10 малоизвестных фактов о китайской опере, которая пока остаётся загадкой для всего мира

Древняя, яркая, живая...
Китайская опера считается национальным сокровищем Поднебесной, а 2014 году ЮНЕСКО включила китайскую оперу в список Всемирного культурного наследия. Этот вид искусства уходит корнями в XVIII век. Китайская опера – синтез пения, стилизованного действа, пантомимы, диалогов, танцев и акробатического боя. Мы собрали 10 малоизвестных факто о китайской опере – интереснейшем и неоднозначном виде восточного искусства, которое остаётся для европейцев тайной за семью печатями.
1. Китайская опера
У китайской оперы 360 видов.
Существует более 360 видов китайской оперы. Самыми известными являются пекинская, кантонская, хэнанская, хуанмэйская, шаосинская и пинцзюйская оперы.
2. Цвета грим-масок
Цвета грим-масок символизируют чувства.
Цвета грим-масок персонажей символизируют чувства. Белый - зловещесть, злость, хитрость, предательство и подозрительность. Обычно белые грим-маски носят злодеи. Зеленый - импульсивность, жестокость, отсутствие самообладания или самоконтроля. Красный — храбрость и лояльность. Черный - грубость, жестокость или беспристрастность. Желтый - амбициозность, жестокость, ум.
3. Шаблоны и архетипы
Персонажи в опере создаются по шаблонам и архетипам.
Персонажи в большинстве пьес — это шаблоны и архетипы. По любому персонажу с первого на него взгляда можно наперед приблизительно узнать, каков будет его характер и действия в пьесе.
4. Аллюзия
Аллюзия в китайской опере.
Постановки в китайской опере основаны на аллюзии.Такие действия, как катание на лошади, гребля на лодке или открытие двери символизируются с помощью жестов, движений ног и других движений тела.
5. Костюмы актеров
Костюмы передаются от учителя к ученику.
Костюмы актеров в китайской опере стоят очень дорого, поэтому обычно передаются от учителя к ученику. Некоторые люди все еще до сих пор выступают в костюмах 1940-х годов.
6. Спецэффекты и трюки
Выдувание огня в шанхайской опере.
В постановках шанхайской оперы обычно применяются специальные эффекты и трюки. Чаще всего можно увидеть жонглирование, акробатику или выдувания огня.
7. Грим
Грим - костная мука и три часа в гримерке.
Процесс нанесения грима перед спектаклем может занять до трех часов, причем грим наносят несколькими слоями. В древние времена для грима использовали костную муку.
8. Лишь один образ
Кантонская опера - один персонаж в карьеру.
Как известно, практически во всех видах искусства люди совершенствуются в течение всей жизни. Исполнители в Кантонской опере изучают одного персонажа и вживаются в роль в течение всей своей карьеры.
9. Только мужчины
Мужчины в театре исполняют женские роли.
В Древнем Китае в театре могли играть только мужчины. В комедийных операх мужчины до сих пор исполняют женские роли.
10. Гендерное неравенство
Женщинам всегда платят больше.
Китайская опера - одно из немногих рабочих мест в Поднебесной, где женщинам всегда платят больше, чем мужчинам.
БОНУС
Национальный театр в Пекине.
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