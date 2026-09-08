8 советов для маленькой кухни

Маленькая кухня – это привычная история для большинства российских квартир. Поэтому так важно знать, как правильно ее обустроить. И речь идет не только о цвете отделки, но также о мебели, размерах бытовой техники, грамотном освещении и пр.



Совет 1: Сделайте антресоли

Совет 2: Установите небольшой холодильник

Совет 3: Выберите узкую посудомойку

Совет 4: Мобильная варочная панель

Совет 5: Закажите накладную столешницу на мойку

Совет 6: Установите небольшой духовой шкаф

Совет 7: Используйте посуду в одном стиле

Совет 8: Повесьте светильник над обеденным столом

Антресоли помогут организовать хранениеКогда верхние шкафы больше нижних по высоте, это вызывает дисбаланс.Пропорции мебели нарушаются, а значит, кухня перестает выглядеть гармонично. Но это не единственный минус: такими шкафчиками неудобно пользоваться. Гораздо логичнее дополнить их антресолью, в которой можно хранить запасной текстиль, сезонный декор, посуду и бытовую технику, которой вы редко пользуетесь. Второй ярус позволит максимально грамотно и удобно организовать хранение. Вещи, которые не нужны вам ежедневно, не будут перемешиваться с теми, которые вы используете регулярно.Вместо классического холодильника установите мини версиюЕсли в квартире живет один или два человека, и кухня не радует большими габаритами, смело можно сэкономить место благодаря холодильнику. Откажитесь от классического высокого агрегата в пользу уменьшенной версии. Такой мини-холодильник обычно встраивается под столешницу, и его вполне хватает на хранение продуктов для двух человек. Это отличный способ освободить несколько метров для полноценной обеденной зоны или, например, высокого шкафа-пенала. Кроме того, встраиваемая техника делает интерьер стильным, красивым и современным.Узкая посудомойка занимает меньше местаПосудомоечная машина – отличный помощник на кухне, который экономит время, силы и даже воду.Да-да, вопреки распространенному мнению, когда вы моете грязные тарелки и кружки под краном, воды тратится гораздо больше, особенно, если кран постоянно открытый. Если вы переживаете, что посудомойка займет много места на кухне, выбирайте узкую модель, шириной 45 см. Она отлично встанет рядом с мойкой и не отнимет ценные метры.Переносная плита – лучшее решениеМы настолько привыкли к встроенным варочным панелям, что не представляем без них свою кухню. Обычно взгляд падает на классические квадратные модели на четыре конфорки, но для маленькой кухни такая плита не подходит. Во-первых, она занимает много места, а во-вторых, редко кто использует ее на 100%. Обычно хозяйки пользуются двумя конфорками, а остальные скучают без дела.Если у вас небольшая семья или вы редко готовите, присмотритесь к одному из следующих вариантов:• Узкая варочная панель на две конфорки. Она займет минимум места и увеличит площадь рабочей поверхности, чтобы вам было удобно готовить.• Съемная варочная панель. Обычно у нее одна конфорка, но ее вполне хватает, чтобы пожарить омлет или сварить суп. Когда нужно будет приготовить завтрак, вы достанете ее из шкафа, а когда закончите – уберете обратно. Очень удобно, ведь плита будет находиться на столешнице лишь временно.Можно готовить и на кухонной мойке.Если нужно расширить пространство рабочей поверхности, предусмотрите наличие накладной столешницы. При необходимости вы сможете закрыть ею мойку и, тем самым, увеличить площадь места для готовки. Это актуально на совсем крошечных кухнях, когда раковина и плита занимают практически всю свободную площадь, и для приготовления обеда остается крохотный кусочек столешницы.Узкий духовой шкаф сэкономит местоВместо классической электрической духовки, для которой придется искать свободное место на столешнице или подоконнике, установите компактный духовой шкаф. Есть модели высотой 45 сантиметров – вот они вам и нужны. Такие приборы прекрасно помещаются даже на маленьких кухнях, не рассчитанных на крупногабаритную технику.Обратите внимание на модели, которые совмещают в себе функции сразу двух приборов: духовки и микроволновки. Это удобно и позволяет сэкономить место. Единственный минус такого решения – цена. Многофункциональная бытовая техника обычно стоит немало. Но если у вас есть финансовая возможность, обязательно обзаведитесь таким устройством.Посуда должна выглядеть гармоничноЕсли вы планируете хранить посуду или банки с сыпучими на видном месте (на полке, столешнице или в шкафчике за стеклянными дверцами), выбирайте изделия в едином стиле. Если емкости будут разных цветов, форм и размеров, появится визуальный шум, и на кухне будет царить ощущение беспорядка даже после генеральной уборки.Обратите внимание на стеклянные или керамические емкости. Они выглядят эстетично и смело могут выполнять функцию декора. А чтобы точно знать, где какой продукт лежит, используйте наклейки. Оттенок посуды должен сочетаться с цветовой гаммой интерьера. Если же хотите сыграть на контрастах, добавьте в интерьер несколько вещей такого же цвета, что и посуда, чтобы «поддержать» ее.Люстра создаст нужное настроениеЕсли вы думаете, что маленькая кухня нуждается в одном единственном источнике света, то это неверно. Люстра по центру потолка, возможно, и сможет осветить всю площадь комнаты, но уюта точно не добавит. Добавьте led-ленту вдоль рабочей поверхности и повесьте светильник над обеденным столом. Так вы сможете создавать на кухне разную атмосферу. Например, для готовки достаточно будет подсветить столешницу, а для романтического ужина – светильник над столом.