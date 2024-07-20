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Простое средство, которое очень любит спатифиллум

Чтобы спатифиллум рос и развивался нормально, ему нужно создать подходящие условия. В противном случае кончики листьев начинают сохнуть, а растение совершенно перестаёт цвести. Почему чаще всего так происходит?
И как исправить ситуацию? На самом деле, в этом нет абсолютно ничего сложного! Чуть ниже расскажем об одном простом, домашнем, полностью натуральном средстве, которое очень любит спатифиллум.




Почему спатифиллум плохо растёт?



Главная причина, по которой спатифиллум чувствует себя некомфортно — это неподходящий грунт. Как правило, у многих он растёт в нейтральном грунте или даже в огородной земле. Однако это не совсем правильно. Спатифиллум предпочитает слабокислую почву.


Подкисление почвы



Каждый человек может обеспечить спатифиллуму комфортную среду обитания! Для этого возьмите обыкновенную лимонную кислоту.



Добавьте 1 ч. л. на 1 л воды, размешайте, чтобы кристаллы полностью растворились. Поскольку лимонная кислота не задерживается в грунте надолго, то такую процедуру нужно проводить хотя бы периодически — например, 1 раз в 2 недели.



В среднем на 4 л горшок должно уйти около 300-400 мл такой подкормки. Грунт будет слегка подкислен, и спатифиллум станет чувствовать себя гораздо лучше!



Как видите, в этом нет никакой сложности. Однако если вы хотите, чтобы спатифиллум хорошо себя чувствовал, нормально рос и развивался, а также цвёл — подкормка лимонной кислотой ему просто необходима!



Удобряйте свои любимые цветы и ухаживайте за ними без особого труда. Ведь это совсем не сложно!
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подкормка
Спатифиллум

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