Как приготовить лёгкие, сочные и воздушные сырники с румяной корочкой

Сырники – любимое многим блюдо, которое готовят на завтрак практически в каждой семье, подавая с различными добавками от свежих ягод, мёда, варенья до сметаны и всевозможных топпингов. А чтобы творожное лакомство получилось максимально вкусным, как в ресторане – делимся главными секретами приготовления и рецептами от шеф-поваров.
Главные секреты приготовления сырников
Идеальные сырники. \ Фото: bing.com.
1. Успех любого рецепта сырников в первую очередь зависит от качества творога и правильных пропорций всех остальных ингредиентов.
2. Использование творога с более высоким содержанием жира (лучше всего брать девятипроцентный) залог успеха и гарантия того, что сырники не станут сухими и не растекутся.
3. Перетирание творога через мелкое сито может помочь получить однородную и нежную консистенцию. А добавление сметаны в смесь также сделает массу ещё более нежной. Однако важно соблюдать сбалансированные пропорции между ингредиентами, так как слишком большое количество любого из них может негативно сказаться на текстуре и вкусе сырников.
4. В рецептах сырников обычную муку можно заменить манной крупой. Манная крупа имеет слегка ореховый привкус и придаёт смеси большую эластичность, чем мука. Если дать крупе набухнуть в течение тридцати минут в холодильнике, манка также впитает влагу и придаст сырникам дополнительную сочность и аромат. Однако важно использовать в смеси небольшое количество крупы и поэкспериментировать с пропорциями, чтобы добиться желаемой текстуры и вкуса. Использование слишком большого количества может привести к получению тяжёлого и плотного сырника, в то время как использование слишком малого количества может привести к более мягкой и кашеобразной текстуре.
5. В рецептах сырников можно использовать небольшое количество муки без глютена и фермерский творог, чтобы получить более сливочный и менее сладкий результат. Мука без глютена изготавливается из альтернативных злаков, таких как рис или тапиока, и является более универсальным вариантом для людей, которым необходимо избегать глютена. Фермерский творог изготавливается из цельного молока и обычно имеет более грубую консистенцию, насыщенный вкус и высокое содержание жира, чем обычный творог.
6. Лучше всего готовить сырники на среднем огне в течение четырёх-пяти минут до образования легкого золотисто-коричневого цвета, в зависимости от размера, аккуратно переворачивая их лопаткой. Благодаря этому блюдо получится с хрустящим снаружи и сочным внутри.
Рецепты сырников
1. Миндальные
Миндальные сырники. \ Фото: najlepszewkuchni.pl.
Миндальные сырники — это вкусный и популярный вариант, сочетающий в себе нежную текстуру и ореховый вкус со сливочным послевкусием творога. Миндаль обычно измельчают или рубят на кусочки и смешивают с творогом для придания ему хрустящей корочки и дополнительного аромата. Некоторые рецепты также включают миндальный экстракт или миндальную муку для более насыщенного вкуса.
Ингредиенты:
• Творог 9% - 1 пачка (250 г);
• Мука миндальная – 35 г;
• Мука пшеничная – 25 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Для крема:
• Сливки 33% - 250 мл;
• Кефир – 1 ст.л;
• Апельсин – 1 шт;
• Мандарины – 3 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Мёд – по вкусу.
Сырники с добавлением миндальной муки. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать миндальную и пшеничную муку с творогом, солью и сахаром;
• Перемешать до однородной массы;
• Добавить яйцо;
• И вновь тщательно перемешать;
• Накрыть ёмкость пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на восемь часов;
• После сформировать сырники небольшого размера;
• Обвалять в муке;
• Обжарить на подсолнечном масле до образования золотистой корочки со всех сторон;
• Выложить на тарелку;
• В миске смешать сливки с кефиром комнатной температуры;
• Оставить при комнатной температуре на четыре-шесть часов;
• После отправить в холодильник на двенадцать-шестнадцать часов;
• Апельсин, лимон и мандарины вымыть;
• Тщательно просушить;
• Снять цедру мелкой тёркой;
• Из мякоти отжать сок (при необходимости дополнительно пропустить через мелкое сито);
• Проварить в сотейнике на среднем огне;
• Добавить соль и мёд по вкусу;
• Перемешать;
• Проварить пару минут;
• Остудить;
• Смешать со сливками и цедрой;
• Получившейся смесью полить сырники и подать к столу.
2. Из рикотты
Сырники из рикотты. \ Фото: nomadparadise.com.
Рикотта является популярным ингредиентом в рецептах сырников благодаря своей кремовой, гладкой текстуре и лёгкому вкусу. Мягкий сыр прекрасно как с лимонами, так и ванильным сахаром, которые ещё усиливают вкус.
Ингредиенты:
• Рикотта – 0,8 кг;
• Сахар – по вкусу;
• Ванильный сахар – 1 пакетик (10-15 г);
• Яйцо – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Мука – 120 г;
• Масло – для жарки.
Вкуснейшие домашние сырники. \ Фото: cdni.rbth.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать соль с сахаром, рикоттой, мукой, яйцом и ванильным сахаром;
• Перемешать всё до однородной консистенции;
• Сформировать равномерные сырники среднего размера;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета с двух сторон;
• Подавать с вареньем или со сметаной.
3. С матчей
Сырники с добавлением матчи. \ Фото: bing.com.
Сырники с матчей – идеальный вариант побаловать себя и семью блюдом с максимально оригинальным вкусом.
Ингредиенты:
• Творог – 120 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Мука – опционально;
• Масло – для жарки.
Для крема:
• Маскарпоне – 60 г;
• Матча зелёная – 1 ч.л;
• Сливки жирные – опционально;
• Клубника свежая – опционально.
Лёгкие, воздушные и румяные сырники. \ Фото: worldrecipes.eu.
Способ приготовления:
• Творог протереть через мелкое сито;
• Добавить муку, соль, сахар, яйца;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Сформировать сырники;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета со всех сторон;
• После выключить огонь и накрыть крышкой;
• Оставить на три-пять минут;
• В небольшой ёмкости смешать до однородной массы матчу с маскарпоне и сливками;
• Сырники выложить на тарелку;
• Полить получившимся кремом;
• Украсить нарезанной клубникой и подать к столу.
