Чай с молоком и фиолетовый картофель: 8 продуктов, которые мы употребляем не так

1. Картофель

Разнообразьте картофельные краски в своём рационе. /Фото: milayaya.ru

2. Морковь

Варим морковку с умом. /Фото: depo.ua

3. Чай

Два полезных продукта в одной чашке теряют свои свойства. /Фото: umnaja.ru

4. Чеснок

Раздави его, а не режь. /Фото: aif.ru

5. Заправка для салата

Полезная альтернатива майонезу. /Фото: milayaya.ru

6. Яблоки и груши

Не все плодовые одинаково полезны. /Фото: 5-nt.ru

7. Брокколи

Кладязь витаминов готовим правильно. /Фото: infoeda.com

8. Горчица

Горькая и полезная. /Фото: ilike.pet