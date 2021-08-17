Средневековая финансовая пирамида, которая обрушила экономику Нидерландов: Тюльпаномания

Экономисты и историки до сих пор спорят о том, что это было – пирамида, спекулятивный пузырь или один из первых экономических кризисов, и были ли его последствия настолько катастрофическими для страны. Все соглашаются лишь в одном, тюльпаномания настолько поразила общество, что подкосила его этические основы. Политический климат в Голландии с тех пор уже никогда не был прежним. Этот пример, вошедший во все учебники, вспоминают сегодня, когда анализируют перспективы криптовалют.
Эта история произошла в Нидерландах в 1636—1637 годы. В те времена тюльпановая лихорадка захватила несколько стран – Франция и Германия также поддались очарованию удивительного цветка, недавно завезенного с востока и прижившегося на легких плодородных почвах Европы. Однако именно в Голландии эта «болезнь» достигла такого впечатляющего размаха, что стала первым в истории человечества примером экономической аномалии.
Гендрик Пот, «Колесница Флоры», (около 1640 года). Аллегорическая картина, высмеивающая простаков-спекулянтов. Повозка с богиней цветов и её спутниками в шутовских колпаках с тюльпанами катится под уклон в пучины моря. За ней бредут ремесленники, забросившие орудия своего труда в погоне за лёгкими деньгами
Интересно, что причиной лихорадки в равной степени стали жажда наживы и любовь к прекрасному. Дело в том, что завезенные в середине XVI века из Османской империи тюльпаны в Европе очень быстро подверглись селекции, которая сильно видоизменила цветок. Он при этом утратил аромат, но приобрел известную нам форму, стал больше размером и, самое главное, началась игра с окрасками. Характерной особенностью этого растения является склонность к мутациям – получить по-новому выглядящий цветок можно буквально за несколько сезонов. Так садовники очень быстро вывели двухцветные сорта. Цветы обычного вида стоили недорого, но новинки становились предметом поиска и коллекционирования – всем хотелось обладать редкими диковинами.
Тюльпаны разных видов, рисунок 1647 года. В те времена стало очень модным рисовать тюльпаны. Так люди пытались сохранить память об их хрупкой красоте, а после лавинообразного повышения цен рисунки стали более дешевым заменителем самих цветов, которые начали стоить целое состояние.
Однако самое интересное было впереди. В 1580-м году Карл Клаузиус, один из самых авторитетных селекционеров Европы, впервые наблюдал явление пестролипестности. В каждой сотне луковиц одна или две неожиданно перерождались – их цвета смешивались в прихотливом рисунке. Эта невиданная красота поразила людей. Подогревал интерес еще и тот факт, что механизм явления так и остался неизвестным, и получить новые луковицы такого вида целенаправленно, несмотря на многочисленные опыты, не получалось. Элемент неожиданности и крайняя редкость явления, конечно, взвинтили цены. Эти цветы, их стали называть «Адмиралами» и «Генералами», просто свели любителей тюльпанов с ума. Сегодня ученые поняли, что причиной такого перерождения является цветочный вирус тюльпановой мозаики, но в те времена, в погоне за сверхприбылью, люди могли только закладывать все новые поля тюльпанов, в надежде на случайное получение разноцветной «химеры». Самым известным тюльпаном такого вида стал «Semper Augustus» («Август навсегда»). Документально зафиксировано, что за одну луковицу в 1625 году просили 1000 гульденов. А это, для сравнения, тогда соответствовало 10 кг серебра или зарплате ремесленника за три года. Так садоводство превратилось в азартное занятие, сродни золотоискательству.
Пестролепестные тюльпаны 1630-х годов. Слева – «Semper Augustus» (листы каталога тюльпанов из Нидерландского историко-экономического собрания)
Просвещенные европейцы тех времен наслаждались тюльпанами как произведениями искусства. Каждый цветок был одновременно и даром природы, и творением человеческих рук, и счастливой случайностью. Эстетизм и тяга к коллекционированию редкостей в данном случае дали первичный толчок. Известно, что из 21 участника первого тюльпанового аукциона в 1625 году, о котором сохранились подробные записи, только пятеро занимались тюльпанами профессионально, зато 14 покупателей были известны как собиратели картин. Однако причиной дальнейших событий, несомненно, стали жажда наживы и ожидание сверхприбылей.
Жан-Леон Жером, «Тюльпановое безумие», 1882 год. На фоне силуэта мирного голландского Харлема развернулись аллегорические «боевые действия» - солдаты вытаптывают поля тюльпанов.
То, что происходило дальше, описано практически во всех учебниках экономики. Этот пример стал классическим. Цены на луковицы неуклонно росли, и их стали покупать уже не для посадки, а для перепродажи. Тем более, что с 1634 года в торговле тюльпанами голландцы стали широко использовать продажу контрактов на поставку луковиц в будущем (фьючерсы). Так как большую часть года луковицы находятся в земле, а торги хотелось проводить постоянно, их стали перепродавать «заочно» и многократно. Такими спекуляциями, из-за огромных прибылей, стали заниматься не только профессионалы, но и простые люди. Летом 1636 года во многих городах, расположенных в районах традиционного тюльпанового промысла, начались «народные» торги. Тюльпаномания охватила всю страну. Однако широко тиражируемые данные о заложенных домах и целых фермах, обмениваемых на одну-единственную луковицу, на сегодняшний день кажутся историкам преувеличенными.
«Торговец и тюльпаноман», картина-карикатура середины XVII века
Пик лихорадки пришелся на октябрь 1636 - февраль 1637 года. За эти месяцы цены на луковицы, которые и так уже были заоблачными, сначала взлетели, подорожав в 20 раз, но затем еще быстрее упали – пузырь лопнул. На рынке началась паника. Множество людей остались с тюльпановыми контрактами на руках, но выкупать луковицы они теперь не хотели. Начались многолетние тяжбы, и осознание нарушенных обязательств было, пожалуй, наиболее тяжелым из последствий.
«Аллегория тюльпаномании» (картина-карикатура 1640-х годов)
Раньше экономические связи в Европе во многом держались на доверии. Торговцы были особой гильдией, в которой человек, не выполнивший свои обязательства, становился изгоем и несомненно покидал эту сферу деятельности. Теперь же многочисленные отказы от оплаты показали, насколько эфемерными были такие отношения. Голландское общество, с его строгой деловой этикой, впервые пережило настоящий кризис доверия, и это отразилось на развитие торговых отношений в дальнейшем. Что же касается экономики страны в целом, то, по мнению современных исследователей этого вопроса, она не так уж сильно и пострадала. В последующие годы цены на луковицы постепенно выровнялись, и цветоводство стало одной из ведущих отраслей хозяйства Голландии. Несомненно, что тюльпан очень крепко «врос» и в культуру этой страны. Тюльпаномания многому научила людей, но не отбила у них охоту наслаждаться прекрасным совместным творением природы и человека.
Якоб Маррель «Натюрморт с цветами и насекомыми на деревянном столе»
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