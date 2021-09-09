Как почистить много чеснока и сразу: полезный совет для хозяек на праздники

Очистка чеснока – это не самое простое и далеко не самое приятное занятие. Существует несколько эффективных и относительно простых способов очистки. Три таких способа сейчас и разберем. Каждый из них хорош по своему и подходит для разных ситуаций.
1. Чистка ножом
Нажал - и готово.
Самый простой и удобный способ по совокупности факторов и, по мнению консультантов Novate.ru, который также не потребует использования какой-либо еще кухонной утвари (а значит, ее и не нужно будет мыть после чеснока). Единственное «но» сводится к тому, что данный метод используется лишь в том случае, когда нужно снять шкурку только с одной дольки чеснока.
Для этого, укладываем нашу дольку на разделочную доску, а поверх нее плашмя кладем нож. Теперь резко надавливаем на него ладонью, пока не услышим характерный треск. От созданного давления шелуха дольки треснет и сойдет прочь.
2. Чистка банкой
Кладем в банку и трясем.
Данный способ рекомендуется применять в тех случаях, когда нужно почистить чеснока больше, чем одну единственную дольку. Для этого берем обыкновенную стеклянную баночку с крышкой. Например, от пасты или соуса. В банку кладем несколько долек чеснока.
Остается только закрыть сосуд и начать хорошенько трясти. После тщательного взбалтывания можно будет увидеть, как шелуха сходит с долек. Повторяем до победного конца, пока последняя шелуха не слезет с плодов. Не стоит бояться взбалтывать резко. Долькам это не навредит.
3. Очистка головкой
Отличный способ.
Данный способ позволяет почистить все дольки чеснока из целой головки за 10-20 секунд. Для реализации данного способа потребуется использовать металлическую кастрюлю с крышкой. Итак, сначала головка кладется на разделочную доску. Нажимаем на нее со всей силы двумя руками, пока она не распадется на дольки. Теперь засыпаем их в кастрюлю и закрываем крышкой.
Начинаем основательно встряхивать содержимое, придерживая крышку, дабы она не слетела. Трясти нужно 10-20 секунд. Однако, некоторые головки могут оказаться весьма устойчивыми к такому методу чистки.
А еще можно посмотреть видеоматериал на эту тему:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии