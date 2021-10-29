Вязание вещей для девочки 1-2 года спицами: простые и красивые модели

Рукоделие может приносить большое удовольствие, особенно, если результат выйдет таким, каким вы его и представляли себе. Вязать спицами – это целое искусство, и наряды, которые связаны своими руками всегда выходят замечательными. Многие женщины пытаются научиться этому искусству, когда находятся в отпуске по уходу за ребенком.

И, конечно же, в первую очередь они вяжут одежду для своих маленьких деток. Любая такая вещица будет смотреться мило на малышах. Далее изучим, как связать одежду на девочку 1-2 лет из красивой качественной пряжи.

Как связать спицами одежду на девочку 1-2 лет: вязаная кофточка спицами

Чтобы получилась кофточка, не похожая на другие, нужно в процессе создания модели вносить некоторые изменения. Тогда ваша одежда не будет похожа на другие, к тому же, вы учтете все мелочи при ее вязании, сделаете вещь, которая идеально сядет на малыша.

Дальше будет представлен мастер-класс по вязанию кофточки для малышки спицами. По размеру изделие подойдет на девочку 1-2 года. Для вязания изделия используют узор косы и платочную гладь.

Платочная гладь вяжется лицевыми петлями и в лицевых рядах, и в изнаночных. Для вязания планки используют узор резинка (две лицевые, две изнаночные петли).

Для вязания кофточки вам понадобится:

Серая пряжа (состав: шерсть, акрил)

Ножницы, спицы

Пуговицы, булавка для удерживания петель, чтобы связать узор косы

Вспомогательная спица.

Кофта косами

Вязать кофту для девочки надо по выкройке, представленной ниже. Размеры изделия могут разниться, потому лучше измерить ребенка и построить свою схему выкройки.

Выкройка кофты

ВАЖНО: Толщина ниток для вязания разнится, потому, чтобы узнать, сколько петелек в 1 сантиметре полотна, вам необходимо вначале провязать пробный вариант. Квадрат 10 на 10 и самостоятельно посчитать математически, сколько петель в 1 сантиметре.

Как связать спицами одежду на девочку 1-3 лет, в частности, как связать кофту?

Начинайте вязание с низа. Для этого провяжите пять сантиметров вверх резинкой 2 на 2. Потом вяжите спинку узором косы и лицевой гладью. Узор косы представлен ниже на рисунке. Где пустые клеточки — это лицевые петли. А клеточки с кружочками – это изнаночные петельки. Провяжите рукава по схеме-выкройке, представленной выше, оформите горловину, убавляя и прибавляя петли. А перед уже нужно вязать на трех спицах. Так как там будет две детали. Планку свяжите отдельно, резинкой два на два. С одной стороны сделайте отверстия для пуговиц. Воротник тоже свяжите резинкой.

В конце пришейте планочку, воротник, пуговицы. А украсить кофту можно симпатичным цветком, который очень просто связать крючком или же помпонами, аппликацией и т.п.

Узор косы

Маленькие косички на кофточке вяжутся по той же схеме, что и большие, только для них понадобится меньшее число петелек в раппорте.

Как связать спицами одежду на девочку 1-2 лет: вязаное платье

Большинство мамочек старается нарядить свою девочку в самые лучшие вещи. Хорошо смотрятся на малышках вязаная одежда. Да и проблем с такими нарядами меньше, их не нужно гладить, если одежда связана из качественных ниток, то она не теряет формы, стирается в машинке-автомат, быстро сохнет. Вот такое красивое платье сможет связать любая мамочка, если найдет немного времени и разберется в схеме.

Платье вязаное на спицах для девочки

Есть много других моделей в интернете. Можно также узнать, как связать спицами одежду на девочку 1-2 лет с разными схемами узоров и выкройками. Но, когда вы изучите, как связать это простое платье, то сможете создать и более сложные модели. С легкостью разберетесь потом и в любых сложных узорах.

Итак, для вязания вам потребуется купить:

Пряжу розового цвета или другого оттенка

Пуговицы, ножницы

Спицы нужного размера.

