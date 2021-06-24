Чай с молоком и фиолетовый картофель: 8 продуктов, которые мы употребляем не так

Сегодня практически все продукты находятся под пристальным вниманием ученых и диетологов. Их изучают вдоль и поперек от состава до правильного способа употребления. Исследователи не устают находить все новые нюансы, которые заставляют их, а вместе с ними и нас пересмотреть отношение к той или иной еде. Вашему вниманию 8 повседневных продуктов, которые мы едим неправильно.
1. Картофель
Разнообразьте картофельные краски в своём рационе. /Фото: milayaya.ru
Всем известно, что жареный картофель – это в принципе далеко не самое полезное блюдо. Но исследователи копнули глубже и пришли к выводу, что, прежде всего, мы выбираем не тот сорт. Поэтому, если у вас крупный ассортимент картошки в магазине, или вы являетесь владельцем земельного участка, попробуйте остановить свой выбор не на белых клубнях, а на фиолетовых – они, конечно, в выращивании более привередливые, но и пользы от них больше, так как снижают кровяное давление, уровень сахара в крови и риски раковых заболеваний.
2. Морковь
Варим морковку с умом. /Фото: depo.ua
Термическая обработка овощей часто является причиной потери части полезных веществ, которые в них содержится. Это же касается и моркови, витамины в которой «не переносят» варки. Однако ученые нашли выход, как варить этот корнеплод правильно: морковку следует очистить от кожуры и опустить в кипящую воду целиком – такая техника приготовления повышает биологическую ценность каротиноидов.
3. Чай
Два полезных продукта в одной чашке теряют свои свойства. /Фото: umnaja.ru
Чай любят многие, но даже те, кто относится к нему не столь благосклонно, знает, что он служит профилактическим средством для заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако не так давно выяснилось, что одна единственная добавка в напиток способна свести на нет всю пользу. Речь идет, как ни странно, о молоке. Поэтому от употребления «чая по-английски» лучше воздержаться.
4. Чеснок
Раздави его, а не режь. /Фото: aif.ru
О том, сколько полезных веществ содержит чеснок, знают, пожалуй, все. А вот ученым также известно, как усилить полезное воздействие их на организм. Во-первых, чеснок лучше давить, а не резать, а после этого советуют оставить его на несколько минут полежать на воздухе - так насытится энзимом под названием каллицин, который улучшает прохождение тромбоцитов по кровеносной системе.
5. Заправка для салата
Полезная альтернатива майонезу. /Фото: milayaya.ru
Многие, чтобы не использовать малополезный майонез, обращаются к заправкам для салата, калорий в которых, вроде бы, намного меньше. Однако, как выяснилось, слово «обезжиренный» в продукте не всегда означает «полезный», и касается это не только молочных изделий. Согласно результатам исследований, салатные заправки, содержащие жиры, снижают риск ожирения и помогают лучше усвоить ряд полезных веществ, содержащихся в салате.
6. Яблоки и груши
Не все плодовые одинаково полезны. /Фото: 5-nt.ru
Любимые миллионами фрукты, которые у нас на столе круглый год, оказывается, тоже следует употреблять избирательно, а не все подряд. Конечно, зрелые яблоки и груши лучше, чем неспелые, однако, как выяснилось, не все с ними так просто. Полностью спелых плодовых разрушается хлорофилл, а это приводит к повышению антиоксидантов, переизбыток которых вреден для организма.
7. Брокколи
Кладязь витаминов готовим правильно. /Фото: infoeda.com
Далеко не все любят брокколи, а зря. Этот продукт содержит вещества, способствующие предотвращению сразу нескольких видов рака. Однако следует также помнить, что только брокколи, приготовленные на пару, не теряют важных для этой борьбы веществ. Усилить же этот эффект можно, включив брокколи в острые блюда.
8. Горчица
Горькая и полезная. /Фото: ilike.pet
Пожалуй, самым полезным веществом в горчице придает натуральный краситель куркумин, который и делает ее такой солнечной по цвету. Источником этого компонента является корень куркумы. Куркумин также является продуктом, который снижает риски заболеть некоторыми видами рака.
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