетипы


Персонажи в опере создаются по шаблонам и архетипам.

Персонажи в опере создаются по шаблонам и архетипам.

 

Персонажи в большинстве пьес — это шаблоны и архетипы. По любому персонажу с первого на него взгляда можно наперед приблизительно узнать, каков будет его характер и действия в пьесе.

4. Аллюзия


Аллюзия в китайской опере.

Аллюзия в китайской опере.

 

Постановки в китайской опере основаны на аллюзии.Такие действия, как катание на лошади, гребля на лодке или открытие двери символизируются с помощью жестов, движений ног и других движений тела.

5. Костюмы актеров


Костюмы передаются от учителя к ученику.

Костюмы передаются от учителя к ученику.

 

Костюмы актеров в китайской опере стоят очень дорого, поэтому обычно передаются от учителя к ученику. Некоторые люди все еще до сих пор выступают в костюмах 1940-х годов.

6. Спецэффекты и трюки


Выдувание огня в шанхайской опере.

Выдувание огня в шанхайской опере.

 

В постановках шанхайской оперы обычно применяются специальные эффекты и трюки. Чаще всего можно увидеть жонглирование, акробатику или выдувания огня.

7. Грим


Грим - костная мука и три часа в гримерке.

Грим - костная мука и три часа в гримерке.

 

Процесс нанесения грима перед спектаклем может занять до трех часов, причем грим наносят несколькими слоями. В древние времена для грима использовали костную муку.

8. Лишь один образ


Кантонская опера - один персонаж в карьеру.

Кантонская опера - один персонаж в карьеру.

 

Как известно, практически во всех видах искусства люди совершенствуются в течение всей жизни. Исполнители в Кантонской опере изучают одного персонажа и вживаются в роль в течение всей своей карьеры.

9. Только мужчины


Мужчины в театре исполняют женские роли.

Мужчины в театре исполняют женские роли.

 

В Древнем Китае в театре могли играть только мужчины. В комедийных операх мужчины до сих пор исполняют женские роли.

10. Гендерное неравенство


Женщинам всегда платят больше.

Женщинам всегда платят больше.

 

Китайская опера - одно из немногих рабочих мест в Поднебесной, где женщинам всегда платят больше, чем мужчинам.

БОНУС
Национальный театр в Пекине.

Национальный театр в Пекине.

 







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