Процесс:

Начните работу со спинки платья. Наберите для низа нужное количество петелек. И вяжите лицевыми петлями и в лицевом, и в изнаночной ряду. Вяжите так два сантиметра. Оформляем красивые зубчики для подгиба платья, чтобы низ не заворачивался в трубочку. Вяжите кромочную, потом лицевую петлю, две вместе, накид. До конца ряда чередуйте две вместе и накид, последнюю провяжите изнаночной петелькой. После опять вяжите два сантиметра лицевой гладью. Провяжите четыре рядочка платочным узором. Далее переходите к узору ромбы, его вяжут по схеме, представленной выше. Ромбы следует распределять равномерно по всему полотну спинки. После того, как свяжите ромбы, опять платочной вязкой вяжите четыре рядка, чтобы получилась полоска. После вяжите деталь спинки лицевой гладью. Оформите пройму рукава и горловину убавлением, закрытием петелек. И сделайте покатый плечевой срез. Перед вяжется аналогично спинке. Единственно, что разнится – это размер горловины. Спереди она должна быть немного глубже. Размер делайте такой, чтобы туда свободно проходила голова ребенка. Рукава вяжите по схеме, представленной ниже на рисунке. Наберите на спицы сразу два рукава, чтобы у вас получились симметричные детали. Для этого понадобится сразу два клубочка пряжи. И провязывайте спицой, то один, то другой рукав поочередно, постепенно прибавляя петельки. Вначале вяжите резинкой 2 на 2, 2-3 сантиметра, после лицевой гладью, четыре ряда платочной, узор ромбы, опять четыре ряда платочной. Основные полотна деталей провязывайте лицевой гладью до самого верха.

Вязание для девочки 1-2 годика

Остается теперь только сделать сборку из уже готовых деталей платья. Вначале пришейте с изнаночной стороны перед и спинку плечевыми срезами друг к другу, потом боковые части пришейте. Аккуратно соедините швами боковые части рукавов, пришейте их к проймам. Еще, чтобы горловина была до конца оформлена, следует связать кайму резинкой 1 на 1 и пришить ее. Для украшения используйте бисер. Особенно красиво будет смотреться платье, если вы бисером вышлете верх изделия. И еще, не забудьте подшить низ на уровне узора – две петли вместе, один накид. У вас получится красивый низ зубцами.

Как связать спицами одежду на девочку 1-2 лет: вязаный свитер

Дальше рассмотрим, как связать спицами одежду для девочки 1-2 лет, а именно нарядный розовый свитер. Не все дети любят воротники под горлышко, потому этот свитер без воротника-трубы. Если же вы желаете связать высокий воротник, то делайте его шире и вяжите обыкновенной резинкой 1 на 1.

Вязаная вещь руками мамы или бабушки будет согревать малышку и радовать своей красотой. Свитер благодаря украшениям на плечиках выглядит нежно и очень нарядно. Когда начнете вязать изделие, корректируйте размеры под своего ребенка.

Нарядный розовый свитерок на девочку 1-2 лет

Для процесса понадобится:

Нити розового цвета 150-225 граммов

Спицы нужного размера, который указан на маркировке пряжи

Иголка, нитки для сшивания деталей.

Для вязания будут использоваться несколько узоров. Основной узор – платочная вязка, точнее и изнаночные, и лицевые ряды провязывайте лицевыми петлями. Еще для оформления рукавов и низа изделия нужно будет несколько рядов провязать гладью (лицевые ряды лицевыми петельками, а изнаночные изнаночными петлями), Чтобы внизу получились зубчики, провяжите ряд таким способом: две петли вместе лицевой, накид (и так чередуйте до самого конца ряда).

