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Зачем европейские мужчины в начале XX века носили какие-то цепочки чуть выше локтя


Зачем европейские мужчины в начале XX века носили какие-то цепочки чуть выше локтя

В 2013 году на экраны телевизоров и онлайн-кинотеатров вышел криминальный драматический сериал «Острые козырьки» (Peaky Blinders), посвященный деятельности бандитского клана Шелби в британском Бирмингеме 1920-х годов. Сериал быстро завоевал популярность. Каждый, кто смотрел его хотя бы краем глаза, должен был обращать внимание на то, что многие мужчины, одетые по моде начала XX века, носят поверх рукава рубашки какие-то загадочные цепочки.
Для чего же был нужен этот аксессуар?

Цепочка чуть выше локтя. |Фото: ya.ru.

Цепочка чуть выше локтя. |Фото: ya.ru.

 

Промышленная революция в Европе в середине XIX века принесла жителям Старого Света не только новые проблемы, но и новые блага. Среди последних был в том числе и дешевый текстиль. Развитие легкой промышленности в ту эпоху стало одним из двигателей прогресса и экономического роста. Для большинства простых людей это означало появление в продаже относительно доступной одежды. Именно развитие текстильной промышленности поспособствовало популяризации костюма и современной рубашки на пуговицах.
Промышленная революция сделала текстиль доступней. |Фото: roscontrol.com.

Промышленная революция сделала текстиль доступней. |Фото: roscontrol.com.


 

Однако, гладко было только в теории. На практике номенклатура выпускаемых типоразмеров одежды была намного скромнее, чем требовалось. Для богатых людей подобное не было проблемой, так как они во все времена шили одежду на заказ под снятые мерки. А вот простые люди регулярно сталкивались с тем, что произведенная на фабрике одежда не совсем подходит под их индивидуальные параметры тела. Особенно актуальна данная «проблема» была для рубашек фабричного производства, рукава которых намеренно делались с некоторым «запасом». Делалось так из соображений: горячее – не холодное, длинное – не короткое.

1910-е годы. У стоящего мужчины на руках две подвязки. |Фото: pinterest.com.

1910-е годы. У стоящего мужчины на руках две подвязки. |Фото: pinterest.com.

 

Само собой, ходить с длинными рукавами было не слишком-то удобно. А потому европейцы быстро вспомнили, что такое подвязка. Собственно, металлические цепочки на предплечьях героев сериала «Острые козырьки» — это те самые подвязки для регулировки длины рукава. Например, рукав можно было подтянуть повыше, если нужно было писать или делать еще что-то грязное. Или, наоборот, рукав можно было отпустить посвободнее, если предстояла прогулка. Тем не менее, по мере развития текстильной промышленности и расширения номенклатуры размеров одежды необходимость в удлиненных рукавах отпала. Сегодня текстильные или металлические подвязки носят на рукавах исключительно в качестве модного аксессуара.
Сегодня подвязки скорее модный аксессуар, чем утилитарный предмет. ¦Фото: petrafosisland.com.

Сегодня подвязки скорее модный аксессуар, чем утилитарный предмет. ¦Фото: petrafosisland.com.

 

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