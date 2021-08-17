Средневековая финансовая пирамида, которая обрушила экономику Нидерландов: Тюльпаномания

Гендрик Пот, «Колесница Флоры», (около 1640 года). Аллегорическая картина, высмеивающая простаков-спекулянтов. Повозка с богиней цветов и её спутниками в шутовских колпаках с тюльпанами катится под уклон в пучины моря. За ней бредут ремесленники, забросившие орудия своего труда в погоне за лёгкими деньгами

Тюльпаны разных видов, рисунок 1647 года. В те времена стало очень модным рисовать тюльпаны. Так люди пытались сохранить память об их хрупкой красоте, а после лавинообразного повышения цен рисунки стали более дешевым заменителем самих цветов, которые начали стоить целое состояние.

Пестролепестные тюльпаны 1630-х годов. Слева – «Semper Augustus» (листы каталога тюльпанов из Нидерландского историко-экономического собрания)

Жан-Леон Жером, «Тюльпановое безумие», 1882 год. На фоне силуэта мирного голландского Харлема развернулись аллегорические «боевые действия» - солдаты вытаптывают поля тюльпанов.

«Торговец и тюльпаноман», картина-карикатура середины XVII века

«Аллегория тюльпаномании» (картина-карикатура 1640-х годов)

Якоб Маррель «Натюрморт с цветами и насекомыми на деревянном столе»