Регланную линию оформляйте узором листки, как на схеме ниже:

Схема вязания узора

Процесс вязания:

Начинайте вязать свитер с нижней части. Для этого провяжите два сантиметра лицевой гладью, потом провяжите узором зубчики (две петли вместе лицевой, накид) один ряд и опять два сантиметра лицевой гладью. После вяжите спинку платочной вязкой, пока не довяжите до регланного скоса. И провязывайте петельки, начиная с первого ряда симметрично относительно друг-друга, как на схеме выше с двух боков свитера. Остается теперь оформить горловину и связать кайму точно таким же образом, как в первом пункте, точнее: провяжите 2 см лицевой гладью, после оформите зубчики (две петли вместе, один накид, кроме кромочных) и опять два сантиметра лицевой гладью. Передняя часть свитера вяжется точно также, как и спинка, но глубина выреза горловины, должна быть немного ниже, чем у спинки. Рукава лучше начинать вязать на круговых спицах, так у вас не будет шва. Для этого наберите на спицы необходимое количество петель и свяжите манжету рукава. Манжета вяжется так: вначале провязывается два сантиметра лицевой гладью, потом узор зубчики и опять два сантиметра лицевой гладью. Остальную часть полотна провязывайте платочной вязкой, постепенно, прибавляя петли, чтобы рукава немного стали шире к плечам. Когда начнете оформлять линию реглана, вяжите узор: листки, он представлен на схеме выше.

Далее надо сшить детали свитера. Пришить боковые части спинки и переда, потом аккуратно пришить рукава. Обработать нижнюю часть изделия. Точнее, согнуть низ по линии зубчиков и пришить с изнаночной стороны так нитями, чтобы на лице подворотов не было заметно. Манжеты рукавов и воротник делается по тому же примеру, что и низ свитера. Подгинают два сантиметра вязания и пришивают с изнанки невидимым швом.

Как связать спицами одежду на девочку 1-2 лет: вязаная обувь

Если возникает вопрос, как связать спицами одежду на девочку 1-2 лет, а точнее обувь, то смотрите подробные мастер-классы, представленные ниже на картинках. Там подробно рассказано, как связать спицами пинетки и симпатичные бежевые ботиночки на девочек, в которых будет удобно ходить ребенку по комнате. И если в помещении будет прохладно, то малышка не замерзнет.

Яркие пинетки для девочки

Описание, как связать пинетки для девочки 1-2 лет?

ВАЖНО: Выбирая пряжу для вязания, обратите внимание на следующие нюансы. Нитки надо брать мягкие, не колючие шерстяные, гипоаллергенные и желательно не пушистые. Для разных изделий подойдут акриловые нити, мериносовая шерстяная пряжа, льняные нитки, хлопковые, ангорка, некоторые виды синтетической пряжи. Также желательно подбирать нитки не слишком толстые, на маленькой ножке ребенка обувь, связанная из них будет выглядеть неуклюже. Слишком тонкие нити тоже не практичные, и с ними не всегда удобно работать.

Ботиночки спицами для девочки 1-2 года

Что можно связать спицами девочке – 1 годик: простые и красивые модели, схемы, описание

Дальше будут представлены интересные модели, вязаные спицами для девочек 1-2 года. При их создании необходимо учитывать некоторые правила, тогда вещи будут смотреться очень красиво и малышке будет удобно в них.

Рекомендуется сшивать детали изделий на изнанке, чтобы не было видно никаких швов на лицевой стороне.

Горловину некоторые рукодельницы обвязывают крючком. Для этого набирают аккуратно петельки и вяжут лицевой узор.

Если вы желаете оформить горловину в виде буквы V, то закрывайте петельки примерно в каждом третьем ряду постепенно.

Как уже упоминалось, не используйте нитки плохого качества, неприятную, колючую пряжу. Нити, которые линяют.

Старайтесь не использовать мелкие детали для украшения, тем более бисер, маленькие детки любят пробовать все на вкус. Если украшение будет плохо пришито, то ребенок может его проглотить.

Учитывайте все эти советы и у вас получится создать красивые, качественные изделия для маленьких девочек.

Жакет спицами для ребенка

Юбка спицами для девочки 1-2 годика

Жакет спицами для девочки

Как связать жакет на спицах для девочки 1-2 лет?

Пальто, шапочка для девочки 1-2 годика

Видео: Как связать платье на девочку 1-2 лет (1-я часть)

Видео: Как связать платье на девочку 1-2 лет (2-я часть)

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